Blancpain Ladybird系列注入悅目新亮色　女性氣質與技術性能結合

值此盛夏時節，Blancpain的新款Ladybird Colors及Ladybird Rainbow腕錶在流金驕陽的照耀下驚豔登場。新款Ladybird Colors腕錶採用了煥然一新的珊瑚藍配色，在延續本系列經典設計的同時，為其繽紛色盤注入一抹悅目亮色。

Ladybird Rainbow腕錶則首次將月相顯示自豪地添加於錶盤之上，此外還搭配色彩絢麗的快拆錶帶，讓您根據自己的心情和造型自由搭配。

Ladybird Rainbow月相腕錶配備五條快拆錶帶，樹莓粉、午夜藍、蘋果綠、檸檬雪葩黃和緞白色，這些錶帶還搭配針扣或折疊扣，可根據自己當下的心情來更換。（Blancpain）

在這個盛夏，Blancpain為全天下女性獻上一曲讚歌！Ladybird系列新添兩款時計，用繽紛色彩詮釋勃勃生機，彰顯女性閃亮迷人的鮮明個性。「Ladybird Colors系列月相腕錶」以別致的珊瑚藍作為主色調，令人不禁聯想到碧空如洗的仲夏藍天，就像為這個炎熱的季節吹來一股活力滿滿的清爽之風。「Ladybird Rainbow系列月相腕錶」風格大膽，個性鮮明，錶盤上還飾以Blancpain特有的月相顯示窗，其獨特造型易於識別，一眼可辨。

Ladybird Rainbow月相腕錶。直徑34.9mm 18K白金錶殼，鑲鑽錶圈，珍珠母貝面盤／時間指示、月相顯示／1163L自動上鍊機芯，動力儲存100小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／鱷魚皮錶帶／防水30米／參考價HKD 276500（針錶扣）、HKD 322000（摺疊錶扣）（Blancpain）

這些新款腕錶巧妙玩味尺寸與紋理，錶盤的佈局軼趣非凡，展現品牌精湛的製錶工藝。時標採用羅馬數字造型，大小各異，大膽打破既有常規。錶盤上半部的時標尺寸更大，越向下則尺寸越小，整體過渡循序漸進，風格無懈可擊，諧美優雅。每個時標都閃耀絢麗鮮豔的色彩，共經過五遍上色工序才最終獲得這種深邃飽滿的成色。為了平衡這種微妙的不對稱美感，腕錶在6時位置開闢出一個月相顯示窗。錶盤以精挑細選的珍珠母貝為材質，閃耀瀲灩珠光，明亮的光采與深邃的色澤營造出鮮明反差，使得月之女神的柔美面龐彷彿漂浮其上。

錶殼直徑為34.90毫米，以18K白金為材質，59顆璀璨美鑽鑲飾其上。不僅如此，錶盤上也手工鑲嵌了兩圈由70顆明亮式切割鑽石組成的圓環，更顯流光溢彩，華麗迷人。此外，錶冠和錶扣亦綴飾多顆鑽石，使得整枚腕錶的鑽石總重高達2克拉以上。一枚諧美優雅的時計就此誕生，柔和親切的月之女神為其添上點睛之筆，讓人目不轉睛。

Ladybird Rainbow月相腕錶還飾以Blancpain特有的月相顯示窗，其獨特造型易於識別。（Blancpain）

這些新款Ladybird Colors腕錶搭配皮革錶帶，其吸睛的色彩亦是活力個性的展示：「Ladybird Colors系列月相腕錶」與鮮活的藍色錶帶相得益彰，「Ladybird Rainbow系列月相腕錶」則配備五條錶帶（樹莓粉、午夜藍、蘋果綠、檸檬雪葩黃和緞白色）。這些錶帶搭配針扣或折疊扣，您可以根據自己當下的心情來更換錶帶，無需使用任何工具便可輕鬆快捷地完成操作。Ladybird系列新款腕錶將女性氣質與技術性能合二為一，可謂精緻高雅的最佳典範。

Ladybird：女性的卓越力量

Ladybird系列與Blancpain在女裝腕錶歷史上所扮演的前瞻者角色不謀而合。從1930年的首款自動上鏈女裝腕錶到幾十年前問世的最小的機械機芯，再到如今外觀精緻且性能精湛的卓越時計， Ladybird系列淋漓彰顯出Blancpain對卓越的追求與熱情。這些作品，註定屬於那些不願在美學和性能之間做出任何妥協的女性。

Ladybird Colors月相腕錶。直徑34.9mm 18K紅金錶殼，鑲鑽錶圈，珍珠母貝面盤／時間指示、月相顯示／1163L自動上鍊機芯，動力儲存100小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／鱷魚皮錶帶／防水30米／參考價、HKD 273,500 （摺疊錶扣）（Blancpain）

Blancpain女裝腕錶的開山之作與Betty Fiechter這位傑出女性密不可分，她於1930年代初成為一家製錶公司的首位女性掌門人。她的智慧和前瞻遠見為Blancpain珠寶腕錶的未來發展鋪平了道路，使品牌在開疆拓土的過程中逐漸獲得蜚聲國際的知名盛譽。

月相來得正是時候

月相作為製錶廠經典標誌的「門面」，在搭載1163L機芯的Ladybird Colors系列全新時計中佔有一席之地。1983年，「石英危機」爆發，作為應對措施，Blancpain將這一複雜功能重新引進腕錶之中，不僅借此呈現了機械機芯所承載的精湛工藝技術，還證明石英機芯永遠無法取代具備複雜機械機制的時計佳作。自此，這一功能便成為機械製錶復興的象徵。Blancpain的月相顯示獨具一格，易於辨識，此番又與動力儲存長達100小時的1163L機芯合於一體。該機芯按照高級製錶的傳統進行裝飾，如珍珠紋、倒角和日內瓦波紋。透過透明的藍寶石水晶底蓋，機芯的鏤空自動盤清晰可見。

Ladybird Colors搭載的1163L自動上鍊機芯採用矽游絲，精準又抗磁。（Blancpain）

矽革命

21世紀初，矽在製錶業掀起一場真正的革命，使時間測量得以突飛猛進。該材質富有彈性卻不變形、堅硬、輕盈且高度耐腐蝕，其出類拔萃之處在於其抗磁性，這一品質大受歡迎，可確保時計運行的良好精確度。

上世紀1950年代的腕錶擺輪均配備了可能會受到磁性干擾的金屬彈簧，如今的Blancpain時計則使用矽游絲，這種裝置使得安裝藍寶石水晶底蓋成為可能，機芯的獨特結構也由此一展無遺。全新Ladybird Colors腕錶也受益於該技術，不僅自豪地展示其機械機制的臻美精工修飾，而且還享有該材質的卓越計時性能。這些新款腕錶堪稱集女性魅力與精良性能於一體的佳作。

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