CHRONOSWISS Delphis Horizon限量50枚　古典與先進技術完美融合

CHRONOSWISS瑞寶被稱為近代機械錶復興推手之一，雖然規模小眾，但憑藉古典細緻的作派，三針一線與跳時的顯時特色，還是被許多錶迷視為經典。

而隨著2012年創辦人Gerd-Rüdiger Lang退休，品牌轉手由Ebstein家族打理後，瑞寶毫不意外地開始經歷一次重大體質重整。接手的團隊除了更有系統與策略的規劃系列，也積極強化自製能力。

Delphis Horizon。直徑42mm鈦金屬錶殼／跳時、逆跳分鐘，秒針指示／C.6004自動上鍊機芯，55小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／限量50只／參考價HKD 176,000（CHRONOSWISS）

不過也因為新設計新概念的引入，推出的錶款風格與過往古典氣息大相徑庭，一度也讓許多錶迷困惑，然而對於品牌來說，雖然呈現的風格與過去有所差異，但其實品牌強調工藝本質的態度一直沒有改變，同樣重視專業製錶以及古典工藝，甚至因為資源更豐富，能有更多的投入，例如今年新發表的Delphis Horizon德爾菲天行者便是很好的例子。

古典與現代融合，風格現代的面盤，拆解後會發現其實幾乎都是早年瑞寶的諸多古典派設計元素，甚至工藝技法，只是在全新調整後有了新風貌。外圈圓柱刻度則是陶瓷材質。（CHRONOSWISS）

稍加拆解錶款的設計元素，德爾菲天行者具有三針一線的規範指針形式、跳時視窗、逆跳分鐘、恆定秒針，機刻雕花面盤、錢幣紋錶圈、洋蔥錶冠等，就會發現這些基礎元素都與G-R.Lang先生在1996年代發表的德爾菲跳時腕錶相同，只是將同樣的工藝元素以更現代的形式與技術呈現。有點像本來就香酥脆口的薯條，再加上起士肉醬之類的佐料，兩兩相加讓風味更強烈。

德爾菲天行者的錶殼採用輕量、耐腐蝕、親膚性佳的鈦材質製作，風格現代的面盤則是採用18K白金打造。除了經過噴砂處理，帶有建築風格的下半部份形象立體。近看也能注意到，其實上半的月形面盤與下半秒針盤都具有微微弧度，品牌在這樣的形式前提下，還加入面盤裝飾工藝。

在非平面基底施加工藝本就有一定難度，而瑞寶還使用了兩種，這更是技術的考驗了。首先是在弧形面盤上以機刻雕花工藝刻上細膩的幾何紋路，接著再進一步加入大明火琺瑯。質感淨透如玻璃的大明火琺瑯看似單純，但一片完美的面盤其實也是技術與經驗的考驗。

現代自製機芯，自製C.6004自動上鍊機芯，鍍釕機芯橋板有放射型的日內瓦波紋裝飾，呼應錶款現代風格。同樣風格的鏤空自動盤是以質量較重的鎢鋼製作，確保上鍊效率。（CHRONOSWISS）

首先工匠要在弧形有機刻紋路的面盤抹上琺瑯釉料，上色要平整、要完整覆蓋面盤上的細膩紋路避免漏洞，之後再燒製定色。由於釉料是一種水粉，燒製後可能因為水分蒸發影響表面平整（即便一般人可能不會察覺），因此要修整後再次上色、燒製，反覆多次，達到完美細緻。而瑞寶的大明火琺瑯面盤是經過七次上色燒製而成。過程耗時費工，但也因此成就如同藝術品般的精緻表面。而這所有製程都是由自家廠內工匠手工完成，品牌工藝實力，自然不能小覷。

典型瑞寶特色，上下錢幣紋錶圈、洋蔥頭錶冠，是瑞寶一直以來為人熟知的特色。而全新專利自動鎖定系統的旋入式錶帶，則是現代瑞寶的新機制。新舊結合，頗有攜手共進的感覺。（CHRONOSWISS）

品牌追求自製，機芯當然也是重點。內裝品牌自製C.6004自動上鍊機芯，這是紀念自家40週年時所推出的，以早年德爾菲跳時腕錶所裝載的C.124為歷史依據開發。三針一線形式，12點位置跳時視窗，中央逆跳分鐘、下方恆定小秒針，這也是當年瑞寶很具代表的表現形式。

當年的C.124是以Enicar的C.165機芯為基礎改造，動力儲存45小時，振頻21,600轉。而如今品牌追求高度自製，C.6004則是全新自製機芯。動力儲存拉到55小時，振頻也提升到28,800轉，性能與技術都更為精良。無論從工藝層面或是機械技術上，都能看出如今瑞寶實力大增的事實。

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