AP愛彼CODE 11.59系列問世5年　新作詮釋細緻面盤美學：絕美交融

愛彼AP在2019年推出全新的CODE 11.59系列腕錶，至今已屆滿五年，今年愛彼AP則推出七款貴金屬版的CODE 11.59系列腕錶，以及兩款首次以全寶石鑲嵌的CODE 11.59系列自動上鍊腕錶。

CODE 11.59系列自動上鍊腕錶。直徑38mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示與日期／5900自動上鍊機芯，動力儲存60小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 265,000（audemarspiguet）

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雖然CODE 11.59系列推出至今只有五年，但是愛彼AP對於本系列的支持可說是不遺餘力，在2023年推出品牌史上最複雜腕錶CODE 11.59系列Universelle RD#4，便是巧妙利用錶款的絕佳設計，打造出能在日常生活中使用的複雜錶款。相較於去年複雜錶款輩出的一年，在2024年愛彼AP則以貴金屬版本為主，結合新色彩，以及全寶石鑲嵌的設計，提供更多樣化的錶款選擇。

CODE 11.59系列自動上鍊計時碼錶。直徑41mm 18K玫瑰金、黑色陶瓷錶殼／時間指示，日期窗與飛返計時功能／4401自動上鍊機芯，動力儲存70小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 386,000（audemarspiguet）

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愛彼AP在今年三月推出的七款CODE 11.59系列，包含了兩款38mm與兩款41mm的自動上鍊錶款，以及三款41mm自動上鍊計時碼錶。而這七款新作均採用升級的新設計，與2019年時的錶款細節有些許不同。因為嶄新的美學設計於2023年隨著系列首只精鋼腕錶亮相，特別創作的專屬標誌性漣漪紋面盤，取代了以往較為樸素的風格。

CODE 11.59系列自動上鍊腕錶。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示與日期／4302自動上鍊機芯，動力儲存70小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 275,000（audemarspiguet）

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這款新穎別緻的圖騰紋飾由愛彼AP團隊與瑞士機刻雕花師Yann von Kaenel攜手設計，讓面盤更加清晰易讀。這是透過手工仔細雕刻的沖壓模具，在錶面壓印出同心圓圖案，數百個凹點散佈其間。接著採用PVD（物理氣相沉積）鍍膜或電鍍技術為面盤上色，維持壓花紋理並凸顯立體感。其中38mm的錶款尺寸，首次在2023年10月推出，適合手腕較為纖細的消費者，今年愛彼AP則使用一淺一深的兩款藍色調面盤，其中後者則是愛彼AP經典的「雲夜藍50」色調。兩款腕錶皆搭載5900機芯，屬於較為輕薄的機芯款式（厚度3.9mm）。

CODE 11.59系列自動上鍊計時碼錶。直徑41mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示，日期窗與飛返計時功能／4401自動上鍊機芯，動力儲存70小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 386,000（audemarspiguet）

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另外兩款41mm自動上鍊錶款，則使用綠色與「雲夜藍50」色調面盤，但是內部搭載的4302自動機芯，屬於較大尺寸的設計（直徑32mm，厚度4.8mm），適合大尺寸錶款。而三款41mm自動上鍊計時碼錶，則同樣使用綠色與「雲夜藍50」色調面盤，但是第三只錶款採用黑色面盤設計，搭配黑色陶瓷的中層錶殼，是七款CODE 11.59系列腕錶中，最特殊的款式。三款計時碼錶皆搭載4401自動計時機芯，擁有導柱輪裝置、垂直離合結構與飛返計時功能，是新世代的高階計時機芯。

CODE 11.59系列全寶石鑲嵌自動上鍊腕錶。直徑38mm 18K白金錶殼，鑲嵌335顆鑽石（共約1.42克拉）／時間指示／5909自動上鍊機芯，動力儲存60小時／面盤鑲嵌533顆粉色藍寶石與鑽石／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 804,000（audemarspiguet）

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另外，今年愛彼AP還推出兩款38mm的CODE 11.59系列全寶石鑲嵌自動上鍊腕錶，是CODE 11.59系列首次採用了全寶石鑲嵌設計，從面盤、錶殼中框、錶圈、錶耳到錶冠皆佈滿耀眼的鑽石，雖然錶款是全鑲嵌設計，但是卻不影響使用者欣賞錶款的線條設計。

CODE 11.59系列全寶石鑲嵌自動上鍊腕錶。直徑38mm 18K玫瑰金錶殼，鑲嵌335顆鑽石（共約1.42克拉）／時間指示／5909自動上鍊機芯，動力儲存60小時／面盤鑲嵌533顆漸層藍色藍寶石與鑽石／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價HKD 804,000（audemarspiguet）

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兩只腕錶的錶殼皆鑲嵌335顆鑽石（總重約1.42 克拉），但是18K白金款的錶面則是鑲嵌533顆漸層粉色藍寶石（總重約1.64 克拉）及美鑽（總重約0.41 克拉），而18K玫瑰金款的錶面則是鑲嵌533顆漸層藍色藍寶石（總重約1.64 克拉）及美鑽（總重約0.41 克拉）。兩款腕錶搭載最新5909自動上鍊機芯，此機芯亦是首度在CODE 11.59 系列亮相。

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