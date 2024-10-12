Breitling 140周年盛典　自製B19機芯　開啟高階萬年曆新篇章

瑞士作為世界公認的「鐘錶之國」，鐘錶製造業可以說遍佈其間。但大多知名的品牌主要集中在汝拉山谷，這座山脈從瑞士的日內瓦一直延伸到巴塞爾，所以這一地區被譽為「鐘錶山谷」和「製錶搖籃」，而我們今天要講的百年靈（Breitling）正是由此而來。

百年靈的祖孫三代從上到下，依次是：里昂·百年靈、加斯頓·百年靈、威利·百年靈（腕表之家提供）

1884年，24歲的德國人里昂·百年靈（Léon Breitling）在瑞士汝拉山谷創立了自己的製錶工坊。在創立之初，里昂就明確了公司的發展方向——研發生產計時碼錶與精密的計時儀器。而加斯頓和威利也承襲了他的志願，不斷在計時功能上鑽研，使得百年靈成為了現代計時碼錶的先驅。事實上，現代計時碼錶的經典佈局——二點位和四點位的獨立計時按鈕——就是百年靈最先發明並申請專利。

今年是百年靈成立的140周年，自年初開始，就有許多錶友猜測，這一年百年靈都會有怎麼樣的大動作，會有哪些新錶？設計上是否有大變動？是否會有新的自產機芯？此刻，我們似乎都有了答案。

上半年，百年靈推出了多款讓人眼前一亮的新錶，比如航天多功能B70腕錶熱氣球特別版、宇航員腕錶B12、機械計時系列揚尼斯·阿德託昆博限量版腕錶⋯⋯

Breitling 140周年盛典（腕表之家提供）

就在昨晚，百年靈全球同步推出了三款重磅140周年限量版腕錶，而這三款腕錶的看點可以說是非常多：大複雜萬年曆、全新自制計時機芯、周年獨家限量藏品⋯⋯

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最值得關注的，也是最讓很多錶友振奮的，肯定是全新B19機芯——百年靈首款高階萬年曆計時機芯，且它是自制機芯。

- 率先成為擁有自制機芯的腕錶品牌之一

百年靈全新自制B19機芯（腕表之家提供）

百年靈的自制機芯研發生產之路始於2004年，在高級製錶品牌中領先的程度屈指可數。整個過程耗時5年，其中包括2年的設計研發，3年的產品以及生產工藝調整，直至2009年，在品牌誕生125周年之際，百年靈正式面向市場推出了自制B01機芯。該機芯不負眾望的成為了計時機芯中的黃金標杆，而百年靈也成為了為數不多有能力自制機芯的製錶品牌。

自2009年推出百年靈自制01機芯以來，品牌的計時機芯不斷推陳出新：具有24小時顯示功能的B02機芯、具有追針功能的B03機芯、具有GMT功能的B04機芯，越來越多的創新隨之而來。以下要展開的B19也是基於這枚王牌機芯。

- B19自制萬年曆機芯

百年靈全新自制B19機芯

沿襲百年靈的專研領域，這枚機芯具有計時功能，但不同的是，這枚機芯還具備萬年曆和月相功能，自動校正月份的28、30、31日和閏年，只需微調即可精準計時近一個世紀。雖然不是傳統定義的大複雜，但這樣的功能相結合而稱之為高階，相信錶友們沒有異議。

仔細看，這枚機芯確實有B01的底子，不過在設計上，它要華麗和別緻許多。首先映入眼簾的就是採用22K紅金實心打造的精緻擺陀，鐫刻有原百年靈蒙柏朗製錶廠（Montbrillant Manufactory）圖案。80餘年來，蒙柏朗製錶廠一直被品牌視為榮耀象徵，它不僅是一間製錶廠，其西翼還有一座百年靈家族三代人居住的宅邸。在上世紀三四十年代，製錶廠大名甚至印於腕錶錶盤。

除此之外，這枚自動上鍊機芯具備雙向滾珠軸承，部件數量達到了374個，長效動儲達到了96小時之久，因此更確保腕錶長時間運作而避免不必要的調節。另外，該機芯和B01機芯一樣，配備縱向離合裝置，它可以讓計時器的啟動和停止都變得十分靈敏，並且降低計時誤差率。它還採用了可以讓計時的動作變得十分規範和安全的導輪柱，這樣的配置讓機芯性能和操控都達到了「天花板」級別。當然，作為百年靈機芯的「標配」，它還經過了瑞士官方天文台（COSC）認證，精準度也完全得到保障。

B19屬於品牌自制機芯範疇，百年靈去年出台的延保政策同樣適用，可在全球5年質保基礎上額外延長3年，值得一提。

- 三款全新萬年曆計時腕錶

與以往不同，百年靈這次一次性推出了三款萬年曆計時腕錶，並且分別來自不同系列，對於這一點，百年靈的首席執行官喬治·科恩（Georges Kern）表示：「璞雅、航空計時和機械計時都是百年靈歷史上最具影響力的腕錶系列。我們無法選出其一展示全新B19機芯，必須一芯三發。」

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雖然功能相似，但各系列經典的設計讓每一款腕錶都具有着超高的辨識度。不同風格喜好的錶友都值得看一看，選擇困難的話就ALL IN ，往後讀可以看到三枚置於一個錶盒中的大氣風範。在我看來，這三個系列所代表的也正是百年靈140年製錶歷史中最關鍵的幾個時代，別具意義。

首先我們來看璞雅B19 Datora計時腕錶42 140周年限量版，璞雅系列是百年靈由威利在1940年代設計誕生的、旗下最具優雅風格的一個系列，代表着品牌由「工具」屬性轉向兼具「風格」。圓潤的錶殼搭配上獨特的阿拉伯數字時標和具有代表性的矩形計時按鈕，讓璞雅系列在眾多「工具錶」中氣質非常突出，輕鬆出入正裝場合和融入優雅服飾。尤其是這款全新腕錶與月相功能搭配，儒雅氣度更甚從前。12點位的月相盤是寫意的月相呈現，與另外兩款寫實的呈現相比要更顯紳士格調。

18K紅金材質打造的錶殼直徑42毫米，黑色盤面、光滑的固定式錶圈、以及微微高起的錶鏡，這些元素讓整款腕錶交織復古與摩登。3、6、9、12點位的四個副盤以對稱平衡佈局，部分數字時標有意不與副錶盤重疊，在清晰的讀數需求得到滿足之外，設計的美感和細節也頗符合我們東方人的審美。另外，整個盤面被一圈金色的分鐘刻度分為三個部分，看上去也更具層次感。

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如果說前面的璞雅系列140周年限量款腕錶走的是復古老錢風，那這款航空計時B19萬年曆計時腕錶43 140周年限量版則是細膩精緻風。18K紅金材質打造的盤面十分抓人眼球，搭配同材質錶殼，還是航空計時系列，有誰能拒絕這樣一塊充滿個性且辨識度極高的金錶呢？

這款腕錶在設計上同樣保留了航空計時系列源於1950年代誕生時的經典設計：環形飛行滑尺、棒狀刻度、三個小錶盤和凹槽表圈等設計，遠遠看上去就知道是地道的航空計時腕錶。可以說它就是百年靈為何長久以來在「天空」領域、在飛行表裏如此具有領導地位的原因。全金色盤面搭配18K金的表圈設計，多了奢華感，是絕對的 「高級機長」。

這款超級機械計時B19萬年曆計時腕錶44 140周年限量版腕錶是三款腕錶中，最具硬朗感的一款，也是百年靈的「全能王者」。但一定還有人不知道，該系列在1980年代的誕生，是機械製表走出石英危機、回歸主流的關鍵標誌之一。機械計時系列最經典的設計便是其旋轉表圈上的騎馬釘，除計時功能外，此項設計最初是為減少飛行員因開啟機艙蓋導致腕錶撞擊駕駛艙而破損的概率，因此它還能起到保護水晶玻璃表鏡的作用。

鏤空錶盤看上去機械感十足，這也是百年靈首次推出鏤空感盤面的腕錶。加上萬年曆、月相、計時功能，疊滿buff的這款腕錶屬是拿捏了奢華運動風，確是偏愛高階功能腕的硬漢必選錶款之一。

除了騎馬釘表圈外，洋葱頭錶冠以及輥珠錶鏈也是超級機械計時系列的經典設計，這款腕錶同樣保留了這兩個設計，橡膠制的輥珠錶帶減輕了腕錶整體重量，提高可佩戴性，也讓運動風屬性更加明顯。

三款腕錶均採用背透式設計，透過藍寶石水晶玻璃表背可以看到內部搭載的全新B19機芯，金質擺陀搭配上腕錶的金質錶殼，可以說是百年靈近幾年最為華麗的作品。表底外圈刻有「one of 140」，每隻表全球限量140只，旨在140周年慶的主題非常鮮明，其特殊紀念意義又為錶款增添收藏價值。

-周年慶最佳藏品

三款周年限量版腕錶均配以奢華木製、襯麂皮絨的表盒，最多可同時存放三枚時計。盒內還配有一個抽屜和一個可拆便攜式旅行表袋。除此之外，購買腕錶的表主還將獲贈一本豪華版《140 Years in 140 Stories》典藏書籍。

總結：對於品牌而言，140周年是一個值得紀念的大年，其實也是一個「好時間」來回顧和展望。今年，百年靈的推陳出新可以說是誠意滿滿的，不管是上半年的航天多功能B70熱氣球特別版腕錶、宇航員腕錶B12，還是剛剛推出的這三款來自不同系列、搭載全新自制B19機芯的萬年曆計時腕錶，都讓人眼前一亮，也將大家引入品牌歷史中，一起重温140年中的精彩故事、創舉以及經典作品。

近期，百年靈也在腕錶之家論壇發起#百年靈140周年#活動，徵集140周年祝福，感興趣的表友可以關注互動一下。

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