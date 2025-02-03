智慧手錶先驅Pebble重出江湖　Google將系統開源能否衝擊業界？

【Pebble/智慧手錶】現代人可以說得上不能沒有智慧電話，已經不僅是配件，更是提升生活品質與便利性的重要工具。與此同時，也有不少朋友習慣智慧手錶，不但擁有智慧電話的部分功能，還更為貼身、方便。回想起十多年前智慧手錶最初面世之時的確震撼了世界，其中一個當時最為人所熟知的品牌「Pebble」，經歷過大起大落，曾經領先業界，可惜現時還記得它的人已經不多。

圖片來源：Pebble

最近品牌的創始人宣布，計劃重新推出Pebble智慧手錶，還得到了Google的支持將手錶的作業系統（Pebble OS）開源，為新一代產品的開發奠定基礎。到底Pebble是如何從業界領頭羊輾轉之間歸於Google？品牌於2012年問世，當年透過Kickstarter平台進行眾籌，最初的目標是籌集10萬美元，最終卻獲得超過1,000萬美元的資金支持，成為當時最成功的眾籌項目，這個成績來到今天依然排上第2，自此之後不單只Pebble，連帶Kickstarter平台都聲名大噪，絕對是雙贏局面。Pebble最中一大特色是配備電子書常用的電子墨水顯示屏，與iOS和Android裝置連線，具備長時間的電池續航能力，提供通知、音樂控制、健身追蹤等功能，推出當年佔領過半數的智慧手錶市場，首款作品售出多達200萬枚。

Pebble Steel

Pebble Steel Round

Pebble的成功在於其簡約又實用的設計理念，對使用者的需求有着深刻理解，接着推出的版本增添豐富的應用程式和錶盤設計，例如外觀酷似市面上石英錶的Pebble Steel，似乎有意從科技領域轉戰傳統鐘錶行業。在當時而言智慧手錶市場尚未成熟，其定位和創新功能迅速贏得大眾的青睞，直至到2015年，Apple Watch的推出使之構成巨大的威脅，即使品牌在同年再次透過Kickstarter眾籌推出了新品Pebble Time，並取得不錯的反應，但面對強大的市場競爭和資金壓力，最終讓是出現經營困難。於2016年品牌被Fitbit收購，其核心資產包括軟件、技術及開發人員都一一被整合至Fitbit旗下，原有的產品線隨之停止更新和支援，之前眾籌的資金亦被返還，不久之後Fitbit又被Google所收購，Pebble OS系統歸於Google旗下。

Pebble Time（圖片來源：Kickstarter）

直到最近，Pebble的創始人Eric Migicovsky宣布重新推出產品，並且得到Google將Pebble OS系統開源，新作將會在設計上融合復古與創新的元素，延續原有的簡約設計和功能，滿足懷舊使用者的需求，另一方面透過開源作業系統為未來的功能擴充套件和創新提供可能性。根據目前發布的資訊新作會繼續採用電子墨水顯示屏，確保在陽光下的可讀性，同時提供長達一周的電池續航能力，具備的核心功能包括時間顯示、通知、音樂控制、鬧鐘、天氣、行事曆、睡眠與步數追蹤等常用功能。不過將不會設計成輕觸式屏幕，好處是使使用者能夠在不看屏幕的情況下都能夠控制音樂播放等功能。Eric Migicovsky曾經指出品牌當年的成功是他們設計出人們想要的東西，失敗的原因卻是他們開始生產人們想要但定義不明的產品。耐人尋味的是，後者往往是創新的必經之路，今天產品的回歸，重點落在開源，卻不再是品牌如何將作品定位。