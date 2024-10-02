寶璣Type XX系列傳奇再現　跨越時空的航空經典腕錶現代奢華演繹

寶璣（Breguet）的歷史一直與航空業息息相關，寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）的後裔Louis Breguet是上世紀法國著名飛機設計師和製造商，也是早期的航空業先驅。品牌的航空腕錶有著悠久豐富的歷史，於1949年研發一系列具備特殊「飛返」功能的計時腕錶，隨後成功贏得法國空軍的招標計劃，正是傳奇的法國海軍航空部隊軍用錶「Type 20」，後來品牌更推出了民用錶款「Type XX」，在近年品牌研究品牌檔案時，發現了3枚以金質製作的初代Type XX腕錶，萌生起製作現代時尚運動腕錶的想法，結合陶瓷與金質的鮮明配搭，是為吸引萬眾矚目的全新第四代Type XX系列民用款腕錶。

BREGUET Type XX Chronographe 2067 飛返計時玫瑰金碼錶（圖片來源：BREGUET）

以金質製作腕錶，於50年代是相當珍稀的做法，品牌當時也僅有3款金質作品，包括現時珍藏在寶璣博物館的N°1780腕錶以及「Type 20」和「Type XX」。直到70年代，品牌再以錶殼與錶圈形成鮮明對比的設計打造出第二代Type XX，錶圈上配有測速或GMT功能等各種刻度，這些特徵延續至今，民用款與軍用款同樣地，各個計時盤的直徑大小不同以設計出更為清晰易讀的錶盤布局，15分鐘、12小時和秒針計時盤分別設於3時、6時和9時位置，阿拉伯數字時標、指針和錶圈上的三角形標記均覆有白色夜光塗層，還有日期視窗置於4時30分位置。

圖片來源：BREGUET

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錶盤方面採用以日暮之時的天空啟發出來的藍色太陽放射紋，3個計時盤均飾有蝸形飾紋賦予豐富層次感。此外，新作是為品牌首次在系列中運用陶瓷材質，在雙向旋轉金質錶圈內嵌藍色陶瓷環。配置經典的直筒式錶冠支援三檔調校，分別是用於上鍊的原始檔位、日期設定和時間設定，2時位置的按鈕用於啟動和停止計時，至於4時位置則用於著名的「飛返」功能，歸零和重啟計時。接著就要介紹品牌以4年時間自主研發，於去年發布具備「飛返」功能的728型機芯，使得用家在一次操作即可大幅簡化地完成計時，機芯採用垂直離合裝置，確保計時功能在啟動後精準無誤，並且以橫跨式錶橋固定擺輪，大大加強了機芯的堅固耐用度，遭受到撞擊仍能保持精準。

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品牌的飛返功能腕錶可以追溯到1949年，由於功能精簡了計時操作深受飛行員青睞，後來更以此獲得了法國空軍的訂單，被法國空軍航空技術部批准並被命名為「Type 20」。在1955年當品牌正忙著處理法國空軍一張多達1,100枚的巨額訂單之時，也不忘繼續探索創新，決定嘗試製作一款奢華民用腕錶，3枚實驗之作皆配備金質錶殼和帶有藍色琺瑯數字刻度的旋轉錶圈，還分別配以黃金錶鍊、金質摺疊錶扣的皮革錶帶及金質針扣的皮革錶帶，可惜隨後再無後續發展。直到第二代Type XX面世亦沒有推出金質錶款，要到90年代第三代Type XX腕錶問世，才推出了各式黃金、玫瑰金、白金和鉑金錶款。

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在近年品牌發掘出初代Type XX腕錶時，憶起了系列發展的歷史，認為應該為喜愛金質腕錶的顧客推出相應的作品，並且需要進行革新，加入具備輕盈、耐磨、防刮等特質的陶瓷材質，成為了矚目的第四代Type XX。為配合新作推出特意設計以飛機機翼為靈感的淺棕色皮革保護盒，腕錶則配以午夜藍色鱷魚皮錶帶和NATO錶帶，每條錶帶均配備18K金質針扣，既帶有傳統特質又符合現代精神，利用可更換錶帶系統輕鬆更換錶帶，數秒間即可完成過程。新作定價為298,400港元，相信會令航空錶及軍錶愛好者為之著迷。