IWC葡萄牙系列萬年曆腕錶44　大尺寸改款配全新色彩震撼登場

2024年是萬國錶葡萄牙系列全面改款的一年，廠方除了採用重新設計的錶殼之外，還創造出四種全新色彩面盤；其中地平線藍色面盤僅運用在18K白金錶款中，因此本款葡萄牙系列萬年曆腕錶44，無疑是最具吸引力的錶款。

萬國錶IWC的葡萄牙Portugieser系列是知名度非常高的錶款，但是這款時計真正以「葡萄牙」之名與社會大眾見面，卻是在1993年之後的事；即便這款大錶首度問世是在1939年，並以錶款的325型號為名，但是直到1980年代，生產總數也僅有數百枚，這說明當時大尺寸錶款並不受到歡迎。

葡萄牙系列萬年曆44，型號IW503703。直徑44.4mm 18K白金錶殼／時間指示、日期、星期、月份、南北月相、年份、七日動力儲存顯示與萬年曆功能／52616自動上鍊機芯，動力儲存168小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米／參考價 HK$370,000（IWC）

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但是當2000年，萬國錶推出Portugieser 2000錶款，並搭載大尺寸的5000系列啄木鳥自動機芯，錶殼尺寸來到42mm，當時卻造成一股熱潮，於是萬國錶知道大錶熱潮終於到來。在2003年，萬國錶推出首款葡萄牙萬年曆錶款IW5021，錶款尺寸來到44.2mm，內部搭載51612自動機芯，以5000自動機芯為基礎，同樣具有7日動力儲存，並擁有專利的南北半球月相盈虧顯示，而且將月相顯示的精確度從122年提升至577.5年，是別具特色的萬年曆錶款。

錶殼纖薄化。2024年葡萄牙系列的改款重點之一，就是重新設計的錶殼結構與更纖細的錶圈結構，運用正面和背面的箱型藍寶石玻璃鏡面，可減少中層錶殼的厚度，所以視覺效果有別於前一代的設計。（IWC）

迎接全新改款

不過相較於其他品牌，萬國錶的改款速度顯得較慢且時間較長，某方面來說，代表產品深受消費者的喜愛，不會僅有短時間的新鮮感。因此，2010、2015與2020年分別是萬國錶的葡萄牙系列之年，其中2015年是全面換裝新一代的52000系列機芯，而2020年主要是發表新款腕錶，分別搭載新款82000自動機芯與69000自動機芯，因此外觀的變動並不算大。

直到2024年，萬國錶才進行全面的改款，主要是在外觀錶殼設計與面盤色彩，而且改款的重點是大尺寸的7日鍊機芯錶款與兩款貴金屬的自動腕錶40。其中最明顯的改變，就是重新設計的錶殼結構及更纖細的錶圈結構，搭配正面和背面的箱型藍寶石玻璃，可將精心打造的面盤和自製機芯盡收眼底。

因為自2015年開始，萬國錶也開始配備略具圓拱形的藍寶石玻璃鏡面，但是今年的改款設計，則是使用明顯凸出的箱型藍寶石玻璃鏡面，搭配更纖細的錶圈，復古意味十分濃厚。同時錶底蓋也改用箱型藍寶石玻璃鏡面，但是弧度不算明顯，過去位在底蓋周圍的六顆鎖入螺絲，改為四顆，並且將鎖孔安置在錶耳下方，所以觸摸整個底蓋自然十分光滑舒適。

新款地平線藍面盤。透過繁複的面盤製作工序，我們可以發現面盤的層次感更為明顯，如同冰藍色的面盤色彩更具吸引力。當使用者透過錶冠快調日期時，所有結構都會相互連動，算是預設的萬年曆結構，所以要記得不要調過頭。（IWC）

透過這兩個改變，自然能減少錶殼側面的厚實結構，營造出較為纖薄的視覺效果；雖然新款萬年曆的厚度僅從15.3mm縮減至14.9mm，改變相當細微，但外貌卻有明顯的不同。今年的改款設計，則是使用明顯凸出的箱型藍寶石玻璃鏡面，搭配更纖細的錶圈，復古意味十分濃厚。同時錶底蓋也改用箱型藍寶石玻璃鏡面，但是弧度不算明顯。

新色彩問世

除此之外，今年品牌還創造出四種獨特的全新色彩：地平線藍、大地色、曜石黑及銀月色，並搭配具有迷人視覺深度的新錶盤。其製作過程非常複雜，需要多達60個獨立工序，當中包括塗上15層透明漆，經過細磨後再拋光至高光澤表面。本款腕錶所使用的地平線藍色面盤，僅運用在18K白金錶款中，其色澤很像是近幾年所流行的冰藍色面盤，也是四款新面盤色彩中，最特別的樣式。為了搭配箱型藍寶石玻璃鏡面，面盤的邊緣也採用圓弧設計，在上漆過程中會大幅增加製作難度。

質感提升的面盤設計。從品牌發表的組裝錶款圖片，可以發現採用圓弧邊緣設計的新色彩面盤，以及結合纖細錶圈的箱型藍寶石玻璃鏡面，整體的質感無可挑剔。（IWC）

錶款內部搭載自製52616自動機芯，這是以52000自動機芯為基礎，然後再加上萬年曆結構，成為一款具有七日動力儲存的萬年曆機芯。而52000系列機芯是2015年後問世的第二代長動能機芯，主要改變是換裝雙發條盒結構，同時運用最新的陶瓷科技，打造啄木鳥上鍊系統（比勒頓上鍊系統），可減少零件的磨損。

本枚機芯同樣有兩項獨特的設計，分別是：誤差率極小的南北半球月相盈虧顯示，以及單一錶冠的快調功能。因為萬國錶使用加大的月相盤與更密集的齒輪數，成功的將誤差提高至577.5年才需要調整1天。而機芯的萬年曆結構，主要是延續製錶師Kurt Klaus在1985年所設計的達文西萬年曆模組，可以使用單一錶冠來快調所有功能的機制。

52616自動上鍊機芯。相較於前一代的52615萬年曆機芯，本枚機芯將原先的單側擺輪夾板，改為橫跨式水平式擺輪橋板，這是差別比較大的地方。而整個萬年曆模組使用了81枚零件，厚度僅有1.5mm，是非常精簡的設計。（IWC）

編輯評語 Comment

嚴格來說，萬國錶旗下的葡萄牙萬年曆44與大型飛行員萬年曆腕錶，已經稱霸大尺寸萬年曆錶款許久，主要是因為50000、52000系自動機芯具有37.8mm的大直徑設計，所以面盤的排列空間相對充裕，結合上鍊效率絕佳的啄木鳥上鍊系統，以及長達7天的動力儲存，所以即使換錶配戴，萬年曆都還能輕鬆運行4、5天以上，而且僅透過錶冠就能快調所有功能，無需使用工具慢慢戳錶側的按鈕。

因此，筆者一直認為這兩款萬年曆是最適合錶友入手的萬年曆款式，而且剛好是一文一武，但是大飛萬年曆的46.2mm尺寸，則是只有部分錶友才能適應的款式，相較於持續優化錶殼線條與結構的葡萄牙萬年曆44，肯定能吸引更多錶友的青睞。而隨著地平線藍面盤的問世，相信能獲得更多消費者的關注，而且品牌在面盤製作，更是花費極大的心力，實際接觸錶款，都能發現其與眾不同之處，實用性無人能出其右。

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