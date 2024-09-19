Hublot Big Bang MECA-10藍陶瓷腕錶　見證祖高域奪金滿貫之路

擁有男子網球史上最多（24座）大滿貫紀錄的Hublot宇舶錶大使祖高域（Novak Djokovic），終於得償所願，奪得2024年巴黎奧運男單金牌，成為史上第5位達成生涯「金滿貫」（Golden Grand Slam，四大滿貫加奧運均稱霸）的選手。

祖高域滿懷喜悅地親吻金牌，腕間閃耀著見證他無數勝利時刻的宇舶Big Bang MECA -10 藍陶瓷腕錶，這款腕錶與他的卓越成就相輝映，共同享受這份來之不易的榮耀。

Big Bang MECA -10腕錶。直徑45mm 微珠噴砂及拋光藍陶瓷錶殼／時間指示，動力儲存顯示／HUB1201手動上鍊機芯，動力儲存10日／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價格HKD 172,700（Hublot）

2016年宇舶推出Big Bang MECA -10腕錶，以其工業風造型的全新機芯，迅速成為市場焦點。這款手動上鍊腕錶搭載了品牌自製的HUB1201鏤空機芯，其獨特的結構靈感源自英國百年教育玩具品牌Meccano。

機芯由223枚精密零件組成，其中包括複雜的金屬連桿、冠狀輪、齒條、機板與橋板、樞軸與棘輪等，這些部件共同構築了這款機械腕錶的核心，完美詮釋槓桿與傳動裝置的機械運作。

Big Bang MECA -10腕錶系列為45毫米錶徑，提供鍛面鈦金屬、緞面皇金和高階陶瓷等材質，內部搭載的HUB1201機芯不僅擁有驚人的10日動力儲存，其3點鐘和6點鐘位置的動力儲存指示設計精巧實用，具備100米防水性能，能從容應對戶外情況。

此款腕錶搭載品牌自製的HUB1201鏤空機芯，機芯是由223枚精密零件組成，其中包括複雜的金屬連桿、冠狀輪、齒條、機板與橋板、樞軸與棘輪等。（Hublot）

鏤空霧面的面盤設計，搭配白色夜光指針，不僅在昏暗環境中依舊清晰可見，更增添了現代感的神秘與奢華。展現宇舶對製錶工藝的極致追求。每一位佩戴Big Bang MECA -10的藏家，都能感受到時間與毅力的共同力量，在每一次舉手間，見證卓越的持久魅力。

動力儲存輪系中的直線齒輪是一大亮點。（Hublot）

在這場長達近三小時的激烈對決中，祖高域展現了他堅不可摧的心理素質與無懈可擊的技術，克服了身體的傷痛與此前5次奧運未能奪冠的遺憾。在拿下決勝點的那一刻，他的情感如洪水般洶湧而出，振奮長嘯、跪倒在紅土球場上，淚水奪眶而出，雙手因激動而顫抖，全場觀眾無不為之動容。

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賽後，祖高域滿懷感激地表示：

這是我最艱難的勝利之一。我幾乎傾注了我的一切－靈魂、體能、家庭，終於在37歲這一年，實現了我奧運金牌的夢想，這一切都值得。

這位無與倫比的球員再次將自己的職業生涯推向新高峰，同時也向全世界展現了全力以赴、堅持不懈的運動家精神，為其輝煌的職業生涯再添一筆不朽的傳奇。

將近三小時的比賽過程中相當激烈，祖高域終於克服了身體的傷痛與此前5次奧運未能奪冠的遺憾，獲得了奧運金牌，象徵他卓越成就的宇舶Big Bang MECA-10 藍陶瓷腕錶，陪伴他走向勝利舞台。（路透社）

在這個充滿歷史意義的時刻，祖高域親吻著那金光閃閃的奧運金牌，並佩戴著象徵他卓越成就的宇舶Big Bang MECA-10 藍陶瓷腕錶。這款腕錶不僅是技術與美學的結合，也代表了無數次勝利時刻的見證者。

整只腕錶的設計彰顯了宇舶追求創新與卓越的精神，正如祖高域不斷挑戰自我、突破極限的運動家精神。這場勝利不僅僅是他個人生涯的里程碑，也讓他與宇舶錶的合作更加閃耀。宇舶錶作為他無數勝利的忠實見證者，陪伴他一路走來，見證這位傳奇球員在世界體壇上不斷締造全新篇章。

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