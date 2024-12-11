Rolex勞力士全黃金Deepsea　322克重量級還備3900米防水奢華非凡

在勞力士今年（2024）的新錶陣容中，最讓人意想不到的新錶，絕對是勞力士深潛型DEEPSEA的黃金全金款，型號136668，公價444,600（港元）。

勞力士深潛型DEEPSEA，黃金款。（腕表之家提供）

深潛型DEEPSEA，俗稱「鬼王」，是勞力士專業潛水錶中，防水級別最高的系列：

潛航者（水鬼）300米防水→海使型1220米防水→深潛型3900米防水（深潛型中的深海挑戰型11000米防水）。

深潛型DEEPSEA它3900米的防水，是一隻妥妥的「專業款」、「工具錶」。之前，深潛型DEEPSEA是鋼錶，沒毛病，但現在卻推出了一隻金頭、金鍊的全金款，讓人意外。

勞力士為啥會出「全金」的「鬼王」？

勞力士推出「全金」深潛型DEEPSEA，是為了填補「大尺寸金錶」的空白。

今年，勞力士徹底停產了遊艇II。有倒計時功能的遊艇II，是一隻44毫米的大錶，而且一直有全金版本。遊艇II停產後，勞力士就沒有「大尺寸金錶」了。咱們看一看，勞力士雖然金錶很多，但水鬼金錶是41毫米、遊艇I金錶是40毫米、星期日曆是40毫米等。遊艇II 44毫米大金錶的位置，現在，就由同樣44毫米的深潛型DEEPSEA金錶來繼承。

深潛型DEEPSEA，之前一直是「運動勞」中實際行情偏低的一款，就是因為它44毫米大小、17.7毫米厚度的大尺寸，能HOLD住的人不多。現在，全金款，直接「322克」的大金塊，一般人真HOLD不住，哪位實力雄厚、手腕粗的老哥能戴上手，那絕對霸氣十足，其他金勞，從體格兒上都要矮他一頭。

勞力士「鬼王」，為啥能防水3900米？

3900米深度的水壓，一般潛水錶是扛不住的。深潛型DEEPSEA能防水3900米，是靠勞力士專利的RING LOCK系統。我們可以看到，在盤面內圈下方寫有RING LOCK SYSTEM字樣。

勞力士RING LOCK防水系統，有3大核心部件：

5.5毫米加厚的藍寶石鏡面；錶殼中層的抗壓圈；手錶底部的鈦金屬底蓋（灰黑色底蓋）。

原理是：當深度增加，水壓加大，錶殼上面的壓力壓到5.5毫米的藍寶石錶鏡上，錶鏡將壓力傳遞給中層的「抗壓圈」；錶殼下面的壓力會壓在鈦金屬底蓋上，鈦金屬是有彈性的，鈦金屬底蓋會被壓向「抗壓圈」。所以，各位可以看到，「抗壓圈」最終承受了所有水壓。水壓越大，鏡面和底蓋就越往中間的「抗壓圈」擠，深潛型DEEPSEA的密封反而就越強。

可見，「抗壓圈」是勞力士RING LOCK防水系統中，最重要的部件之一。鋼殼深潛型DEEPSEA的抗壓圈是氮合金鋼；新款黃金全金深潛型DEEPSEA的抗壓圈是陶瓷的。我們從錶盤上，就可以看到盤面外圈的「藍陶瓷抗壓圈」。勞力士方面表示，陶瓷抗壓圈的強度，要比氮合金鋼還強。

在RING LOCK防水系統之外，深潛型DEEPSEA的蠔式錶殼，和勞力士水鬼一樣，都是旋入式錶圈、旋入式底蓋、旋入式錶冠。但深潛型DEEPSEA（包括海使型），在錶殼側面是有「排氦閥」的。

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勞力士方面表示，最初研發排氦閥目的是，從事深海基建工作的人，會在深海的加壓艙裏生活一段時間，艙裏呼吸的氣體，混合了氦氣。氦氣會進入到手錶裏，為了防止氦氣在上浮壓力變化時，氦氣把手錶「撐破」導致鏡面脱落。勞力士在1967研發了一個自動的排氦閥，並申請專利。

潛水錶的排氦閥，有手動、自動兩種。手動的需要自己擰一下（比如歐米茄海馬300米），勞力士是自動的。我們可以看到，深潛型DEEPSEA的錶殼側面有一個小圓片，這個就是排氦閥。排氦閥裏有一個彈簧，壓力變化，彈簧就會把上面的小圓片往上頂開一個小縫，氦氣就排出去了。

勞力士自動排氦閥，構造。（腕表之家提供）

深潛型DEEPSEA，使用勞力士新一代3235自動機芯。我們也可以看到，盤面6點位SWISS MADE中間有「小皇冠」圖案，這就是使用新一代32系列機芯的標誌。3235機芯，使用新型Chronergy擒縱，提升動力傳遞效率，動力70小時。同時，繼續使用勞力士藍鈮遊絲，無卡度砝碼微調擺輪。有勞力士超級天文台認證，每天誤差+2/-2秒。雖然勞力士普遍不透底（除極個別），但勞力士的機芯裝飾，在同級別中絕對是頂天兒水準。即便很多遮擋看不見的部分，勞力士也都是有打磨的。而外露紅寶石軸承上的鍍金沉孔，也進一步增加了機芯的豪華感。

深潛型DEEPSEA，使用的3235自動機芯。（腕表之家提供）

現在，在售的深潛型DEEPSEA，有3款。

鋼殼黑盤，公價116400（港元）；鋼殼漸變藍，公價118,900（港元）；黃金殼藍盤，公價 444,600（港元）。

各位需要注意的是，現在在售的深潛型DEEPSEA（型號136660），盤面上的印字直接就是DEEPSEA。而之前上一代（型號126660），盤面上還保留着SEA-DWELLER沒有去掉。所以可以用這個方式，識別新老，別買錯。

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