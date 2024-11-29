ROLEX Daytona鉑金冰藍面手錶　能透背見機芯開啟跨時代奢華新篇

說起勞力士，最受歡迎的三個系列一定是水鬼、迪通拿、日誌型。那麼說起迪通拿最受歡迎的三個款式則一定是熊貓迪、黃金迪通拿、冰藍迪通拿。

今天要來品鑑的就是特別特別有人氣且罕見的冰藍迪，同時也是一款具有「跨時代意義」的全新冰藍迪（型號：m126506-0001）腕錶。

Rolex Cosmograph Daytona（腕表之家提供）

冰藍迪，顧名思義，以其獨特的冰藍色錶盤而聞名，這種顏色在勞力士整個品牌的腕錶中都十分的罕見，同時也都與鉑金錶殼做搭配，因此總是能個給人一種清新感，但是因為本身鉑金材質本身就十分珍貴稀有，所以冰藍迪在市面上的價格往往不菲。

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而迪通拿作為勞力士的經典熱門款式，從1963年推出以來，雖然一直推陳出新，除了將原有的泵壓按鈕替換為旋入式計時按鈕之外，整體的設計上並未改變過多。作為以精確及時功能和賽車運動的聯繫而聞名的迪通拿，可以說是專為滿足賽車手的需求而設計，同時搭配勞力士標誌性蠔式錶殼提供優秀的防水性能。

新款冰藍迪的錶盤之上，清新高級的冰藍盤面搭配一體成型的慄棕色陶瓷錶圈，抗腐蝕性和防刮蹭的基礎上十分美觀且具有高辨識度。值得一提的是，這款冰藍迪依舊延續冰藍盤配鉑金錶殼的特徵，陶瓷圈被950鉑金所包裹，這種嵌入式的陶瓷錶圈算得上是勞力士十分重大的變革之一，纖細精緻的同時也能夠極大限度的減少陶瓷錶圈因外力而受到的損傷。40毫米錶徑的鉑金材質錶殼經過拋光打磨，可以說是從外到內都極盡奢華之感。

盤面之上的細節之處勞力士做出了微調，三個小錶盤外圍的刻度變得更加纖細的同時，五角形時標也進行了橫向縮短。盤面6點位的SWISS MADE字樣中間也全新增設了一枚小皇冠，代表着全新機芯時代的來臨。

新款冰藍迪從內之外都進行了多種層面的優化，錶冠及護肩也進行了優化調整，整體融為一體且更加易於上手操作。錶冠採用三扣鎖上鍊設計，具備三重防水系統，給機芯最佳防護。除了錶冠及護肩的優化外，計時按鈕依舊延續傳統，採用旋入式設計，保護計時組件的同時還能保證操作的便捷性。錶殼厚度也降低了0.5毫米，達到11.9毫米，佩戴的舒適感能夠更加提升。

2023年的冰藍迪除了上述的細微改變之外，還迎來了兩個巨大的改變。其一自然是迪通拿系列首次採用了透背式設計，雖然這在一定程度上引發了爭議，但是這款冰藍迪的誕生似乎也代表着迪通拿的全新時代來臨。950鉑金材質的錶殼中嵌入了防反光藍水晶材質，可以一覽內在機芯的精美運作，這也算得上是眾多錶友的心願之一了。在蠔式錶殼和三扣鎖上鍊錶冠的防護下腕錶的防水深度依舊可達100米，錶友們絲毫不用擔心。

Rolex Cosmograph Daytona（ROLEX）

第二個巨大改變其實在上文已經提到，全新迪通拿搭載了新一代Cal.4131型機芯，動儲可達72小時。這款機芯在Cal.4130型機芯的基礎上進行了優化，包括採用了勞力士Chronergy擒縱系統，並增加了自動陀滾珠軸承數量，從7顆增加到了29顆，配備藍色 Parachrom 遊絲，高性能 Paraflex 緩震裝置，提供更為卓越的性能，也獲得了瑞士官方精密時計測試中心（COSC）認證。

新機芯的上層夾板採用了日內瓦條紋裝飾，自動陀為18K黃金鏤空設計，機芯的打磨和裝飾也更為精緻。上層夾板以日內瓦條紋裝飾，下方夾板包括擺輪夾板採用大量拉絲處理，機芯最底層夾板則採用魚鱗紋裝飾，雖然整體機芯裝飾不算華美但也算得上是細節拉滿誠意滿滿。

Rolex Cosmograph Daytona（ROLEX）

在錶鏈的配置上依舊使用勞力士經典的三格鏈節蠔式錶帶，以及一個摺疊蠔式保險扣，用最佳的配置保護腕錶在手腕間的牢固性。除此之外，勞力士還提供易調鏈節延展系統，佩戴的錶友可以根據自身需求便捷延長大概5毫米。

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