富藝斯《TOKI（刻）》主題拍賣薈萃　千載難逢的日本鐘錶收藏盛會

於11月22日舉行的拍賣將呈現一系列日本藏家珍藏的頂級鐘錶製造商時計、知名日本鐘錶品牌歷來最卓越的型號，及一眾日本獨立製錶師創作。

富藝斯鐘錶將於11月22日在位處香港西九文化區的亞洲總部舉行以日本鐘錶收藏為主題的拍賣專場，為了為期三天的鐘錶秋季拍賣拉開帷幕。（iWatcHome城邦國際名表提供）

富藝斯鐘錶將於11月22日在位處香港西九文化區的亞洲總部舉行以日本鐘錶收藏為主題的拍賣專場《TOKI（刻）》（日語譯為「時間」），為為期三天的鐘錶秋季拍賣拉開帷幕。本場拍賣深入探索全球歷史最悠久的鐘錶收藏市場之一，涵蓋知識淵博的日本藏家所擁有的頂級時計，到象徵製錶歷史里程碑的日本製錶品牌及獨立製錶師的傑作。拍賣舉行前，亮點拍品將於東京、新加坡、台北及日內瓦舉行預展。

百達翡麗，鉑金三問萬年曆陀飛輪腕錶，型號5016，約1994年製，估價：3,500,000 - 5,000,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

富藝斯亞洲區鐘錶部主管彭偉時（Thomas Perazzi）及富藝斯鐘錶部日本資深顧問藤本和彦聯合表示：「我們非常興奮能呈現這場主題拍賣，向全球藏家及鐘錶愛好者展現日本鐘錶收藏世界的多樣面貌。日本鐘錶藏家對全球收藏趨勢有著深遠的影響，他們所珍藏的時計因為珍罕且維護得當，在拍賣市場上向來備受追捧。此次拍賣為全球鐘錶收藏群體提供了一個購藏最高標準珍貴時計的難得機會。此外，日本製錶師以其創新方法和生產高品質時計的能力而聞名於世，我們特別在這場拍賣呈現一系列日本知名鐘錶品牌歷來所發行最卓越的型號，全面展示該國引人入勝的製錶歷史。我們也十分榮幸能呈現囊括飛田直哉、浅岡肇、片山次郎、篠原那由他及菊野昌宏等多位日本當代獨立製錶師特為此次拍賣打造的獨一無二之作。此外，感謝知名鐘錶媒體Hodinkee Japan為本場拍賣傾全力協助，提供其對日本鐘錶市場之獨到見解。」

Roger Smith，Series 2 Edition 3白金腕錶，約 2013年製，估價：2,350,000 - 4,700,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

來自日本藏家珍藏的頂級鐘錶製造商腕錶

亮點拍品包含一枚鉑金款百達翡麗型號5016，為該品牌最經典的複雜功能腕錶之一，將陀飛輪、三問報時與萬年曆集齊一身在二十世紀傳奇工匠Jean-Pierre Hagmann所製作的Calatrava錶殼內，並配備月相顯示。值得注意的是，這枚腕錶搭載此前未知的灰色羅馬數字錶盤，是市場上已知此型號唯一一枚具有此錶盤配置的腕錶。

首登拍場的Roger Smith Series 2是極其稀有且外型優雅的白金Series 2 Edition 3中的第四枚，而此型號僅製作了五枚。Roger Smith曾與傳奇英國製錶師George Daniels共事多年，在這款優雅的38毫米錶殼內展示的正是他們共同的製錶技藝。其特點包括手工雕刻的錶板、磨砂飾面和璣鏤飾紋實心銀錶盤。完美的英式飾面錶板和橋板體現了Smith追隨了Daniels的腳步顯露的才華。這枚腕錶附有全套配件和證書，該證書確認此錶於2013年交付給一位日本收藏家。

海瑞溫斯頓，Opus One鉑金腕錶，與F.P. Journe合作製作 (僅此一枚)，約 2001年製，估價：750,000 - 1,560,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

Opus系列促成了海瑞溫斯頓與眾多獨立製錶師之間的突破性合作，包括F.P. Journe。該項目於2001年啟動，共打造18枚獨一無二的時計，包括各六款Resonance、Tourbillon和具有五天動力儲存的獨特傑作，其中之一就是本次上拍的這枚腕錶。這枚獨一無二的Opus One型號200/MAFPJ38P是備受敬仰的Journe最早其的作品之一，以其令人驚艷的黃銅機芯和醒目的綠色紋理錶盤著稱，展示了Journe標誌性的非對稱佈局，並結合了日期、小時、分鐘和小秒針。此外，極具辨識度的Opus旋轉錶耳之靈感來自海瑞溫斯頓紐約旗艦店的柱子，與這一設計相得益彰。

回顧1990年代在日本掀起的古董錶風潮，勞力士的標誌性時計絕對佔有一席之地。Cosmograph Daytona的「保羅·紐曼」錶盤引發了這股熱潮，標誌著從1990年代到今日，評估二級市場時計標準的重大轉變。本次拍賣所呈現的這枚勞力士型號6264因搭載727機芯而極為珍罕。其因歲月洗禮而呈現的奶油色錶盤和六點鐘位置的「DAYTONA」字樣具有高辨識度，還擁有吸引人的夜光標記。此枚拍品附有原始保修卡、勞力士日本證書及原裝盒。

勞力士，Cosmograph Daytona 「Paul Newman Panda」，型號6264，約 1970年製，估價：1,400,000 - 2,400,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

日本當代獨立製錶師傑作

日本鐘錶市場在過去十年間對獨立製錶的認知顯著增加，尤其在菊野昌宏和淺岡肇加入瑞士獨立製錶師協會（AHCI）後，受到更多關注。近年來，日本湧現一批新的獨立製錶師，創立了自己的品牌，較為知名的包含東京時計精密株式會社（Precision Watch Tokyo Co.）旗下的製錶師片山次郎，他曾是一名汽車設計師，後於2012年創立了鐘錶品牌大塚ローテック（Otsuka Lotec）。2018年，淺岡肇成立黑野東京（Kurono Tokyo），而該品牌現在亦隸屬東京時計精密株式會社。大約同期，飛田直哉創立了Naoya Hida & Co. (NH WATCH株式會社)。儘管這些品牌相對較新，但它們已在全球鐘錶收藏圈中備受讚譽。

Naoya Hida & Co.，Type 1D-2獨一無二黃金腕錶，約2024年製，估價：280,000 - 480,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

這些獨立製錶品牌的成功引起更多小眾品牌的成立，例如中島正晴創立的Masa’s Pastime，曾以修復和銷售古董懷錶聞名，現在由年輕製錶師篠原那由他掌管，並開始生產手錶。富藝斯很榮幸於本季《TOKI（刻）》主題拍賣，呈現數枚由這些才華橫溢的製錶師為此次盛會獨家打造的獨一無二之作。

亮點之一是首次現身拍賣市場上的Naoya Hida & Co. Type 1D-2，而品牌將為這枚時計的成功競投者提供獨家的雕刻服務。成功競投者將獲得一個寶貴的機會，與飛田直哉先生及其團隊合作，為這枚時計定制獨特的設計。

菊野昌宏，獨一無二玫瑰金陀飛輪腕錶，約2011年製，估價：200,000-400,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

本次拍賣所呈現由菊野昌宏製作的玫瑰金陀飛輪腕錶承載著對其而言極具意義的故事。2011年，菊野精心全手工製作一枚搭載銀錶殼，及另一枚搭載玫瑰金錶殼的陀飛輪腕錶，機芯採用精美人字形飾面。在2012年於巴塞爾鐘錶展上作為原型錶展出時，它們的美麗立即吸引了一位資深鐘錶收藏家購買了銀色款，以支援菊野的製錶工藝。當菊野得知這個消息，決定保留玫瑰金款不出售。然而，這位藏家說服菊野將玫瑰金款也賣出，以資助他未來的創作。這枚獨特的作品標誌著製錶師與相信他們願景的客戶之間形成的深厚情感紐帶。

Masa's Pastime，「那由他」Model A獨一無二精鋼腕錶，約 2024年製，估價：150,000 - 300,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

在Masa’s Pastime勤奮修復古董錶的同時，篠原那由他構想了融合自己創意的當代腕錶。「那由他」型號源自他的名字，而它亦是個佛教數字詞，意為「多到沒有數目可以計算」。這枚腕錶是專為本次拍賣所打造的獨一無二之作，其銀色的錶盤中央刻有精緻的花卉圖案，而藍鋼指針則由篠原親手製作和設計。在欣賞完美無瑕的內部機芯時，可以看到手工雕刻的金色「Nayuta A Toki1/1」刻字。這枚時計的每一個細節都令人著迷，展示了這位年輕製錶師的非凡才華。

隸屬東京時計精密株式會社的日本當代獨立製錶師傑作，收益全數捐助能登半島地震賑災

2024年元旦，日本石川縣能登半島發生了規模7.6的地震，而在該縣輪島市所生產、被列為國家重要無形文化財的傳統漆器「輪島塗」遭受重創，許多輪島塗漆器店及工坊均被震毀或燒毀。為守護重要傳統工藝，並加速地震後的復興作業，東京時計精密株式會社在本次拍賣呈現三件獨立製錶創作，全部收益將捐助為「輪島塗」災後重建盡一份心力。

大塚ローテック（Otsuka Lotec），No.6 「東雲」獨一無二精鋼半鏤空腕錶，約 2024年製，估價：15,000 - 45,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

在東京大塚區的工作室裡，獨立製錶師片山次郎設計的時計散發出類似復古的魅力。他所成立的「低科技」品牌大塚ローテック（Otsuka Lotec）受二十世紀中葉工業美學的啟發，源於小批量生產，製錶師親自從頭到尾手工製作每一枚腕錶。曾是一名汽車設計師的片山，在一次偶遇的拍賣上購買了一台鐘錶匠專用的車床，因此進入了製錶行業的世界。這次拍賣呈現的No.6是為《TOKI（刻）》主題拍賣獨家製作的獨一無二之作。名為「東雲」，意指當太陽開始升起時，黎明前的天空。採用半鏤空錶盤和黑色不銹鋼錶殼，這款時計設計極簡卻令人驚歎。憑藉富有想像力的工程設計和精細的飾面，這款類復古風格的時計在精緻的現代框架內復興了中世紀美學。目前，大塚ローテック僅在日本銷售，使得此次上拍的這枚腕錶成為全球藏家獲得片山先生製作的獨特作品之珍罕機會。

高野精密工業，Chateau Nouvel Chronometer「刻」獨一無二精鋼腕錶，約 2023年製，估價：50,000 - 100,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

高野精密工業株式會社由高野小太郎於1899年在名古屋創立，最初專注於製造時鐘。而高野品牌在1957年至1962年間生產腕錶，後來因原工廠毀於一場颱風而停止運營。如今，儘管高野商標由理光集團擁有，東京時計精密株式會社已簽署授權合約使用該品牌名稱。本次拍賣呈現的一枚「Chateau Nouvel Chronometer」既輕薄又精確，值得注意的是，它是二十一世紀首款獲得法國貝桑松天文台認證的日本出品腕錶。精鋼製錶殼採用「超鏡面打磨」技術進行拋光，使得腕錶通體光澤如鏡般滑麗。這款腕錶常規生產配備黑色和白色錶盤，然而本季富藝斯鐘錶與淺岡肇合作，打造了這款獨特的作品，其錶盤由淺岡親自製作，搭載迷人的「鴇色」，是亞洲瀕臨絕種的鳥類朱鹮羽毛所呈現之朱鷺色，讓人聯想到旭日，在日本文化中象徵著幸福和好運，完美呈現該品牌的拍賣首秀。

黑野東京，Grand Niji「虹」獨一無二玫瑰金腕錶，約 2024年製，估價：70,000-140,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

黑野東京的「Grand」系列是迄今為止品牌對傳統工藝要求最高、最複雜的系列，通過其令人驚歎的漆繪錶盤向東方文化致敬。這種古老的漆繪技術利用過濾後的漆樹汁液，在硬化時從空氣中吸收水分，形成永久光亮和光滑的表面。隨著時間的推移，漆變得更硬且更耐刮擦，固化過程甚至在初次製造後仍在繼續。漆隨著失去水分而變亮，這一轉變可能需要數年時間。此外，根據環境的不同，漆錶盤可能會變色，形成獨特的作品。本次拍賣所呈現的「Grand虹」是為這場拍賣特別製作、獨一無二的作品。雖然過去黑野的時計大多以精鋼製作，這款鐘錶優雅地採用了18K玫瑰金。錶盤令人讚歎不已，由曾參與黑野漆繪錶盤製作的島本恵未親製彩虹色漆層。

Credor，「Eichi」鉑金腕錶，約 2010年製，估價：280,000 - 430,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

知名日本時計品牌

雖然不及西方悠久，自第一只日本製腕錶Seiko精工「Laurel」問世以來，日本製錶業已有超過百年的歷史。這一重要里程碑為精工Seiko、CASIO、CITIZEN和Grand Seiko等製錶商開啟道路，如今他們在繁榮的全球製錶業中，繼續發揮著獨特的影響力。在《TOKI（刻）》主題拍賣裡，富藝斯特地蒐羅多款由這些日本頂尖製錶品牌所出品的卓越時計。

Seiko，「Astronomical Observatory Chronometer」黃金天文台計時碼錶，約1974年製，估價：160,000 - 310,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

2008年，Seiko精工旗下的Credor系列推出工藝精湛的「Eichi」腕錶，在日語中意為「智慧」，限量發行25枚，設計簡單僅展示時間的錶裡卻備有動力儲存顯示。極簡純淨的錶盤打動人心，其時間和動力儲存均以簡約優雅的方式呈現。精工Seiko起源於冬天白雪皚皚的長野縣鹽尻市，而此枚腕錶由則武株式會社陶瓷材料打造的白色錶盤，讓人聯想到純淨的降雪，向品牌的始原地致敬。在這個畫布上，手繪的標記和文字提供了微妙的對比，配以藍鋼指針。從某些角度看，錶盤上微弱的2、4和7數字變得可見，而這是Credor對24小時、7天的典型暗示。對於鑒賞家來說，這枚「Eichi」保存完好，配有全套配件，標誌著將複雜提煉成極簡的製錶工藝之最高境界。

CASIO，G-Shock Dream Project「Pure Gold」型號 G-D5000-9JR， 太陽能多功能腕錶，約 2021年製，估價：200,000 - 400,000港元（iWatcHome城邦國際名表提供）

在石英危機前，天文台計時比賽是製錶界的盛事。精工Seiko於1963年首次參加由納沙泰爾州立天文台（Observatoire Cantonal de Neuchâtel）組織的比賽，提交了一款石英水晶計時鐘，參加了海洋計時器類別的評選，並令人印象深刻地獲得了第十名。這一成就使精工Seiko成為首家進入前十名的非瑞士公司，標誌著其在計時比賽中一系列勝利的開始。在接下來的幾年裡，精工Seiko展示了其生產極其精確機芯的能力。早在1969年，精工Seiko推出的「Astronomical Observatory Chronometer」天文台級腕錶就比當時基本款Grand Seiko的價格高六倍。值得注意的是，這款腕錶配備了透明底蓋，可以欣賞到令人難以置信的計時機芯，而原始底蓋則是實心的。更令人印象深刻的是，它在2014年6月至8月期間曾於精工Seiko博物館展出。

純金打造的「Dream Watch Pure Gold G-D5000」是市面上首款全黃金的G-Shock，於2020年推出，以慶祝CASIO成立35周年。重297克，這款鏡面拋光的G-D5000僅發行35枚，最初通過抽籤分配給日本的藏家，極其搶手，推出後迅速售罄，成為有史以來最受追捧的G-Shock之一。其功能包括世界時間、鬧鐘、碼錶、計時器，並且是太陽能驅動。此外，其包裝展現日本文化，在桐木盒（Kiri-Bako）上印有為夢想企劃特製的印章。

來自日本藏家珍藏的珍貴懷錶

懷錶在日本的鐘錶收藏界佔有特殊地位，反映了歷史意義和精湛工藝的結合。如今，懷錶在日本的鐘錶收藏界仍然備受珍視，象徵著豐富的遺產和對製錶藝術的深刻欣賞。本場拍賣呈現的朗格懷錶於1911年製作，展示該品牌精湛的德國製錶傳統。這款機械奇跡擁有罕見的大複雜功能機芯，具備三問報時、萬年曆和月相顯示，其琺瑯錶盤上裝飾著優雅的路易十五風格指針。最重要的是，根據德國格拉蘇蒂鐘錶博物館館長Reinhard Reichel的信件所述，這種配置的懷錶僅生產了七枚，而此信亦描述本次拍賣呈現的這枚為七枚中保存最完好的一枚。

另一亮點是創作於裝飾藝術時期的寶璣懷錶，其錶殼採用極其罕見的雙色18K金配置，包含玫瑰金和白金，這在寶璣的製錶歷史上實屬罕見。這枚懷錶的優雅雙色錶殼由知名法國珠寶商Verger Frères製作，內錶蓋上刻有這位裝飾藝術時代的珠寶和鐘錶大師的印記「V.F. 」。

益井俊雄VOGA鐘錶博物館珍藏

二十世紀90年代，古董時計熱潮席捲日本，而鐘錶經銷商益井俊雄正是幕後關鍵人物之一。儘管他做出了重大貢獻，但在古董錶收藏圈外鮮為人知，甚至許多鐘錶愛好者也不清楚這號人物的存在。2017年，他創立了VOGA鐘錶博物館，這是日本首個展示世界著名品牌古董時計的博物館。益井於2022年二月悄然去世。借由本次《TOKI（刻）》主題拍賣，富藝斯將呈現益井的時計收藏，而此珍藏的每件拍品，隨附他的著作《Antique Collection [Watch Museum VOGA]》，致敬這位對日本古董錶收藏留下深遠影響的人物，而本次拍賣來自此珍藏的時計均收錄於此書中。

此珍藏中一枚首次亮相拍場的百達翡麗型號837，是該型號於拍賣市場上出現的第二枚，其錶殼由日內瓦製錶大師Antoine Gerlach打造，曾為益井俊雄收藏。這款雙秒追針計時碼錶具有時尚的1960年代設計，其特點是三部分錶殼、階梯式錶圈、鑲嵌時標和道芬指針。計時碼錶配有垂直排列的計時盤，保持對稱性，和30分鐘計時盤均配有藍鋼指針，增強了整體可讀性。此珍藏其他亮點包括由Beyer零售的雙簽名百達翡麗型號2526、浪琴Type A7和搭載早期Valjoux 72機芯的百年靈Navitimer 806。

全球巡展

東京：9月27至28日 地址：富藝斯東京展覽空間，4F Piramide Building 6-6-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan 開放時間：上午10時至下午6時

新加坡：10月17至20日 地址：Artyzen Singapore, 9 Cuscaden Road, Level 4, Singapore 249719 開放時間：上午11時至下午6時

台北：11月2至3日 地址：和泰產物保險大直新大樓，台北市中山區敬業二路55號 開放時間：上午11時至下午6時

日內瓦：11月6至10日 地址：Hotel President, Quai Wilson 47, 1201, Geneva 開放時間：週三至週四，上午10時至下午7時；週五至週日，上午9時至下午1時

香港：11月16至24日 地址：富藝斯亞洲總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓1/F 開放時間：上午11時至下午7時

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