Omega超霸系列18K金月球錶　集歷史、品質、美感與投資價值於一身

在浩瀚的鐘錶宇宙中，歐米茄（OMEGA）超霸系列以其卓越的計時性能與深厚的歷史底藴，成為了不可多得的經典之作。今天要說到的這枚超霸系列月球錶，更是將這份傳奇推向了新的高度，它不僅是一款計時工具，更是人類探索宇宙、勇攀高峰精神的象徵。除了常見的精鋼材質，這枚間金款的專業月球錶恰到好處地平衡了視覺美感與佩戴舒適度，我們一同來品鑑。(型號：310.20.42.50.02.001)

這枚腕錶的錶殼直徑為42毫米，腕錶採用Moonshine 18K金與精鋼的巧妙融合，在光線的照耀下散發出柔和而又不失高貴的光澤，彷彿捕捉到了月球表面的神秘光芒。

Omega超霸系列18K金月球錶（腕表之家提供）

設計上，這款腕錶深深致敬了人類歷史上具有里程碑意義的登月任務，其不對稱錶殼設計靈感源自第四代超霸腕錶，不僅是對歷史的致敬，也是對現代審美的一次革新。

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黑色陶瓷錶圈上，由OMEGA Ceragold技術製成的測速刻度，既保證了耐用性，又增添了奢華感，特別是那標誌性的「Dot over 90」設計(刻度90的圓點位於數字上方)，細節之處盡顯匠心獨運。

銀色「階梯式」錶盤，經過太陽射線的打磨處理，層次分明，彷彿將月光的柔和與太陽的光輝巧妙融合。Moonshine 18K金指針與鍍有Moonshine 18K金小錶盤相得益彰，不僅提升了整體的奢華感，更確保了在不同光線條件下的清晰讀時。

材質方面，歐米茄選用了頂級材質以確保腕錶的耐用性與美觀性。精鋼錶殼與Moonshine 18K金的結合，既展現了品牌的精湛工藝，又賦予了腕錶不凡的質感。藍寶石玻璃錶鏡與錶背，以其極高的硬度和抗刮擦性能，為腕錶提供了全方位的保護。

而錶鏈則經過精心拋光與拉絲處理，不僅佩戴舒適，更彰顯了佩戴者的品味與身份。除了精美的外觀，這款腕錶還具備強大的計時功能，無論是日常佩戴還是專業運動，都能滿足您的需求。

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藍寶石玻璃錶鏡清澈透亮，不僅提供了極佳的讀時體驗，更是對內部精密機芯的完美保護。錶背同樣採用藍寶石材質，透過它，可以隱約可以看見歐米茄3861至臻天文台機芯的精湛工藝，每一枚零件都透露着匠人的心血與智慧。

這款機芯在保持與傳奇的1861機芯相同尺寸的同時，進行了全面的升級。其每日走時精準度提升至0/+5秒，確保了腕錶在任何情況下都能提供穩定而精確的計時。這一卓越性能得益於機芯內部的重塑齒輪、增加的寶石軸承以及採用的歐米茄同軸擒縱系統和Si14硅材質擺輪遊絲，這些先進技術的應用不僅提升了機芯的運轉效率，還顯著增強了其防磁性能，使其能夠抵抗高達15,000高斯的強磁場，輕鬆通過至臻天文台認證。

總結：這枚腕錶的香港售價約是143,100元，目前已在各大歐米茄旗艦店現貨在售。作為一款限量發售且具有高度辨識度的腕錶，其投資價值不言而喻，是投資與收藏的理想選擇。

綜上所述，歐米茄超霸系列月球錶不僅是一款計時精準的腕錶，更是一件集歷史、品質、美感與投資價值於一身的傑作。

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