Parmigiani Fleurier Tonda PF夏曆腕錶　完美演繹中國傳統曆法

繼TONDA PF夏曆腕錶精鋼版本的成功基礎上，帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）如今推出玫瑰金，以此進一步深化品牌對中國文化的敬意。珍貴的材質搭配大繎色錶盤，為這款作品賦予了更加尊貴的氣息，將其提升至千年奢華的巔峰，在高級製錶藝術與中國傳統曆法的古老智慧之間達到完美的和諧交融。

帕瑪強尼推出TONDA PF夏曆腕錶玫瑰金款，以此進一步深化品牌對中國文化的敬意。直徑42mm 18K玫瑰金錶殼／時間指示、中國完整曆法、月相顯示／PF008自動上鍊機芯，動力儲存54小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米（Parmigiani）

於文化交匯處的獨特傑作

TONDA PF夏曆腕錶是帕瑪強尼卓越曆法功能時計三重奏的最新成員。繼格力高曆和回曆之後，它是目前世界上唯一一款能夠將中國完整曆法的豐富性和複雜性融入時計中的機械腕錶。

PARMIGIANI FLEURIER帕瑪強尼Tonda PF夏曆腕錶（Parmigiani）

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TONDA PF夏曆腕錶是目前世界上唯一一款能夠將中國完整曆法的豐富性和複雜性融入時計中的機械腕錶，在錶盤內圈可看到24個節氣名稱。

新年新生

帕瑪強尼繼續向古老的傳統智慧致敬，玫瑰金款的TONDA PF夏曆腕錶將於2025年1月29日，即中國農曆新年木蛇年開始之日全球發佈。在這個充滿深刻意義的日子裡，品牌通過瑞士高級製錶的精湛機械藝術與詩意的人類文明文化遺產的結合，慶祝重生以及過去與現在的無縫交融。

文化瑰寶

TONDA PF夏曆腕錶不僅僅是一枚腕錶，而是對高級製錶非凡魅力的致敬，閃耀著人類追尋時間意義的永恆光芒。它超越了腕錶的基本功能，開啟了一扇與普世對話的大門，讓時間與文化交融，成為不同文化交流的通用語言。

PARMIGIANI FLEURIER帕瑪強尼Tonda PF夏曆腕錶（Parmigiani）

採用PF008自動上鍊機芯，動力儲存為54小時，擺陀則是搭配鏤空玫瑰金且經由拋光及噴砂處理。

傳承之邀

憑藉TONDA PF夏曆腕錶，帕瑪強尼打開了一扇通往歷史、哲學和文化的大門。這款傑作備受專業媒體的推崇，成為高級製錶的文化和技術燈塔。我們很自豪能夠呈現這樣的創作：讓科學成為藝術，文化超越時間，每一個細節都訴說著迷人的故事。

腕上的機械宇宙

創建於五千多年前，中國曆法（又稱「夏曆」）是一個精密的奇蹟。基於陰陽曆系統，它將時間劃分為複雜的週期，其中整合了：

● 24節氣，顯示季節變換和農業週期。 ● 12生肖，定義年份及其精神層面的影響。 ● 5個自然元素（木、火、金、水、土）及其陰陽變化。

在夏曆中，每一天和每一個月都擁有獨特的含義，往往與豐收、節慶或儀式等重要事件息息相關。這個曆法協調自然力量與人類生命的週期，體現了「和諧重於線性」的哲學思想。帕瑪強尼利用TONDA PF夏曆腕錶將這個跨越時空的故事融入錶盤，邀請佩戴者與時間展開獨特的對話。

3點鐘位置的小錶盤顯示日期及大月或小月。（Parmigiani）

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反映時間和文明的錶盤 自然法則 決定農業曆法

二十四節氣是根據太陽在黃道上的位置劃分，反映氣候、農業活動及其他影響人類生活各方面的自然變化。二十四節氣是中國古代農耕文明的產物，太陽沿黃道（從地球上觀察的太陽運行路徑）每運行15°即為一個節氣。每年分為四個季節，每季包含六個節氣，每月兩個節氣。其中一些二十四節氣與傳統的中國節日有關。

9點鐘的小錶盤為月份及閏月顯示，若無閏月，則不顯示。（Parmigiani）

每個節氣都有一個名稱，名稱的意義來自自然界的現象，主要與季節和氣候變化相關。這些名稱反映了「自然為師」的信念。二十四節氣在古代中國對農業至關重要，幫助農民根據氣候變化以獲取最多的產量。後來，這些節氣被納入中醫和道家內丹學，以便根據自然週期更精確地開方治療。

生肖

中國傳統曆法將五行與十二生肖結合來劃分時間，其歷史可追溯至古老的商朝（公元前1570-1045年）。干支紀年法由十天干和十二地支組合而成。天干是以木、火、土、金、水五行為基礎，並遵循陰陽學說，最初代表一旬的十天。十二地支則對應中國的十二生肖，在東亞各國的文化中–中國、日本、韓國或越南，生肖動物可能略有不同。

6點鐘為月相顯示。（Parmigiani）

中國採用干支紀年法來命名每一年，這一紀年體系是通過十天干與十二地支的搭配，構成六十個不同的組合。天干與陰陽迴圈以及中國文化中的五行學說木、火、土、金、水息息相關。每當邁入新的一年，便會在上一年的天干和地支基礎上推進一個單位，這樣便形成了六十年一甲子，即以六十年為一個輪迴的常用紀年方法。

傳說中，在春節這一天，天界的最高統治者玉皇大帝召集了所有動物來天界參拜，並承諾給予獎勵。然而，只有十二隻動物參加了這場盛會，具體的到達順序見下文。於是，玉皇大帝根據約定獎勵了每隻動物，允許它們按照抵達的順序，將自己的名字賦予一個年份。許多亞洲人習慣在進行與個人、財運或政事相關的重要活動之前，會進行生肖占卜。

12點鐘位置的小錶盤為干支年份、生肖和五行要素。（Parmigiani）

十二生肖順序：

與西方僅慶祝新年這一天不同的是，中國傳統春節的慶祝活動會持續整整15天，直到正月十五的元宵節。

Tonda PF夏曆腕錶。直徑42mm 不鏽鋼錶殼／時間指示、中國完整曆法、月相顯示／PF008自動上鍊機芯，動力儲存54小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米（Parmigiani）

二十四節氣 中國黃曆 四季之歌

1. 立春：預示著春天即將來臨，自然界萬物復蘇，生機勃發。此時白晝逐漸變長，天氣也日漸回暖。 2. 雨水：意味著降雨開始且氣溫回升。此時春回大地，冰雪消融，大雁北歸，草木翠綠。 3. 驚蟄：春雷始鳴，驚醒蟄伏於地下的昆蟲和冬眠中的動物，此時田野裡一片繁忙的春耕景象。 4. 春分：日太陽直射赤道，此時晝夜等長，之後太陽直射位置繼續由赤道向北半球推移，北半球晝漸長、夜漸短，而南半球則晝漸短、夜漸長。 5. 清明：亦為中國傳統節日，即寄託哀思、緬懷先人的清明節，此時恰逢氣溫升高、雨水增多，是春季耕種的關鍵時期。 6. 穀雨：源自古人好雨生百穀之說，此時早春的農作物開始抽出嫩芽，是對農作物生長、豐收極為重要的節氣。 7. 立夏：太陽到達黃經45°，此時中國南方地區的氣溫迅速上升，但中國北方地區的天氣仍然溫和。 8. 小滿：農作物籽粒開始飽滿，但尚未成熟。 9. 芒種：大麥和小麥等有芒作物的麥穗已經陸續成熟，同時也開始了繁忙的夏播作物播種期。 10. 夏至：北半球各地白晝最長、夜晚最短：在此期間北半球的大部分地區日照十分充足，但並未達到最高氣溫，要在20至30天後才會迎來最高氣溫。 11. 小暑：標誌著一年當中最炎熱的時段漸漸逼近，但最酷熱的時候還未到來。 12. 大暑：代表著中國大部分地區進入了一年中最炎熱的時期，多地的氣溫高達三十五度以上。 13. 立秋：意味著盛夏過後，豐收的季節即將來臨。 14. 處暑：中國大部分地區告別暑熱，迎來秋天。 15. 白露：意味著真正進入了涼爽的秋季：此時天氣漸涼，夜間空氣中的水汽會在草木上凝結成白色的露珠。 16. 秋分：日晝夜等長，將秋天一分為二，之後太陽直射位置繼續由赤道向南半球推移，北半球晝漸短、夜漸長。 17. 寒露：中國大部分地區相比白露時節大幅降溫，此時愈加霜寒露重，降雨量則越來越少。 18. 霜降：秋天的最後一個節氣，此時天氣日漸寒冷，同時北方地區開始出現霜凍。 19. 立冬：預示著冬天正式來臨，農民將秋收的作物儲藏入庫。 20. 小雪：開始降雪，主要集中在中國北方地區，此時氣溫持續下降。 21. 大雪：隨著中國北方地區的氣溫降至接近零度，積雪愈加厚重，覆蓋著廣泛大地。 22. 冬至：北半球各地白晝最短、夜晚最長。 23. 小寒：中國大部分地區已進入冰天雪地的嚴寒時期。此時地面和河流已經冰凍，來自北方的冷空氣一直影響到南方地區。 24. 大寒：農曆中的最後一個節氣，此時冰凍的天氣嚴重影響著人們的日常生活。

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