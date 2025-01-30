寶璣BREGUET Classique 7787　黑色大明火琺瑯面盤配精準走時腕錶

寶璣BREGUET首度推出鉑金款的Classique腕錶，打造三針日期的Classique 5177和月相功能的Classique 7787，搭配工藝難度超高的黑色大明火琺瑯面盤，營造高雅低調的華貴錶感。

Classique 7787腕錶。直徑39mm鉑金錶殼／時間顯示，月相，動力儲存顯示／591 DRL型自動上鍊機芯，38小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／參考價HKD 373,400（breguet）

此款為具月相顯示的Classique 7787，面盤上除了系列標誌的傳統細節，比如寶璣阿拉伯數字和顯示時、分、秒的鏤空月形寶璣指針，面盤右下方還設置38小時的指針式動力儲存顯示。

BREGUET寶璣Classique 7787腕錶（breguet）

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黑色大明火琺瑯面盤。面盤採用工藝難度超高的黑色大明火琺瑯打造，這項工藝需由工匠在面盤上逐層塗覆琺瑯粉末，再經高溫焙燒，每次焙燒都有一定風險，仰賴專業技術完成。

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面盤12點設計的月相顯示窗如同向下展開的扇子，當中以一枚錘製金質圓盤作為月亮，顯示月相盈缺。寶璣還特別在內部591 DRL型機芯的月相盤上增設了一枚齒輪，令月相顯示週期更精準，即29.5303498天，非一般的29.5天。

BREGUET寶璣Classique 7787腕錶（breguet）

精準走時細膩裝飾。搭載的591 DRL型機芯採用抗磁的矽質扁平游絲、擒縱叉和擒縱輪。配置鍍銠22K金質自動盤，自動盤上還裝飾有麥穗紋手工機刻雕花圖案。

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