穿戴式太空科技時計DSKY Moonwatch　登月阿波羅計劃中的關鍵界面

【DSKY Moonwatch/月球】自60年代起人類對於探索太空從未止息，太空人進行任務有賴高科技設備的幫助，這些太空科技元素總是令人響往。在錶壇，登月錶的話題一直存在，不過今回介紹的登月錶不單只登過月，更加是登月任務中的關鍵。一家專注於太空主題的錶廠Apollo Instruments推出一枚複雜之作，將阿波羅計劃中的關鍵電腦介面「DSKY」現實出來變成可穿戴的設備，雖然名為「DSKY Moonwatch」，但它不僅是一款手錶，更是結合歷史的高科技產品。

「DSKY Moonwatch」（圖片來源：Apollo Instruments）

在太空探索工具和設備都是關鍵，其中最具代表性的就有60年代的阿波羅計劃中所用到的DSKY（Display and Keyboard），作為太空人與電腦之間的橋樑，為滿足當時的導航需求以簡單又高效的方式讓太空人能夠迅速輸入指令以及獲取所需訊息。DSKY的外觀簡潔，由金屬外殼、塑膠按鍵和顯示板所組成，其尺寸約為20.3×16.5×20.3厘米，包括了一個數字鍵盤、一排狀態燈和一組數字指示燈，只是這麼簡單的組件共同構成了一個易於使用的操作界面。在任務中，太空人以「動詞-名詞」方式輸入數字代碼與系統進行通訊，例如可以輸入「顯示-速度」以顯示當時的飛行速度，這種簡化的編碼方式減少了在高壓環境下出錯的可能性，並且可以在極短的時間內完成操作。

DSKY曾於2021年在蘇富比進行拍賣（圖片來源：蘇富比）

DSKY獨特的操作方式已經難以在現實中看到，又與現代的觸控界面截然不同，Apollo Instruments是次研發的新作是為一次對阿波羅計劃的致敬，歷時4年開發，進行了大量高度詳細的研究，重現了太空人執行任務的情況，相信無論是錶迷還是太空迷都會眼前一亮。DSKY Moonwatch的設計理念主要圍繞如何將經典的太空科技與現代的穿戴設備結合起來，手錶分為三個部分，分別是右方的小屏幕，用於顯示時間、日期、時區、秒錶、鬧鐘和GPS導航，左方則顯示了多項操作的界面，與當年的設備有很多契合之處，操作手錶本身成為了一個獨特的體驗。

圖片來源：Apollo Instruments

圖片來源：Apollo Instruments

在物料材質的選擇方面，品牌以採用了CNC微型機械加工的不銹鋼外殼，在其表面施加了軍用級陶瓷塗層，以提高耐用性和抗刮性能，錶帶則選用了全粒面意大利Nappa皮革突顯出舒適耐用的感覺，配有手工打磨的不銹鋼扣環彰顯細節。在顯示屏方面採用了「Micro OLED」技術，仿效了元祖版阿波羅DSKY的電致發光顯示效果，並且經由防反射和抗刮的Schott玻璃面板密封，確保了其清晰度和耐用性。就連顯示的顏色亦細心處理，邀請到榮獲奧斯卡獎的顏色濾鏡供應商Rosco參與，將屬於當年的顏色精確再現。至於鍵盤設計上設有19個觸感按鍵，按鍵上採用了原始的Gorton字體，每顆按鍵都配備了觸覺微開關以提供一致的按壓觸感。

圖片來源：Apollo Instruments

DSKY Moonwatch是一枚可以編程的手錶，其操作方式忠於原作，用家可以輸入動詞和名詞來請求各種功能，並支持多種編程平台，其核心軟件都是可編程的，根據用家所需進行自定義操作，最後能夠顯示不同格式的數據，甚至可以模擬當年太空人在任務中接收到的數據呈現方式，提供了一種獨特的沉浸式體驗。說到這裡，相信錶迷們已經躍躍欲試，但這枚Moonwatch還未止步，Apollo Instruments計劃在未來推出一系列附加設備，以激發用戶的創造力，在現今這個人人會編程的年代，DSKY Moonwatch不僅是復古更是創新，為大家提供一個探索電子開發領域的機會，實現無限創造力。現時作品已在官網上架，售價為649英鎊，只需支付240英鎊便可以先行預訂。