TAG Heuer Carrera x Senna限量版陀飛輪計時腕錶　致敬車神冼拿

傳奇一級方程式車手艾爾頓・冼拿（Ayrton Senna）的非凡人生和職業生涯，於2024年11月29日正式首播的 Netflix 全新迷你影集《Senna》中重現。作為紀念，瑞士奢華製錶品牌 TAG Heuer 與 Senna 品牌聯手合作，隆重推出 TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶，向不朽傳奇致敬，這款腕錶象徵著他的非凡魄力，同時紀念一代偉人逝世30週年。

重現螢幕的非凡英姿

艾爾頓・冼拿（Ayrton Senna）被譽為史上最偉大的車手之一，象徵著對卓越與極致表現的不懈追求。即便辭世三十年後，他仍然是賽車界最具代表性和辨識度的車手之一。這位來自巴西的車手集速度與魄力於一身，無所畏懼；終其一生挑戰極限，從未停歇。

TAG Heuer代言人Gabriel Leone擔綱出演Netflix全新迷你影集《Senna》，並重現傳奇F1車手艾爾頓・洗拿的非凡人生。

作為紀念活動的一部分，艾爾頓・冼拿將首次在影集中以虛構角色呈現。這部由 Netflix 製作的迷你影集一共六集，由 TAG Heuer 品牌代言人 Gabriel Leone 飾演冼拿，描繪出他從早期巴西生活到成為一級方程式傳奇車手的蛻變歷程。影集在冼拿家族的支持下開發製作，真實地重現了冼拿賽車生涯的傲人成就，相伴而來的內心掙扎以及人際羈絆，最後則以義大利伊莫拉聖馬利諾大獎賽中的悲劇意外告終。

在影集中重現的還有多款獨具歷史價值的經典腕錶，如 TAG Heuer Senna S/EL Link Chronograph S25.706C，作為角色造型的一部分，精準無誤地還原歷史細節，同時突顯冼拿歷久不衰的個人風格。

碳纖維錶圈上刻有「Senna」字樣。

製錶廠與傳奇車手的相遇

TAG Heuer 與艾爾頓・冼拿之間的合作始於 1988 年，在其職業生涯中，這位長期擔任 TAG Heuer 品牌大使的車手透過打破多項紀錄，重新定義了「駕馭」一詞。當時，這位巴西車手稱霸一級方程式賽事，並於1988年、1989年及1991年三度衛冕世界冠軍。回顧這段光輝歷史，TAG Heuer 推出了多款紀念冼拿的作品，包括在 2018 年和 2019 年發表的兩款 Carrera 計時陀飛輪腕錶。這些腕錶深受收藏家和賽車運動愛好者的青睞。

為了向艾爾頓・冼拿的才華致敬，TAG Heuer 持續以打造完美腕錶為目標，創造出一款一代車神絕對會愛不釋手的全新腕錶。TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶設計大膽，完美展現 TAG Heuer 對這位傑出車手的無限敬仰，同時讚揚他對賽車運動的深遠影響。

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這款限量版腕錶設計細節盡現，揉合不同元素，彰顯冼拿精神和成就。碳纖維錶圈上刻有「Senna」字樣以及高達 400 公里/小時的測速刻度，象徵著冼拿賽車生涯中不可或缺的速度和精準。位於 9 點鐘位置的小錶盤上有著顯眼的鮮黃色 Senna 品牌標誌，巧妙地向傳奇車手傳達至高敬意。計時指針同樣以大膽的鮮黃色呈現，與 Senna 標誌色彩相呼應。

鏤空錶盤經多重工藝處理，融合賽車方格旗圖案，象徵著冼拿的勝利精神。錶殼採用 2 級鈦金屬材質製成，擁有銳利而動感的錶耳線條，配以垂直拉絲和噴砂處理，打造出立體輪廓，盡現奢華腕錶獨有的精緻和優雅。

將腕錶翻轉，44毫米的錶殼背面鐫刻有由 Senna 品牌提供冼拿佩戴頭盔的標誌性肖像與限量 500 只標記，突顯出這款卓越腕錶的迷人獨特性。TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶配備高品質藍色橡膠錶帶，確保耐用性與舒適度，完美呼應這位傳奇車手對完美的不懈追求。

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此款限量版腕錶不僅集美學及工藝於一身，同時擁有與 Senna 傳奇的深厚連結，預計將在全球收藏家和賽車運動愛好者之間引起熱烈迴響。TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶發佈會在這位傳奇車手摯愛的巴西舉行，旨在向艾爾頓，冼拿致敬，同時慶祝他在賽車界中的深遠貢獻。演員兼 TAG Heuer 品牌代言人 Gabriel Leone 亦佩戴全新限量版腕錶現身發佈活動，為此動人的致敬活動增添亮點。

艾爾頓・冼拿不僅在賽車世界，在人生賽道上亦留下不可磨滅的深刻印記，對 TAG Heuer 的影響極其深遠。我們推出 TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶來紀念他歷久不衰的運動精神，並激勵未來一代又一代的冠軍，就如同他當年激勵我們一樣。這款腕錶體現了定義他非凡旅程的熱情與精準。 TAG Heuer 全球執行長 Antoine Pin 表示

「我們非常自豪能與 TAG Heuer 繼續合作，創造出 TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶這樣卓越的腕錶。能夠見證艾爾頓的熱忱得以延續是一種榮幸，與 TAG Heuer 在這段旅程攜手並肩成為合作夥伴亦然。艾爾頓會肯定我們的努力，並深感欣慰，我們希望這份致敬不僅是慶祝他非凡的一生，還能激勵未來世代追求卓越。」Senna 品牌執行長 Bianca Senna 表示。

TAG Heuer 和 Senna 品牌透過結合製錶工藝和賽車精神，攜手向這位傳奇致敬。這份致敬慶祝艾爾頓・冼拿的卓越成就，並激勵未來的冠軍達到新的高峰。藉由 TAG Heuer，粉絲獲得更多途徑接觸認識 Senna 的精彩人生歷程故事，並增強對 Netflix 全新影集《Senna》與 TAG Heuer Carrera x Senna 限量版陀飛輪計時腕錶同步推出的體驗連結。

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