Alterum Worldtimer世界時區腕錶　渾然天成極簡美學源自建築大師

製錶這項以複雜見稱的工藝，近年也愈來愈講求簡約，以貼合現代審美及需求。在早前舉行的「杜拜鐘錶週」之上，一枚由Justin Walters設計的矚目之作Alterum Worldtimer亮相，這款引起廣泛關注的作品除了展示了高超的製錶工藝，更融合了現代簡約設計的理念，在錶壇上脫穎而出。

Alterum Worldtimer

Alterum的創立人Justin Walters向來致力於創造一個結合美學與功能性的手錶品牌，Alterum的核心理念是「簡約」，不僅是外觀上的考慮，以迎合追求極簡風格的現代消費潮流，減少設計，消除混亂，去除多餘，保留本質，是為品牌對設計的深刻理解。品牌兼具瑞士及美國的基因，Alterum Worldtimer這件佳作的靈感則來自美國著名建築師Frank Lloyd Wright有如雕塑般的傑作：以流暢曲線和分層結構而聞名的紐約古根漢美術館，在Alterum Worldtimer的圓形錶盤上完美展現出來，使得這枚手錶不僅是時間的顯示，也是對建築、設計、藝術的一次融合及致敬。

Alterum Worldtimer的靈感來自紐約古根漢美術館（圖片來源：Alterum）

Alterum Worldtimer的靈感來自紐約古根漢美術館（圖片來源：Alterum）（圖片來源：Alterum）

手錶的錶盤由4個同心圓形組成，內部圓形顯示分鐘、第二個圓形顯示小時、第三圓則顯示24小時制時間，外圍的圓環標示了24個主要城市的時區。這種設計以實用性為目標，在視覺上保持了極高的美感，讓錶盤看起來簡潔又不失優雅。作品採用高品質的316L不銹鋼製作，經過蒸汽噴砂處理，錶殼表面呈現出一種獨特的霧面效果，使作品在不同光線下將會展現出不同的光澤。另一特點是採用無錶耳的一體式錶鍊設計，旨在加強建築感，模糊了建築與腕錶之間的界限，在2點鐘和4點鐘位置設有兩個幾乎融入錶殼中的錶冠，加上錶底所隱藏的凹槽，形成很容易接觸到，但不影響視覺的微妙設計，兩個錶冠分別用於操作雙向城市盤以及設定時間和上鍊。

Alterum Worldtimer

品牌創立人及此作的設計師Justin Walters曾經指出，Alterum Worldtimer的其中一大挑戰是手錶的尺寸，最後以38.5mm錶徑及10.5mm厚度來呈現出來，特意從過去時興的大錶徑手錶轉變為經典尺寸和比例，而且作為一個結合瑞士及美國特質的品牌，他希望手錶具備民主平等的特質，適合戴上任何人的手腕之上，無論是男女都能輕鬆駕馭，適應任何風格，穿著西裝會顯得型格，但又是一枚「白Tee手錶」。

Alterum Worldtimer

Alterum的核心理念，是想透過作品呈現「Less is more」的哲學，重視清晰性而非複雜性，每個細節都經過設計，都有其目的。Justin Walters最初萌生出Alterum Worldtimer的概念後，便將之發布在Instagram上，怎料反應極好，很多網民分享轉載，甚至有大量用戶表示想入手這款作品，當時他向這些潛在客戶解釋，此作僅以設計概念形式存在，直到收到愈來愈多的詢問，令他意識到必須製作這枚手錶。Alterum Worldtimer體現出一個道理，簡單化的過程是殘酷的，但直到已經沒有任何元素可以增減時，就會變成一枚有如真理一樣的傑作。