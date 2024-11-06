Roger Dubuis鈦殼鈦鏈王者鏤空錶　50萬級別中最有價值與份量

在頂級名錶世界，一旦提到鏤空錶，相信大多數人會先想到羅傑杜彼（Roger Dubuis），在50萬級別，有日內瓦印記、有鈦殼鈦鏈的運動錶，這是很多名錶沒有的，所以在這些出色的技術加持下，羅傑杜彼成為了這個價位非常值得選擇的，而且還是直接拉滿！

名錶是越到金字塔的塔尖，種類越少，各位的選擇越趨同。就像頂尖兒運動錶，到了40、50萬的級別，各位買的最多的，基本就是勞力士、愛彼。勞力士就是各種熱門金迪、鉑金迪；愛彼就是皇家橡樹、皇家橡樹離岸型。而現在，又一個絕佳的選擇來了，羅傑杜彼。

羅傑杜彼王者鏤空，鈦殼（腕表之家提供）

羅傑杜彼在去年，推出了新款王者鏤空，鈦殼鈦鏈，公價526000。

羅傑杜彼新款王者鏤空，鈦殼鈦鏈，公價來到了50萬級別。而以往在這一價位的勞力士、以及部分愛彼，是金頭金鍊的全金錶。羅傑杜彼一隻鈦錶，甚至比金錶還貴，這合理嗎？合理。

在名錶的世界裏，在很多時候，金往往不是最貴的。毫不誇張的說，有日內瓦印記、有鈦殼鈦鏈的運動錶，只有羅傑杜彼和江詩丹頓縱橫四海鏤空陀飛輪，江詩丹頓鈦殼鏤空陀飛輪更是直奔150萬（公價149萬）。羅傑杜彼能推出一隻鈦殼鈦鏈的運動款，難能可貴，在一眾勞力士、愛彼中，已然達到了更高的一層。

羅傑杜彼在王者鏤空系列中，推出鈦殼鈦鏈款，非常合適。當下，名錶有兩大流行趨勢，一個是運動，一個是復古（小尺寸）。42毫米的王者鏤空，是羅傑杜彼中尺寸偏小的男錶，像羅傑杜彼王者競速大牛、小牛，都是45毫米尺寸，就偏大了。當我戴上這隻王者鏤空，42毫米的尺寸，鈦殼鈦鏈，重量又非常輕，佩戴感受比全金的運動錶，就上了一個台階（金頭金鍊的錶，非常重）。

王者鏤空的鈦錶殼，大面積拉絲。錶圈和錶耳邊緣拋光。手錶依然是羅傑杜彼標誌性的三段錶耳。三段錶耳，和鈦金屬錶鏈的連接處，增強了錶頭、錶鏈一體化過渡。鈦金屬錶鏈，從上到下，逐步收窄，鏈節大面積拉絲，鏈節邊緣倒角並拋光。錶鏈使用摺疊扣，並且有錶鏈一鍵快拆。

更高價值的鏤空。

羅傑杜彼從2015年開始，主打「星際鏤空」。在機芯大面積「削骨剜肉」，只保留「骨架」的同時，在機芯夾板上，形成巨大的「五角星」造型。在經過近10年的迭代後，羅傑杜彼今天的「星際鏤空」和初代，已經不可同日而語。

羅傑杜彼王者鏤空，以發條盒為中心，巨大的五角星鏤空，是羅傑杜彼「星際鏤空」的標誌。（腕表之家提供）

這隻新款鈦殼王者鏤空，使用了羅傑杜彼當前最新的鏤空設計，造型凌厲，「五角星」的5個角，相互獨立，並使用大量鋭角，加上「五角星」夾板的內側，做了大面積、大角度的倒角並拋光，「五角星」的立體感一下就出來了。而早期的「星際鏤空」因為只單純切出了「五角星」造型，立體感和鏤空複雜程度，不如今日。

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新款鈦殼王者鏤空的機芯，主要使用了噴砂、拉絲、拋光，三種打磨。而早期的羅傑杜彼，直接在鏤空夾板上，打魚鱗紋裝飾。為什麼現在的「星際鏤空」不再使用魚鱗紋？因為，羅傑杜彼的鏤空面積巨大，僅存「骨架」。在「骨架」上打魚鱗紋，圓形的魚鱗紋施展不開，立體感不強。而現在，鈦殼王者鏤空，在鏤空夾板上，指針拉絲、上層噴砂，倒角切面拋光，機芯不同層面，不同打磨，層次感就出來了。

在技術細節上，羅傑杜彼新款王者鏤空使用的RD720SQ自動機芯，已經換裝了新的無卡度砝碼微調擺輪，並使用了有鑽石鍍膜的硅擒縱輪、硅擒縱叉。鑽石鍍膜硅擒縱，是現在名錶中最領先的材質技術，在降低運行摩擦的同時，主要加強了硅的強度，解決了硅比較脆的問題。除了羅傑杜彼，也只有雅典等極少名錶使用。同時新款王者鏤空的珍珠陀，造型更立體，鏤空更復雜，72小時的動力，也很到位了。

為什麼我說羅傑杜彼的鏤空，是更高價值的鏤空？原因有兩個：

其一，羅傑杜彼的鏤空，在精良的機芯打磨下，有日內瓦印記，代表了瑞士名錶的最高打磨水準。和百達翡麗、江詩丹頓是相同水準。日內瓦印記的「鷹和鑰匙」標誌，在機芯3點位。

機芯3點位的日內瓦印記。（腕表之家提供）

其二，羅傑杜彼的鏤空機芯，從設計之初，就是專門的鏤空機芯，而不是常規機芯「加工」而來，這就是為什麼，羅傑杜彼的「星際鏤空」顏值和藝術水準這麼高。相對的，像絕大部分鏤空錶，包括部分百達翡麗、江詩丹頓在內，都是對常規機芯進行鏤空，精美也的確精美，但設計感就沒有羅傑杜彼「星際鏤空」這麼強了。

在50萬級別，這三大頂尖運動錶當中，勞力士金迪，實實在在金錶沒毛病；愛彼皇家橡樹，擁有更高的識別度、更精良的做工和打磨；而羅傑杜彼，在日內瓦印記和鏤空的加持下，在工藝、藝術這一塊兒，直接拉滿到頂了。

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