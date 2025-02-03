智能手錶先驅Pebble重出江湖　Google將系統開源能否衝擊業界？

【Pebble/智能手錶】現代人可以說得上不能沒有智能電話，已經不僅是配件，更是提升生活品質與便利性的重要工具。與此同時，也有不少朋友習慣智能手錶，不但擁有智能電話的部分功能，還更為貼身、方便。回想起十多年前智能手錶最初面世之時的確震撼了世界，其中一個當時最為人所熟知的品牌「Pebble」，經歷過大起大落，曾經領先業界，可惜現時還記得它的人已經不多。

圖片來源：Pebble

最近品牌的創始人宣布，計劃重新推出Pebble智能手錶，還得到了Google的支持將手錶的操作系統（Pebble OS）開源，為新一代產品的開發奠定基礎。到底Pebble是如何從業界龍頭輾轉之間歸於Google？品牌於2012年問世，當年透過Kickstarter平台進行眾籌，最初的目標是籌集10萬美元，最終卻獲得超過1,000萬美元的資金支持，成為當時最成功的眾籌項目，這個成績來到今天依然排上第2，自此之後不單只Pebble，連帶Kickstarter平台都聲名大噪，絕對是雙贏局面。Pebble最中一大特色是配備電子書常用的電子墨水顯示屏，與iOS和Android設備連接，具備長時間的電池續航能力，提供通知、音樂控制、健身追蹤等功能，推出當年佔領過半數的智能手錶市場，首款作品售出多達200萬枚。

Pebble Steel

Pebble Steel Round

Pebble的成功在於其簡約又實用的設計理念，對用戶的需求有著深刻理解，接著推出的版本增添豐富的應用程式和錶盤設計，例如外觀酷似市面上石英錶的Pebble Steel，似乎有意從科技領域轉戰傳統鐘錶行業。在當時而言智能手錶市場尚未成熟，其定位和創新功能迅速贏得大眾的青睞，直至到2015年，Apple Watch的推出使之構成巨大的威脅，即使品牌在同年再次透過Kickstarter眾籌推出了新品Pebble Time，並取得不錯的反應，但面對強大的市場競爭和資金壓力，最終讓是出現經營困難。於2016年品牌被Fitbit收購，其核心資產包括軟件、技術及開發人員都一一被整合至Fitbit旗下，原有的產品線隨之停止更新和支援，之前眾籌的資金亦被返還，不久之後Fitbit又被Google所收購，Pebble OS系統歸於Google旗下。

Pebble Time（圖片來源：Kickstarter）

直到最近，Pebble的創始人Eric Migicovsky宣布重新推出產品，並且得到Google將Pebble OS系統開源，新作將會在設計上融合復古與創新的元素，延續原有的簡約設計和功能，滿足懷舊用戶的需求，另一方面透過開源操作系統為未來的功能擴展和創新提供可能性。根據目前釋出的資訊新作會繼續採用電子墨水顯示屏，確保在陽光下的可讀性，同時提供長達一周的電池續航能力，具備的核心功能包括時間顯示、通知、音樂控制、鬧鐘、天氣、行事曆、睡眠與步數追蹤等常用功能。不過將不會設計成輕觸式屏幕，好處是使用戶能夠在不看螢幕的情況下都能夠控制音樂播放等功能。Eric Migicovsky曾經指出品牌當年的成功是他們設計出人們想要的東西，失敗的原因卻是他們開始生產人們想要但定義不明的產品。耐人尋味的是，後者往往是創新的必經之路，今天產品的回歸，重點落在開源，卻不再是品牌如何將作品定位。