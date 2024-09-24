AP愛彼打造碳纖新時代　皇家橡樹概念系列首款彩色鍛造碳錶殼作品

【Audemars Piguet/AP/愛彼/皇家橡樹/Royal Oak】碳纖輕量耐用向來是製錶所鍾情的材質之一，碳纖經過高溫高壓鍛造之後，更會成為一種「鍛造碳」（Forged Carbon），將碳纖的好處再進一步發揮出來，於2007年Audemars Piguet（愛彼）就是最早採用鍛造碳來製錶的品牌。

Royal Oak Concept（皇家橡樹概念系列）雙追針GMT大日期計時碼錶（圖片來源：Audemars Piguet）

雖然鍛造碳的優點顯而易見，但以往最大的缺點則是材質的外觀難以控制，以創新技術和精湛工藝聞名的AP當然不會止步於此，近年已開發出了一種名為「Chroma Forged Technology」（CFT）的新技術，使鍛造碳不僅能保持其優異的性能，還可以實現色彩的多樣化。今回為大家介紹的就是首次採用全新彩色鍛造碳打造的Royal Oak Concept（皇家橡樹概念系列）雙追針GMT大日期計時碼錶。

CFT鍛造碳賦予了彩色的美學效果，在性能上也能夠增強對潮濕、熱量和衝擊的抵抗力。（圖片來源：Audemars Piguet）

鍛造碳在製作過程中以高溫及高壓將碳纖維混合一起，外觀紋理是隨機且獨一無二的，往往以黝黑的姿態示人。隨著科技的進步，AP開發出來的CFT技術將染色的碳纖維塊置於模具中，然後注入液體樹脂，此過程需要一層一層地逐次完成，模具裝滿之後便會被壓縮以擠出任何氣泡，再經高壓高溫處理，靜置約10個小時後就會得出一塊極為堅固耐用的CFT鍛造碳，然後再花6到8個小時進行加工形成錶殼，期間賦予了彩色的美學效果，在性能上也能夠增強對潮濕、熱量和衝擊的抵抗力。

在夜間或黑暗的環境之下會發出迷人的藍色熒光，散發出炫目的科技感（圖片來源：Audemars Piguet）

最近推出的皇家橡樹概念系列雙追針GMT大日期計時碼錶就是這驚人的新材質之首次應用案例，作品直徑為43毫米、厚17.4毫米，表面呈現出獨特的黑色和藍色的混合效果，在夜間或黑暗的環境之下會發出迷人的藍色熒光，散發出炫目的科技感，與作品的劃時代性相呼應。為配合標誌性的鍛造碳錶殼，還配以黑色陶瓷錶圈、錶冠、按鈕和底蓋，錶殼側面的防護部件則採用鈦金屬，與錶殼形成明顯的對比，從而增強了整體的立體感和視覺衝擊力。在深色風格的錶盤上配以電藍色的細節，形成了強烈的辨識度和讀時能力，藍色螢光纖維與螢光塗層時標和指針互相呼應，種種設計元素共同構建出一種新時代的奢華感覺。

圖片來源：Audemars Piguet

圖片來源：Audemars Piguet

新作不僅是外觀上的革新，機芯同樣達到了頂尖水準，搭載的Calibre 4407機芯結合了飛返計時、分秒計時、GMT和大日期等多種複雜功能，顧及到用家體驗而簡化了操作。機芯擁有70小時的動力儲存，並以每小時28,800次的頻率運行，確保持久的準確性。作品在很多地方都下了功夫，例如機芯結合了專利的零歸位機制，計時和分秒針能夠瞬間同時歸零。更為巧妙的是雙秒追針裝置，設置在手錶背面的擺輪內部，使手錶變得更為纖薄，還保持了其機械美感。隨著高端鐘錶市場對新材質的需求日益增加，這枚索價20萬瑞士法郎的佳作無疑是一件值得關注的作品，更能鞏固AP在這領域上的領先地位。