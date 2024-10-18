HAUTLENCE豪朗時Sphere Series2　黑灰色調突顯無與倫比機械功能

繼去年發表全球唯一的開創性瞬時翻跳球體腕錶後，HAUTLENCE豪朗時以大膽的單色風格重新演繹這款屢獲殊榮的時計。全新推出的Sphere Series 2限量發行28枚，將再次以最多層次的方式吸引腕錶愛好者的目光。

HAUTLENCE豪朗時Sphere Series2（HAUTLENCE）

自2004年品牌創立以來，豪朗時不斷挑戰腕錶的定義以及時間流逝的感知方式。Sphere則是這種新派高級製錶工藝的極致展現，不僅精心展示製錶的藝術與科學，更是一款可佩戴的當代機械藝術品。堪稱獨一無二的Sphere Series 1在2023年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）中榮獲「創新突破獎」，證明其創新獨特性。如今，Sphere的第二代以深邃的單色面貌耀眼登場。

錶殼形狀為經典的電視機形，採用不鏽鋼材質錶殼且經碳灰色PVD鍍層工藝處理，再搭配黑色橡膠錶帶，展現強烈的運動風格。（HAUTLENCE）

Sphere Series 2捨棄所有色彩，僅以黑灰色調突顯豪朗時機械傑作無與倫比的形態與功能。開放式錶盤分成兩部分，清楚劃分小時及分鐘顯示，左半部專門展示球體翻時顯示。球體看似懸浮在微拱形的藍寶石水晶下方，經過碳灰色拋光處理。

每個時標鐫刻在球體上，再覆以白色Super-LumiNova®夜光塗層，確保最佳的閱時清晰度。每小時結束時，球體會在三軸上旋轉，顯示下一個時間。球體透過四個圓錐形齒輪完成旋轉，這種高度動態且精確編排的旋轉圍繞著兩根傾斜21度的交叉軸進行。透過組成球體的兩個外殼之間的開口，可以看到這些特殊齒輪的部分樣貌。

Sphere Series 2採開放式錶盤且分成兩部分，將小時及分鐘清楚劃分，右半部顯示分鐘逆跳，左半部則是球體翻轉的小時顯示。（HAUTLENCE）

在Sphere Series 2中，豪朗時代表性的複雜功能之一呈現戲劇性的效果。在球體顯示的另一側，於錶盤右側的逆跳分鐘指針沿著圍繞錶盤開口的180度弧形軌道前進，軌道由藍寶石水晶製成，外緣飾以黑色線條。透過錶盤的大開口，可以觀察到齒輪傳動裝置在分針逆跳歸零時的運作細節，而這種慢速輪設計也可以減少分針在逆跳時的衝擊。底下則可觀察到觸發跳時機制的自由輪及蝸形凸輪。分鐘軌道上的白色數字採用含有Super-LumiNova®夜光物料的創新陶瓷基底材質Globolight®製成，可發出藍色光芒。

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這場關於時間與運動的機械奇景被框在豪朗時經典的電視機形錶殼中。Sphere Series 2的不鏽鋼錶殼經碳灰色PVD鍍層工藝處理，與粒面灰色錶盤及各種黑色元素相得益彰。錶殼搭配黑色橡膠錶帶，展現強烈的運動風格，凹槽錶冠綴以相襯的黑色橡膠環，使錶冠更容易抓握。Sphere Series 2的防水性能達10 ATM（100米），適合在任何情況下佩戴。

A80手動上鏈機芯是由品牌自主研發製造，全鏤空的發條盒蓋讓主發動力狀態清晰呈現。（HAUTLENCE）

這個超凡的製錶創作由這枚特別設計的機芯實現。為Sphere Series 2提供動力的A80手動上鏈機芯由品牌自主研發製造，專為實現最佳的性能與和諧美感而設計，整體採用現代的修飾。

機芯配備豪朗時姊妹公司Precision Engineering AG自主生產的游絲。全鏤空的發條盒蓋和棘輪讓主發條盒清晰呈現，將72小時的動力儲存展露無遺。A80機芯亦配備安全裝置，可防止因逆向時間設置等錯誤操作而損壞機芯的獨特功能。Sphere Series 2限量發行28枚，可透過全球的豪朗時授權經銷商訂購。

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