ROLEX Sea-Dweller潛水錶霸主地位終結　如今系列定位更顯尷尬？

勞力士潛水錶以防水等級劃分系列，2024年以前海使型（Sea-Dweller）系列曾是勞力士潛水錶頂尖性能的代名詞。

不過隨着今年（2024）勞力士調整了旗下潛水錶的分類，全新深潛型（Deepsea）18K金款不再被劃歸海使型系列，它獲得了與海使型平等的地位。與此同時，防水性能高達11000m的深海挑戰型（Deepsea Challenge）也被納入獨立後的深潛型系列。

至此，勞力士潛水錶形成了潛航者型系列（300m）、海使型系列（1220m）、深潛型系列（3900m - 11000m）的新格局，這也宣告海使型系列長達半個多世紀的霸主地位終結。

現售款海使型Ref.126600（腕錶之家提供）

要想充分了解海使型，還得從系列的誕生說起。勞力士海使型的初代產品發售於1967年，設計初衷是一款性能更強大、更專業的潛水腕錶。Ref.1665是首款冠以「Sea-Dweller」之名的產品，它於錶殼9點位側方設排氦閥，盤面3點位設日曆窗，防水深度達610米（同期的潛航者型Ref.5512防水深度僅200米）。而是否具備日曆窗，曾是早期海使型與潛航者型的差異之一。

Ref.1665 「雙紅」（腕錶之家提供）

Ref.1665可分為早期與後期兩種版本。早期版本（1967 - 1977）盤面內的「Sea-Dweller」與「Submariner 2000」（即防水等級1000英尺）字樣分別以上下兩行紅字呈現，這種設計也被玩家稱作「雙紅（Double Red）」。

Ref.1665 「大白鯊」 MK1（腕錶之家提供）

保持型號Ref.1665不變的基礎上，1977年勞力士推出了該作的後期版本，綽號「大白鯊（Great White）」。它取消了盤面內的紅色字體，統一以白色呈現。此外1977款Ref.1665還移除了「Submariner 2000」字樣。此舉意味着海使型不再依附於潛航者型（Submariner），或作為潛航者型的加強型號存在。

Ref.16660 「三重六」（腕錶之家提供）

由於型號未發生變更，Ref.1665改良版本更像是一個「過度產品」。真正的迭代之作要數1978年問世的Ref.16660。由於型號中帶着「666」，故而得名「三重六（Triple Six）」。Ref.16660首次配備藍寶石鏡面、實心錶帶頭、以及面積更大的排氦閥，將防水等級躍升至1220米。這一數值，為此後歷代海使型沿用。該作搭載勞力士Cal.3035自動上鍊機芯，已頗具現代氣息。

Ref.16600（早期版本）（腕錶之家提供）

「三重六」的推出，並沒有立即取代Ref.1665。從1978年至80年代初，兩款海使型均收錄於官方產品名錄。後來在延續「三重六」外觀特點及性能基礎上，於1989年發布的Ref.16600將機芯升級為Cal.3135型、錶殼材質也由316L升級至更耐腐蝕的904L（即品牌宣稱的「蠔式鋼」）。

Ref.16600（後期版本）（腕錶之家提供）

從1989年問世至2008年停產，Ref.16600的產品周期長達19年，堪稱勞力士潛水錶的「超長待機王」。然而型號不變，並不意味產品沒有任何改變：與前文提到的Ref.1665類似，Ref.16600同樣可分為「早期」和「後期」版本。早期版本使用氚夜光，出於監管需要盤面6點位印製「T<25」字樣；後期版本改進為無輻射的Super-Luminova夜光物料，不再使用此標記。

Ref.116660 「鬼王」（腕錶之家提供）

2008年是海使型系列迎來重大變革的一年，品牌推出了「加強型號」——深潛型（Deepsea）Ref.116660，也就是中國玩家所稱的「鬼王」。這是時隔30年後，勞力士再次將量產腕錶的防水上限拔高，一舉躍升至3900米。需要注意的是，此時的深潛型非獨立系列，它仍隸屬於海使型。從2008年至2014年，鬼王Ref.116660是系列唯一的在售型號。

深潛型使用的環鎖系統（腕錶之家提供）

實現超高防水性能並非易事，深潛型（鬼王）採用了包括「環鎖系統（RING LOCK SYSTEM）」在內的多項新技術。這讓它的直徑和厚度，達到了44mm與17.7mm，如此尺寸自然難言舒適。其實與過剩的性能相比，多數玩家更需要一款「適合日常佩戴」的海使型腕錶。

Ref.116600（腕錶之家提供）

為此2014年防水等級1220m的「經典海使型」Ref.116600回歸！2014款海使型延續40mm錶徑、並升級至Cerachrom陶質字圈。該作搭載勞力士Cal.3135自動上鍊機芯，與同期在售的潛航者型擁有很高的重疊度。自此，海使型系列形成了防水等級1220m的「經典海使型」與3900m的「深潛型」兩大分支。

Ref.126600 「單紅」（腕錶之家提供）

2017年為系列誕生五十周年。都說逢五逢十為重大周年紀念，勞力士也有在重要周年發布新品的傳統，這年的主角自然要屬海使型。為向歷史經典致敬，2017款海使型Ref.126600盤面中的「SEA-DWELLER」字樣採用與初代Ref.1665相同的紅色，從而得名「單紅（Single Red）」。除升級新一代3235型機芯，該作還打破了多年以來的40mm傳統，將錶徑擴大至43mm。

Ref.126603（腕錶之家提供）

2019年勞力士首度將貴金屬帶入海使型，Ref.126603融合了18K黃金材質，這種間金組合讓腕錶更顯奢華，使這個歷史悠久的系列從「工具錶」向「豪華腕錶」轉變。

2022年勞力士官網，系列下屬「海使型」與「深潛型」兩大分支（腕錶之家提供）

從早期僅有的「海使型」到2008年深潛型成為系列唯一的代表作，再到2014年深潛型與「海使型」兩大分支並存，可以看到勞力士對於深潛型（鬼王）定位的搖擺：它究竟是要繼續充當海使型的「性能加強版」、還是視為獨立產品線存在？勞力士終於在今年給出了明確回答。

Ref.136668lb，盤面移除「SEA-DWELLER」字樣（腕錶之家提供）

2024年，勞力士正式將深潛型從海使型系列裏剝離。可以看到最新發售的深潛型18K金款Ref.136668lb，盤面不再印製任何「SEA-DWELLER」字樣，取而代之的是「DEEPSEA」。這預示着新作的發生了根本性變化：它已成為與海使型平起平坐的獨立系列。顯而易見，深潛型今後的迭代產品，盤面大概率會沿用此佈局。

Ref.136668lb 與 Ref.136660 細節對比（腕錶之家提供）

被剝離「鬼王」後的海使型系列，雖然擁有了更清晰的產品脈絡，但處境也十分尷尬。回顧系列發展歷程不難發現，海使型誕生的初衷，是一款性能比潛航者型更高、更專業的潛水腕錶。因此自1967年以來，勞力士「最強潛水錶」的頭銜一直歸屬海使型，即便是2008年推出的深潛型與2022年的深海挑戰型，名義上仍屬海使型系列——它們盤面內印製的「SEA-DWELLER」字樣便是最佳佐證。

Ref.126600 「單紅」（腕錶之家提供）

而如今，海使型已不再是防水領域的最強，它面臨前有深潛型、後有潛航者型的局面。論性能，深潛型系列擁有絕對領先地位，若是為了極限防水而來的玩家，首選款必然是深潛型。若要論及知名度與影響力，潛航者型顯然更勝一籌，即使在錶圈外「水鬼」的威名也人盡皆知。

然而，現階段海使型的尷尬不僅於此。單調的外觀收窄了選擇面，難以滿足玩家需求。要知道在潛航者系列中，除黑色標準款，還有綠色、藍色等版本；另一方面，深潛型系列也擁有藍色、D-Blue「漸變色」等多款產品。反觀海使型，問世至今未增添任何新配色。

除此以外，海使型的尷尬還表現於尺寸：現售「單紅」的錶徑43mm、厚度15.5mm。其實品牌並非無法將尺寸進一步縮小，如前作2014款Ref.116600直徑僅為40mm、厚度15.1mm。考慮到2017年正值「大錶徑」流行之際，通過增大錶徑擴大與潛航者型的差異、提升海使型的競爭優勢就很好理解。但在近年小尺寸男錶重返流行舞台的趨勢下，原本的「優勢」反倒成為了不利因素，對此您又如何看待呢？

同場加映：帝舵TUDOR十載革新前進不止步 憑4大秘籍讓品牌地位顯著躍升（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

同場加映：AP皇家橡樹16202ST最新行情整理 愛彼Jumbo近月跌勢收窄溢價130%（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】