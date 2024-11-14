2024年貴金屬腕錶新趨勢　打破常規升級讓奢華與性能完美結合

近期黃金價格的漲幅有目共睹，這波熱度也影響到了錶壇：根據瑞士鐘錶工業聯合會（FH）發布的數據，儘管2024年5月整體出口額按年下滑（-2.2%），但貴金屬錶款卻呈現上升趨勢（+1.6%）。具體到品牌，不難發現貴金屬腕錶在今年的新品裡佔據了相當比重。甚至部分以往不曾採用貴金屬的系列，今年也紛紛涉足該領域。

先來說說受關注度較高的品牌勞力士。今年勞力士發布了多款貴金屬腕錶，其中既包括對現有產品的常規更新，又有首度增添貴金屬的作品，如「鬼王」深潛型，首次以18K黃金外觀呈現。

勞力士（腕表之家提供）

勞力士潛水錶，以防水深度區分產品系列。2024年以前按照勞力士官網劃分，深潛型不是一個獨立的產品系列。它曾隸屬於海使型，可以理解為系列的性能加強版。而在今年，深潛型的地位發生了變化，品牌將其從海使型分離出，成為一條獨立產品線。它獲得了與潛航者型、海使型同等的地位。

深潛型18K黃金腕錶延續了系列的經典設定，包括44mm錶徑與17.8mm厚度，均與此前的蠔式鋼（904L）版本一致。出於材質特性考慮，底蓋及排氦閥仍由鈦金屬打造。作為今年勞力士最重磅的新品之一，貴金屬的加入讓深潛型更添豪華屬性。

與此同時，勞力士的兄弟品牌帝舵在今年也擴大了貴金屬（18K金）的適用範圍。受制於產品定位，以往帝舵的貴金屬腕錶或以「間金」形式呈現，或不具備貴金屬鏈帶。如2021年發布的款碧灣1958型18K，就採用了NATO織物錶帶方案。

帝舵（腕表之家提供）

作為碧灣系列的重要分支，碧灣1958型採用復古外觀及39mm錶徑，向品牌1958年發布的、首款防水性能達200m的作品致敬。發展至今，碧灣1958型已成為帝舵展現各種材質工藝的窗口。青銅、925銀與18K金，都率先在碧灣1958型系列得到運用。

本次發布的新款碧灣1958型18K腕錶，打破了「等級森嚴」的材質教條。首次加入的18K金鍊帶，極大提升了產品外觀的一體化程度，讓碧灣潛水錶向更高階的定位邁進。

再來看看歐米茄的表現：今年品牌為歷史悠久的星座系列增添「隕石面」。隕石的天然紋理令每一枚腕錶的錶盤都風格獨具，與眾不同。為打造出獨具魅力的彩色隕石錶盤，品牌採用PVD工藝將Sedna金沉積在錶面呈現出金色。

歐米茄（腕表之家提供）

自1952年起，星座系列憑藉優雅的風格、獨特的設計深受錶友喜愛。全新星座系列隕石盤面腕錶共推出20個款式，覆蓋4種錶殼尺寸，其中就包括41mm的Sedna 18K金腕錶。本作沿用星座系列標誌性的設計元素，包括拋光託爪設計，以及錶殼兩端經典的半月形切面。

相比較於其他K金材質，歐米茄主導的Sedna 18K金擁有更熾烈的色調。Sedna 18K金錶圈飾有以激光燒蝕技術呈現的浮雕羅馬數字，經過特別的激光壓印設計，增加了腕錶的層次感以及質感。

今年，蕭邦雪山傲翼系列新增一款18K玫瑰金飛返計時錶。蕭邦雪山傲翼系列於2019年問世，是對上世紀80年代著名的St. Moritz系列的現代演繹。作品的靈感源自阿爾卑斯山間的雄鷹，以「伯爾尼納灰色」錶盤向阿爾卑斯山脈上岩石色彩的致敬。

蕭邦AlpineEagle雪山傲翼（腕表之家提供）

錶圈外緣覆蓋轉速錶刻度，在100、160和240刻度處以紅色標示。時標和指針覆有Super-LumiNova®Grade X1熒光塗層，比傳統的Super-LumiNova熒光塗層更為自然、亮澤，不會隨着時間推移而變得黯淡。

腕錶具備飛返計時功能，獲瑞士官方天文台（COSC）認證。轉速錶分為四個速率階段，以不同速度值（5、10、20或40km/h）劃分刻度，便於讀取平均速度測量值。

同樣在今年，IWC萬國錶為葡萄牙系列增添了新配色「地平線藍」，搭配18K白金錶殼呈現。「地平線藍」覆蓋的錶款十分之廣，可以說是對葡萄牙系列的全面更新，其中既包括系列知名度最高的兩大作品：葡萄牙七日鏈與葡萄牙計時錶，又涵蓋了超複雜款萬年曆與基礎功能款小三針腕錶。

IWC萬國錶（腕表之家提供）

地平線藍葡七，基本延續了前作的產品特點，將錶徑略微拓展至42.4mm、厚度削減至12.9mm。細節方面，盤面6點位上方的「AUTOMATIC」略微上移，「SWISS MADE」字樣也移動至日曆窗下方。翻至背面，新款地平線藍的後蓋採用螺絲固定，4顆一字螺絲依次位於錶耳下方。

系列的基本款——葡萄牙自動腕錶40，同樣增添18K白金錶殼「地平線藍」配色。小三針，可以說是葡萄牙系列最正統、最原汁原味的設計，它與上世紀40年代的歷史作品一脈相承，為經典的延續。葡萄牙自動腕錶40，一改系列以往的「大錶徑」風格，採用更契合多數玩家佩戴習慣的40.4mm錶徑，拓寬了產品的受眾面。

江詩丹頓頗負盛名的豪華運動系列縱橫四海，今年也迎來了迭代升級。除了基本功能大三針款，新品還包括35mm鑲鑽款、42.5mm計時款以及41mm兩地時功能款。18K紅金錶殼版本，首次搭配墨綠色盤面。

江詩丹頓（腕表之家提供）

和縱橫四海系列大三針款前作4500V相比，新品4520V將錶殼厚度由11mm縮減至了10.69mm；隨盒附贈的皮質錶帶，由鱷魚皮變更為小牛皮材質。與此同時，新款縱橫四海計時腕錶，型號變更為5520V。

江詩丹頓（腕表之家提供）

部分2024年發售的貴金屬（18K金）腕錶（腕表之家提供）

以上便是部分2024年發售的貴金屬（18K金）腕錶。可以看到它們之中既有經典作品的常規升級，又有首次引入貴金屬材質的系列。特別是在今年黃金價格持續走高的市場背景下，您是否會選擇這樣一款貴金屬腕錶呢？

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