LVMH Watch Week｜Hublot、Zenith奢華名錶大集合　Tiffany初參展

最近舉行的LVMH Watch Week有眾多令人眼前一亮的名錶亮相，除了有集團旗下的品牌如Hublot、Zenith與TAG Heuer等，還有Tiffany & Co.今年首次參展。是次盛事是為一次的名錶集結的華麗呈現，當中不少品牌所擅長的卓越工藝與創新設計進行深化實在值得期待。

Tiffany & Co. Eternity by Tiffany Wisteria 18k白金鑲鑽腕錶

Tiffany & Co. Eternity by Tiffany Wisteria 18k白金鑲鑽腕錶

Tiffany & Co.首次登場為錶迷們帶來Eternity by Tiffany Wisteria 18k白金鑲鑽腕錶，這系列融合了品牌超過180年的珠寶製作傳統與時計工藝，充分展現其高端奢華定位。新作以紫藤花為設計主題，紫藤花向來象徵愛情與生命的延續，原來於19至20世紀，品牌曾經製作過一系列彩色玻璃燈罩，是為新藝術運動的經典之作，當中精細的彩色玻璃片拼接出花卉圖案，是次新品正正是取材自燈上的紫藤花。

品牌的彩色玻璃燈罩（圖片來源：Tiffany & Co.）

紫藤花圖案由工匠手工繪製於白色珍珠母貝錶盤之上，略帶抽象別具意境，有如一幅詩意畫作。作品共鑲有709顆鑽石，共重逾5卡，當中的焦點在於用來取代時標的12顆採用不同切割的鑽石，有圓形、長方形、心形、梨形等，都是品牌最擅長的標誌性切割工藝，此外，錶冠的設計源自於品牌為人所熟知的六爪鑲嵌鑽戒，錶帶則選用高級鱷魚皮進一步提升了佩戴的舒適度與美觀性。

Hublot Big Bang自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕錶

Hublot Big Bang自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕錶

今年Hublot再一次將材質創新與前衛設計推向巔峰，於2016年品牌推出完全由藍寶石製成的Big Bang Unico Sapphire成為了業界壯舉，原來此技術難度極高，因為在材料結晶過程中需要精確控制溫度和壓力，怎料今年為大家帶來的Big Bang自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕錶更是令人驚艷，其中的革新材質「SAXEM」（藍寶石氧化鋁及稀土礦物）是為品牌的創新成果，本身是應用於衛星技術的材質，結合藍寶石的透明度與稀有金屬的強度，展現出引人入勝的綠色光澤，不僅具備高耐用性又不怕刮傷，還避免傳統藍寶石腕錶中常見的脆弱性問題。新作搭載品牌自家製的MHUB6035自動上鏈陀飛輪機芯，機芯由243個零件組成，透明錶殼讓錶迷一覽機芯的運行美態，包括浮動式陀飛輪的細膩運作，錶徑44毫米，兼具大膽與動感，搭配橡膠錶帶與整體活力設計相得益彰。

Zenith DEFY Skyline鏤空版本計時腕錶

Zenith DEFY Skyline鏤空版本計時腕錶

接下來Zenith的新作則別具生活時尚感，經典的DEFY Skyline源自60年代的未來主義風格及對都市建築的熱愛應運而生，是次推出鏤空版本延續系列的創新精神， 保留前代的時尚感與建築感，卻在設計和性能上則達到了新的界限。採用41毫米不鏽鋼八角形錶殼並設有12琢面錶圈，靈感來自城市天際線的幾何結構，既具現代感又不失品牌傳統的精緻氣質，鏤空錶盤上有3個灰色蝸紋小錶盤，同為鏤空設計卻有著鮮明對比，棱角分明的外觀配搭磨砂與拋光交替的錶盤，在光影之下別具現代美學。機芯方面，配備2019年為慶祝品牌傳奇機芯50周年問世的El Primero 3600機芯，振頻高達5赫茲，每秒可計時1/10秒，提供出色的精準度。鏤空錶總是令人著迷，展現出機芯內部的精密結構，特別適合鍾情機械美學的錶迷。

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye

TAG Heuer與Porsche繼續深化合作關係，強強聯手之下再次推出最新一款向經典賽車致敬的限量時計。新作的設計細節融入大量賽車元素，當中模仿汽車儀表板的結構最為引人入勝。靈感源於1965年Porsche 911在蒙地卡羅拉力賽上的首次成功，蒙地卡羅拉力賽被視為世界上最困難的比賽，當中Heuer儀表板計時器對比賽成敗起著關鍵作用。新作備有2種款式分別為精鋼款及18K 3N實心黃金款，前者限量911枚、後者則為11枚。紅色秒針與黑白對比的錶盤設計充滿速度感與力量感，錶殼直徑42毫米，可選配穿孔皮革錶帶進一步強調其賽車基因。當中最需要留意的是右側紅線指示著的速度「8.4秒」，是為當年Porsche 911在拉力賽中做到的加速速度。最後品牌的自家製TH20-08 Chronosprint機芯，具備出色的80小時動力儲存，TH20-08的計時模組是與Porsche合作系列專用的機芯，這枚「變速機芯」在啟動計時會以加速的速度完成前15秒然後再慢慢減速完成循環，別具特色。