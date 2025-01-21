Piaget伯爵POLO 79挑戰Rolex大金錶頂尖地位　重新定義豪華標竿

勞力士的「大金勞」要當心了，最近，各種頂級「大金錶」一個接一個。在江詩丹頓的222之後，伯爵的「大金錶」POLO 79，也來了。

伯爵POLO 79（腕表之家提供）

伯爵推出POLO 79並不讓人感到意外。在運動、復古，兩大名錶潮流下，江詩丹頓率先推出「大金錶」222，和江詩丹頓同為歷峰集團旗下的伯爵，緊隨其後，推出POLO 79，照樣是復古的一體化運動錶，照樣是「大金錶」。具體如下：

伯爵POLO 79，18K黃金錶殼，尺寸38毫米，厚7.45毫米，公價585000。金子有差不多200克。

和江詩丹頓222一樣，伯爵POLO 79也是完全仿照古董錶，仿照1979年曆史上第一隻伯爵POLO，重新制作並推出（POLO 79就是1979的意思）。所以就像各位看到的，伯爵POLO 79和現在伯爵在售的枕墊形POLO，完全不同，反而和1979年的古董POLO外觀一致。

外觀相似是一個「假象」，POLO 79和古董錶，差異巨大。

伯爵新款POLO 79和古董錶，外觀相似，這實際上是一個「假象」。因為POLO古董錶，原本是一隻錶殼構造相對簡單的石英金錶，而新款POLO 79使用了全新構造的錶殼、錶鏈，更換了新的機芯，這一切的目的，就是要將新款POLO 79提升到一個「前所未有」的豪華程度，再現古董錶，超越古董錶。

正如我們看到的，新款POLO 79最大的特點，就是貫穿全錶的、拋光的圓柱橫紋裝飾。在1979年的古董錶上，這些拋光圓柱橫紋，只是單純從黃金錶殼上，打磨出來的。而在新款POLO 79上，這些圓柱，是一個一個獨立的插塊，一個一個插到錶殼的插槽上。而且不光是錶殼，錶鏈上的圓柱，也是一個一個插到錶鏈當中，然後從背面用螺絲固定。

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為什麼要這麼做？就是兩個字「豪華」。因為單獨的插塊，每一個都是單獨打磨、全方位打磨。一個一個插到錶殼、錶鏈上，不論從哪一個角度欣賞圓柱，都是完美的效果。再組合上錶殼、錶鏈的水平拉絲，效果拔群。很顯然，古董錶對錶殼的直接打磨，是無法達到這種效果的。

相比於錶殼、錶鏈的巨大革新，手錶盤面和古董錶比較接近。盤面的圓柱裝飾和錶殼「相連」，手錶的太妃針和伯爵英文LOGO，尺寸更大。手錶的刻度，是一個一個雕刻出來的「小圓點」。錶盤和指針，也都是18K金的。

各位可能已經注意到，POLO古董錶是沒有錶冠的。這是因為，POLO古董錶是一隻石英錶，錶冠放在了手錶背面（扁平的錶冠）。1979年的時候，正是石英錶流行的時期，POLO古董錶使用伯爵7P石英機芯，很正常。現在，新款POLO 79恢復機芯機械，正常佈局的錶冠也回來了。同時，古董錶盤面上的quartz（石英的英文）也就取消了。

新款POLO 79使用伯爵1200P珍珠陀自動機芯。1200P系列機芯，是伯爵在2010年推出的珍珠陀機芯，但凡伯爵主打超薄的自動錶，都會使用這枚機芯。1200P由於使用珍珠陀，大幅降低了厚度，機芯厚2.35毫米，比如愛彼的超薄自動機芯7121是3.2毫米，勞力士3135/3235機芯是6毫米，可見伯爵機芯是非常薄的。得益於1200P機芯，POLO 79的7.45毫米厚度，也是要比愛彼皇家橡樹16202、比江詩丹頓222，這些同樣主打超薄的錶，要薄。

伯爵1200P珍珠陀機芯，擺頻21600次/時，動力44小時。在裝飾上，機芯上層夾板有環形日內瓦條紋裝飾，下層夾板有珍珠紋裝飾，夾板邊緣進行了倒角，外露的上弦輪系齒輪都有放射紋裝飾，外露螺絲進行了烤藍，機芯裝飾到位。

「大金勞」的地位，將面臨更多挑戰。

過去，「大金錶」一向是勞力士的優勢領域，金迪、全金星期日曆，都是實力選手。但在過去幾年中，包括伯爵POLO 79、江詩丹頓222在內，新款頂級「大金錶」的出現，讓「大金錶」的競爭更加激烈。

一個重要原因在於，經過又一輪漲價後，2025年勞力士金迪、金星期日曆當中，眾多型號的公價已經來到了50多萬、60多萬的級別。而這個價錢，已經進入到伯爵POLO 79、江詩丹頓222的價格區間。

如果說，「金勞」曾經是不少玩家的首選，那麼現在，伯爵POLO 79將是一個全新的選項，構造複雜且豪華的錶殼、精良且纖薄的珍珠陀機芯，這些都是「金勞」不具備的。哪怕在所有「一體式」豪華運動錶中，POLO 79都是最優美和奢華的一個。

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