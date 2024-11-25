HYT T1 Series獨創液體顯時機制　創新科技與古典美學的絕妙結合

時間指示可以如何表現？指針？數字？全名Hydro Technology（液體科技）的HYT，則以獨創的液體顯時機制，創造走時全新形式。充滿巧思的複雜結構，至今未有人能複製。

HYT T1 Gold 5N / Titanium Deep Blue，參考價約HKD 615,000。（hytwatches）

HYT於2012年橫空出世，將流體力學與傳統機械時計結合，打破傳統顯時常規。前所未有的大膽創意與對機械結構的精準掌握，首款作品H1甫推出便獲得當年GPHG日內瓦鐘錶大賞的最佳創意獎。今年HYT與SHH台北101頂級鐘錶概念店合作，並帶來返璞歸真，帶些新古典風格的全新系列T1 Series。

七款T1系列。全新款直徑45.3mm鈦金屬／18K玫瑰金錶殼／逆跳液體顯時，中央分針，動力儲存指示／501-CM手上鍊機芯，72小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水50米（hytwatches）

而在討論T1系列之前，我們要先明白HYT難以被複製的液體顯時的秘訣。走時機制會推動六點位置兩枚幫浦，使之縮放，讓特殊有色液體在藉由航太技術製作的特殊玻璃管路中規律流動，進而指示時間。理論說來單純，但無論是幫浦、玻璃管路、甚至所使用的液體的製作都極為複雜困難。因此，過去HYT的設計主要以此為主視覺，強調自家前所未有的創新科技力。

特色流體時間顯示。錶款以面盤外圈透明管內的有色液體前沿指示時間，有色液體行至六點位置時便會逆流回起點，再由另一端開始指示小時。逆流時的運作姿態頗有趣味。（hytwatches）

隨著品牌形象奠定，全新T1的出現可說是HYT立下象徵發展進入成熟期的里程碑。全新系列不只首度將幫浦隱藏起來，說明結構已經成熟且足具代表，無需特別彰顯結構。另外，錶款尺寸也由過去近50mm的超大尺寸，下修至相對小的45.3mm。縮小遠比放大來得困難，因為這不單純是殼型縮小，連帶內在機械結構、零件都必須有所微調。對於結構的強度、運作的穩定度都會是新的考驗，T1的成功，也是品牌以實際行動說明自家技術的進化。

尺寸下修至45.3mm，HYT再透過移除錶耳的整體式設計，搭配向下彎，柔軟橡膠錶帶等配置，使T1配戴時更能符合手腕曲線。加上採用輕量的鈦金屬為殼身主體，都為實際配戴帶來更好的體驗。此外，T1 Series也加入錶帶快拆機構。按壓底蓋的隱藏按鈕便能自行輕鬆拆卸體換，為錶款賦予更多個性化搭配的可能性，進一步強化配戴者的獨特風格。

幫浦結構推動走時。六點位置特殊幫浦結構，由走時齒輪推動擠壓縮放，讓其中液體緩緩定速流動進而指示時間。如何控制流速是機械結構最複雜的環節，也是HYT的核心機制。（hytwatches）

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如同前文所說，T1系列一眼便明的改變就是將幫浦隱藏起來，這背後也表示品牌不再侷限過去科技感的設計風格，能更自由揮灑設計。而如同佐證一般，HYT還一口氣以玫瑰金、鈦金屬等錶殼材質搭配應用，並配上鮭魚色、煤灰色、銀白色以及午夜藍等不同面盤，以及紅、黑、藍等液體顯時配色，同步推出七款各自展現古典、現代、俐落、靜謐等不同韻味的T1系列新作，以實際行動，說明迅速成形的T1系列，將還會延伸出更多可能。

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