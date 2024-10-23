BLANCPAIN寶珀Air Command迷彩綠飛返計時碼錶　經典與創新的碰撞

Blancpain傾心呈獻兩款全新Air Command飛返計時碼錶，將復古美學格調與尖端製錶技藝融為一體，致敬經典，亦展望未來。限量版時計雙璧首次披上迷彩綠的冒險色彩，以獨特個性贏得飛行員腕錶藏家的青睞。

新款Air Command飛返計時碼錶的設計靈感源自上世紀50年代Blancpain經典計時碼錶，前身正是深受飛行員信賴的空中導航夥伴。

Air Command飛返計時碼錶。直徑42.5mm 鈦金屬錶殼：參考價HKD 167,000／全球限量200枚；直徑36.2mm 鈦金屬錶殼，參考價HKD 151,000／全球限量100枚（blancpain）

如今，全新時計以獨到色彩組合再度登場，縱情演繹復古美學。儘管產量極為稀少，這款計時碼錶卻在當時掀起了不小的波瀾。時至今日，其超凡的計時性能更是贏得了廣泛追捧。

空前絕倫的復古美學造型

這兩款全新Air Command飛返計時碼錶，沿襲當代前作42.5毫米和36.2毫米錶徑，輕鬆適配不同手腕尺寸；採用緞面與拋光加工的23級鈦金屬材質精心打造，以強大抗腐蝕性能與運動精神，向那個時代的無畏航空精神致敬。

兩款腕錶分別限量發行200枚和100枚，均配備了雙向倒數計時鈦金屬錶圈、陶瓷嵌件、夜光數字和時標；與指標及時、分標記一樣，採用復古Super-LumiNova®夜光材質，呼應色彩繽紛的錶盤指示及皮革錶帶縫線。更在20世紀50年代風情濃郁的藍寶石水晶「玻璃盒」映襯之下，共同演奏美妙和諧的樂章。新款Air Command飛返計時碼錶主色調大膽採用迷彩綠，與細膩的懷舊色系相得益彰，進一步詮釋復古魅力。

迷彩綠面盤增添軍事風味。（blancpain）

精妙絕倫的機械傑作

新款Air Command飛行時計融合尖端製錶技藝，締造超凡精確度，堪稱時間藝術典範之作。兩款時計分別搭載F188B（36.2毫米錶款）和F388B（42.5毫米錶款）自動上鏈機芯，具備寶貴的飛返計時功能。飛行員只需輕輕一按即可重置當前計時，開啟新計時，與常規計時碼錶通過兩枚按鈕與三次按壓來停止、重置和重啟計時的繁瑣操作形成鮮明對比。

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以複雜性著稱的導柱輪系統，配備垂直離合器，確保計時功能的啟動和停止精準無誤，無抖動之虞。特別值得一提的是F388B機芯，以5赫茲頻率振動，可達到1/10秒的超高精確度。

新款Air Command飛返計時碼錶秉承古老飛行員腕錶精髓，將飛返計時功能與「倒數計時」式旋轉錶圈、逆時針排列數字及刻度，同時配備以公里/小時為單位的測速刻度，滿足飛行員計算時間、里程及地面速度的訴求。

18K金自動盤從老式飛機螺旋槳中汲取設計靈感，透過透明底蓋清晰可見，進一步彰顯源遠流長的航空傳承。作為對航空傳奇篇章和Blancpain製錶傳承的現代致敬之作，新款Air Command飛返計時碼錶既可單獨購買，亦提供成對錶款。每對優雅錶款均配有獨立編號，僅限Blancpain專賣店出售，定格與所愛之人的美好羈絆。

兩款不同尺寸的錶款分別搭載F388B（左）和F188B（右）自動上鏈機芯，具備寶貴的飛返計時功能。（blancpain）

Air Command飛返計時碼錶，征服萬里長空

全新Air Command系列腕錶，巧妙融合Blancpain復古魅力與前沿科技，續寫品牌與20世紀50年代航空界攜手譜寫的輝煌篇章。新款腕錶繼承1956年開山之作的理念，憑藉繁複精妙的美學設計和雙功能計時模式脫穎而出。飛返計時、倒數計時錶圈及指示地面速度的測速刻度，多重創新功能使Air Command飛返計時碼錶在空中導航領域展現出驚人優勢。

矽革命

21世紀初，矽在製錶業掀起一場真正的革命，使時間測量得以突飛猛進。該材質富有彈性卻不變形、堅硬、輕盈且高度耐腐蝕，其出類拔萃之處在於其抗磁性，這一品質大受歡迎，可確保時計運行的良好精確度。Blancpain領先矽游絲技術，成就新款Air Command飛返計時碼錶斐然優勢。透明底蓋之下，機芯獨特構造與臻美精工修飾令人歎為觀止。此外，矽游絲亦賦予腕錶卓越的計時性能。

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