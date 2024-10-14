IWC飛行員系列腕錶開展新里程　防水陶瓷錶殼一錶掌握全球時刻

隨著旅遊業的恢復，愈來愈多的旅遊愛好者選擇出國旅行，尤其是在巴黎奧運會期間，相信大家朋友圈都有不少人親臨現場感受激動時刻了。

那麼其實走出國門之後，很多人往往要同時掌握當地以及國內時間，這時候世界時就成為了一個非常實用的功能。IWC萬國在今年推出了一款互動性非常強的世界時腕錶，不僅可以快速識別多國時間，其操作調教的方式也很酷，感興趣的話就跟隨實拍圖一起來了解一下吧。（腕錶型號：IW395601）

IWC飛行員系列腕錶，一錶掌握全球時刻。（腕表之家提供）

IWC萬國錶飛行員系列腕錶最早推出於1936年，是為了滿足飛行家和航空公司對精準、可靠的飛行手錶的需求而設計製造的，經過時間的考驗，它精準可靠，堅固耐用，深受飛行員、旅行者和鐘錶愛好者的青睞。

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這款今年全新推出的IWC萬國錶飛行員系列Timezoner TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「森林綠特別版」採用森林綠色陶瓷材質錶殼，這一配色的設計靈感源自海軍飛行部隊的飛行員制服以及他們駕機飛越的廣袤森林。深綠色陶瓷材質的錶殼不僅低調奢華，還帶有一種軍事復古的風格。

作為陶瓷製錶的先驅，IWC萬國錶已經將彩色陶瓷運用的登峰造極，這款森林綠特別版腕錶便是最好的證明之一。彩色的陶瓷讓腕錶保留舒適度以及光澤感的同時，也可以更好的凸顯腕錶風格。圖中這款腕錶的錶殼直徑為44.5毫米，厚度為15.7毫米，旋入式錶冠設計進一步提升了腕錶的防水性能，達到了6巴（即60米）的防水深度。

為了讓腕錶的顏色更加統一和諧，這款腕錶的錶盤同樣採用深綠色調，與錶殼完美融合。時標和指針則採用對比強烈的白色設計，使得整個錶盤層次豐富，視覺效果極佳。此外，腕錶還配備了夜光塗層，確保在暗光環境下也能清晰讀取時間。

與市面上大多通過錶冠或按鈕進行調校的多時區手錶有所不同，這款腕錶通過旋轉錶圈的方式來調整時間，對於許多新手而言上手操作也不會太難。首先我們需要將代表家鄉市區的城市通過旋轉錶圈的方式將其放置到12點鐘位置，然後通過錶冠來調準時間、晝夜以及日曆。當你到達目的地後，找到錶圈上所在時區的城市，再將其轉到12點鐘位置，此時主時針、以及視窗內的24小時圓盤和日曆都會隨錶圈聯動顯示當地時間。

這枚腕錶內部搭載的是一枚82760型機芯，這是一款採用比勒頓(Pellaton)自動上鍊系統的機芯，振頻達到28,800次/小時（4赫茲），可通過主發條盒積累長達60小時的動力儲備。機芯的堅固性得到了陶瓷部件的進一步提升，同時透過藍寶石玻璃錶背，機芯的精美工藝一覽無餘。

錶帶方面，該錶採用織物內襯的綠色橡膠錶帶，既舒適又耐用，與森綠色錶殼搭配在一起，彷彿一氣呵成，造型流暢。

總結：看完了這款腕錶，不得不說IWC萬國錶總是可以將一些常見的功能以一種特殊的設計方式呈現，當然，無一例外地是這些腕錶的設計雖然特別卻格外讓人賞心悦目。除了精準穩定的性能、紮實的用料外，較高的顏值也一直是萬國錶的優勢之一。

那麼這款全新飛行員系列Timezoner TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「森林綠特別版」的官方售價為：139000港元，你覺得它的表現如何呢？

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