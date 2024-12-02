AP愛彼Code 11.59歷經5年蛻變　如何從新星成長為品牌第二大支柱

為了扭轉皇家橡樹的一家獨大，愛彼在2019年推出了Code 11.59系列（以下簡稱11.59）。11.59一問世，就在錶迷之間產生了巨大反響，討論不斷。

現在，5年過去了，咱們看一看經過5年的發展，11.59有沒有實現它的目標，成為愛彼的第二棵「橡樹」。

愛彼為什麼要推出11.59？因為皇家橡樹，太強了。

愛彼1972年推出皇家橡樹，1993年推出皇家橡樹離岸型，在他們問世之初，並沒有火，可能連愛彼自己都沒有想到，進入21世紀後，「皇橡」大火，甚至火到令愛彼都感到「擔憂」。因為，愛彼絕大部分的銷售，都來自皇家橡樹，在爆火的背後，也埋下了「隱患」。一旦流行趨勢改變，只有皇家橡樹一根支柱，會讓愛彼失去迴旋的餘地。

愛彼皇家橡樹15510（左）和愛彼千禧（右）（腕表之家提供）

雖然愛彼在上世紀90年代，就推出了橢圓形的千禧系列，希望改變這一局面，但千禧系列最終還是停產了。而接過打造第二棵「橡樹」重任的，就是11.59。

愛彼Code 11.59，設計的非常合理、前衛。

愛彼11.59是一隻正裝錶，併兼顧休閒風格（皇家橡樹是一體式豪華運動錶）。愛彼11.59，使用「三明治」錶殼構造，在保持愛彼「八角形」特點的同時，還能滿足各種材質組合，這非常合理。

11.59的主體，是中間的「八角形」錶殼，錶殼上下是圓形的錶圈，以及圓形的底蓋。鏤空錶耳，直接焊接在上層錶殼上，露出「八角形」中層。這個構造，愛彼就可以隨意組合材質，比如，上中下三層，都是鋼的；三層都是金的；或者上下層是18K金，中層是陶瓷；上下層是白金，中層是玫瑰金等。11.59還使用了雙曲面的藍寶石鏡面，手錶鏡面從不同角度觀看，都帶有弧度，增加了11.59的複雜感和豪華感。

2019年，愛彼11.59第一個版本，「彩盤」版問世。

2019年，愛彼首次推出的11.59，是彩盤版本。不論是大三針，還是計時款，都是單色的彩色錶盤，並使用細長的棒形指針、條形時標。2019年首次推出，使用「彩盤」，也是因為在當時，正是勞力士綠鬼起飛，綠盤、蒂芙尼藍盤，各種「彩盤」頻出的時期。愛彼在第一個版本的11.59上，選擇彩盤，正是當時的潮流。

2019年第一個版本的11.59，包括大三針款、計時款，都是41毫米，都是金錶（或中層夾陶瓷，總之當時沒有鋼錶）。隨之而來的，是都使用了愛彼新一代自產機芯。41毫米大三針，使用4302自動機芯；41毫米計時，使用4401自動計時機芯。4300/4400系列機芯，配置、打磨都是瑞士頂尖水準。雖然愛彼沒法打日內瓦印記（因為日內瓦印記，需要錶廠在日內瓦），但4300/4400機芯的素質，和百達翡麗的PP印記、江詩丹頓的日內瓦印記，是相同級別。

2023年，愛彼11.59第二個版本，「璣鏤盤」版本問世。鋼錶也來了。

在最初的彩盤之後，2023年，愛彼推出了11.59第二個版本「璣鏤盤」。並且，23年當時第一個配上「璣鏤盤」的是11.59的鋼錶。隨後，「璣鏤盤」從鋼錶上，開始全面普及到11.59的金錶上（包括中層陶瓷），現在「璣鏤盤」已經成為了11.59的主力版本。

11.59之所以推出「璣鏤盤」，是因為，在23年前後，名錶的流行趨勢，發生了變化，開始流行復古，「璣鏤」是名錶上最古老的一種裝飾（18世紀的懷錶上，已經有了璣鏤）。愛彼在11.59上的璣鏤，是由著名璣鏤大師Yann von Kaenel，操作璣鏤機，手工雕刻母版，之後用母版衝壓製作。同心圓扭索紋為基礎，並有放射紋穿插其中，盤面裝飾非常複雜。手錶指針也做了鏤空。現在，很大一部分11.59都配「璣鏤盤」，加上有鋼表，「璣鏤盤」已經成為當前11.59的主打。

除了傳統的盤面裝飾外，復古風格的另一個特點，就是小尺寸，因此愛彼11.59在41毫米之外，在2023年推出了「璣鏤盤」38毫米版本。38毫米11.59即是小尺寸男錶，也可以作為女錶，男女通吃。38毫米版本，使用的5900機芯，是來自帕瑪強尼vaucher機芯廠。在經過愛彼的打磨裝飾後，照樣是頂尖水準（41毫米的「璣鏤盤」版本，依然是愛彼自產4300/4400系列機芯）。

Code 11.59，愛彼的又一大「支柱」。

愛彼對於11.59，非常重視。除了「彩盤」、「璣鏤盤」兩種款式，就連愛彼著名的複雜表「星輪」，以及愛彼有史以來最複雜的手錶Universelle RD#4超級複雜表（23種功能），全部都出在了11.59上。就算在愛彼官網上，11.59的位置，都排在了皇家橡樹前面。

對於廣大玩家來說，愛彼皇家橡樹/皇家橡樹離岸型，行情常年走高。雖然今年以來，全球名錶行情整體下滑，但皇家橡樹的行情依然偏高。自打11.59系列推出以來，11.59始終保持正常行情，正常買沒毛病。特別是在11.59鋼錶推出後（公價20萬），入手難度進一步下降。所以11.59現在的流通量，一下就上去了。客觀的說，11.59要壓過皇家橡樹，那不現實。但如果您不糾結皇家橡樹，那麼11.59真的可以着重考慮。

同場加映：回顧Rolex蠔式恆動型腕錶 打破純色盤面推慶典面向年輕一族示好（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】