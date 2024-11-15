江詩丹頓自動機芯腕錶發展歷程　精準與美學的巔峰對話：多才多藝

江詩丹頓在2005年推出首枚自製2460/2475系列自動機芯，隨著大、小三針日期款2450/2455機芯的誕生，成為品牌在自動腕錶領域的重要基石，即便推出的時間將屆滿二十週年，多才多藝絕對是這枚2400系列自動機芯的重要特色。

江詩丹頓Historique 222內載的2455/2 自動上鍊機芯。（VACHERON CONSTANTIN）

近期關於江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN最重要的新聞之一，就是自2017年接任總裁一職的Louis Ferla，將在2024年9月1日出任卡地亞CARTIER總裁的新職位。因為根據摩根士丹利 （Morgan Stanley）與瑞士公司LuxeConsult所完成的瑞士鐘錶品牌排名報告（內容數據為預估值），江詩丹頓在2022、2023年度躍升成為第八名，並且在2023年首度達到10億元瑞士法郎的營業額，穩坐歷峰集團Richemont內的第二大品牌，任內表現可圈可點。

Historique 222。直徑37mm 18K黃金錶殼／時間指示，日期窗／2455/2自動上鍊機芯，40小時動力儲存，日內瓦印記認證／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水50米／僅江詩丹頓專賣店販售／（VACHERON CONSTANTIN）

其中品牌的多款熱銷錶款，包括Historiques 222腕錶在內，都是搭載2455/2460/2475系列自動機芯所衍生的機種，在近二十年的時間內，已經有超過25種不同的機型，可謂勢力龐大，可見得2400系列機芯的本質優異。雖說2400系列機芯是品牌的主力自動機芯，但是江詩丹頓在2016年推出另一枚自製5100自動機芯，但由於尺寸較大，目前多運用在Overseas系列錶款中。

在進入腕錶時代，受限於產能的關係，江詩丹頓的基礎機芯都是來自於其他專業機芯廠或是高級錶廠，例如在1929年經濟大蕭條後，持續購入江詩丹頓股權的積家錶廠，然後再透過廠內的製錶師進行打磨或是修改。由於頂級錶廠的產能較低，因此對於研發自製機芯都須再三考量，以免落得入不敷支的情況。

2460 RT自動機芯。本枚機芯裝載於藝術大師系列Copernicus celestial spheres哥白尼天體球錶款中，由於功能複雜，所以尺寸與零件數都是名列前茅。

在1987年，來自中東的私人投資公司Investcorp購買了江詩丹頓的股權，當時在Investcorp底下，還擁有寶璣與Lemania機芯廠，因此江詩丹頓與Lemania的合作關係相當密切，在這段時間，江詩丹頓也採用積家與F.P.機芯廠的基礎機芯。

直到1996年，歷峯集團（當時的Vendome集團）宣布收購江詩丹頓70%股權，透過集團的資金挹注，江詩丹頓在1998年併購位於侏儸山谷的HDG機芯廠，之後改名為VCVJ（Vacheron Constantin Valle du Joux），專職研發製作機芯，組裝以及調校機芯則由日內瓦的廠房負責。

在2000年，江詩丹頓推出了第一款自製的手動上鍊機芯1400，並獲得日內瓦印記。相隔五年之後，江詩丹頓推出的2475與2460 G4自動機芯，同樣具備日內瓦印記，成為日後廠方最重要的自動機芯系列。

大三針小三針合體。本系列機芯的四番車秒輪（紅圈）位於九點鐘位置，因此理論上它算是一枚小三針自動機芯，不過三番車中間輪（綠圈），卻剛剛好切過機芯的正中央，所以當錶廠在此安置一枚秒針輪，就能搖身一變成為大三針機芯。

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大小適中的尺寸

江詩丹頓的2475自動機芯，是一枚加裝日期、星期與動力儲存顯示功能的機芯，直徑為26.2mm，厚5.6mm，具有27顆紅寶石軸承。從日後廠方所推出的2450大三針日期自動機芯，我們便可了解基礎機芯的尺寸，其直徑為26.2mm，而厚度為3.6mm，對於熟悉機芯規格的朋友來說，相信能立刻聯想到業界多功能的ETA 2892-A2自動機芯，或是積家的889自動機芯。由於多數的錶廠不可能專為某一項功能就開發一枚全新機芯，因此都是推出一款尺寸合宜的基礎機芯，方便日後增加功能模組或增建機械結構。

從2400系列自動機芯的外觀來看，江詩丹頓特別採用由整塊22K金所切削而成的自動盤，不僅結構堅固，高比重的特性更可提高上鍊效率，自動盤軸承採用免潤滑的陶瓷滾珠，可提高運轉的耐久性。

螺紋微調裝置與停秒結構。位於游絲樁旁的平頭螺絲（紅色圈），是螺紋微調裝置當中，最重要的結構；擺輪旁的停秒結構（綠色圈），與下方的金色自動離合齒輪，也是本款機芯的一大特色。

2400系列機芯採用單向自動上鍊系統，自動盤在逆時針轉動時為空轉，只有順時針轉動時，才會替發條盒上鍊。位於右側的金黃色自動離合齒輪，分為上下兩層，上層的齒輪與自動盤軸承相連，而下層的齒輪連接夾板內的上鍊輪系；當自動盤在順時針轉動時，下層齒輪才會連動，是一種簡單耐用的離合齒輪設計。

特殊停秒結構與輪系設計

本系列自動機芯，除了可清楚窺見自動上鍊輪系之外，另外還有一樣設計是絕大部分的機芯都無法觀賞到的設計，那就是特殊的停秒結構。根據日內瓦印記的準則，所有的彈簧零件都必須以整塊鋼板（或鋼條）切削成型，不能以鋼絲彈簧或簧片製作。

所以2400系列機芯，採用以整塊鋼板切削而成的簧片，並加以打磨，連接其他零件組合成一個停秒結構，當我們將錶冠拉至最後一段，便可看見擺輪旁的簧片倚靠在擺輪外圍，迫使擺輪停止轉動。

2460自動上鍊機芯。直徑26.2mm／厚度3.6mm／振頻28,000 vph／紅寶石數27顆／動力儲存40小時／雙支臂環型擺輪與平游絲／日內瓦印記／停秒裝置／單向自動上鍊系統

而2400系列機芯採用螺紋微調裝置來微調時間的快慢，也是江詩丹頓最常採用的設計。這個位於游絲樁旁的平頭螺絲，連接快慢針底部的紋路，透過螺絲刀轉動螺絲，便可以精細的螺紋帶動快慢針的位移；其實跟鵝頸式是微調裝置的原理是相同的，製錶師更容易掌握調整的精確度。

過去我們曾介紹過蕭邦的L.U.C微型自動盤機芯，以及真力時的Elite自動機芯，都可在無需加裝模組的情況下，輕易選擇大三針或是小三針模式，而2400系列機芯同樣具有這項優點。但是廠方最早推出的反而是大三針款的2475與2450機芯，後來推出的2455機芯，則取消中央的大秒針設計，重回小三針的設計。

結合複雜功能的藝術錶款。早在2005年便問世的2460 G4自動機芯，主要搭配藝術大師系列錶款，例如這款2022年的Lion de Darius大流士雄獅。機芯具有四圓盤顯示，左上是小時，右上是分鐘，左下是星期，右下是日期。

多樣化的衍生機型

雖然江詩丹頓在2012年時，已推出多款2400機芯的衍生款式，但是在此後的12年間，仍有多款特殊的機型誕生。例如在2017年推出的Patrimony月相逆跳日期錶款，內部搭載2460 R31L R自動機芯，這也是繼2007年Patrimony雙逆跳腕錶，採用2460 R31R7自動機芯後，再次採用類似的功能設計。

而2017年推出的Métiers d'Art藝術大師系列Copernicus celestial pheres哥白尼天體球錶款，為了在面盤上呈現地球以橢圓軌道繞行太陽的理論，並搭配外繞式的時分指針，內部搭載全新的2460 RT自動機芯，不僅將直徑擴大37mm，厚度增加.7mm，零件總數達到352枚，是本系列機芯當中最複雜的款式。

豐富的時間資訊。最早在2005年誕生的2475自動機芯，具有星期、日期與動力儲存顯示功能，在2018年也運用在新款的Fiftysix系列錶款中。至於右側的2460 QCL/1自動機芯，則是運用在Fiftysix與Traditionnelle系列全日曆腕錶中。

另外在2018年，品牌推出Fiftysix全日曆腕錶，搭載全新2460 QCL/1自動機芯，直徑擴增為29mm，厚度增加為5.4mm，總零件數來到308枚，同年品牌還推出搭載同款機芯的全新Traditionnelle全日曆腕錶。至於2019年，品牌推出復刻自經典錶款的Historiques 222，內部搭載的2455/2自動機芯，理論上應該是小三針機芯，但是因為錶款採用兩針日期模式，所以也無中央大秒針，使用2455機芯也很合理，只要截短小秒針即可，總零件為194枚。

在2024年，江詩丹頓推出全新Métiers'Art系列「Tribute to Traditional Symbols」主題腕錶，向中國傳統文化致敬，其中錶款僅具有兩針功能，使用2460自動機芯，沒秒針也沒有日期窗，所以零件數僅182枚，是本系列機芯中，功能與零件數最精簡的款式。

2400系列自動機芯錶款

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