拍賣界頂級奢華腕錶Top 10　勞力士只能排第二？這品牌卻佔7席

作為奢侈品，腕錶的保值屬性始終為人津津樂道。製錶行業發展至今，已有數百年乃至更長的歷史，品牌數不勝數，傑作層出不窮。除了新錶銷售之外，二手和拍賣市場也愈發繁榮壯大。

本篇文章，我們將盤點拍賣成交價最高的10枚腕錶。

盤點拍賣成交價最高的10枚腕錶（腕表之家提供）

需要明確的是：首先，只計入公開拍賣的腕錶，不考慮私下交易；其次，只討論腕錶，其他類型諸如懷錶、座鐘和吊墜錶等不算在內；第三，以鑽石和寶石等為主要價值來源的腕錶也不列入名單；最後，時間跨度較大，匯率不斷變動，因此最終成交價（含買家傭金）以拍賣行所在城市的法定貨幣計（包括中國香港的港幣，美國紐約的美元和瑞士日內瓦的瑞郎）。

1. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.6300A-010大師絃音不鏽鋼腕錶（產於2019年）

成交價：31,000,000瑞郎

百達翡麗Ref.6300A-010（腕表之家提供）

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該腕錶由百達翡麗專為2019年Only Watch慈善拍賣設計打造，是首枚，也是唯一一枚不鏽鋼款式的大師絃音腕錶。這枚腕錶具有20項複雜功能，包括五項報時功能。該腕錶於2019年11月9日拍出，成交價幾乎是第二名的兩倍。

2. 勞力士（Rolex）Ref.6239宇宙計型迪通拿保羅·紐曼（Paul Newman）腕錶（產於1968年）

成交價：17,752,500美元

勞力士Ref.6239（腕表之家提供）

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這枚腕錶曾屬保羅·紐曼所有，是第二任妻子喬安娜·伍德沃德贈予他的禮物。該腕錶由富藝斯於2017年10月26日拍出，拍前估價「僅」百萬瑞郎，最終以17,750,973瑞郎落槌成交，保持世界上最昂貴的腕錶頭銜兩年時間。

3. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.6301A-010大小自鳴三問報時珍稀工藝腕錶（產於2024年）

成交價：15,700,000瑞郎

百達翡麗Ref.6301A-010（腕表之家提供）

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第十屆Only Watch慈善拍賣會因故推遲，百達翡麗以Ref.6301A-010大小自鳴三問報時珍稀工藝腕錶取代了原定的Ref.1938P三問報時鬧鐘腕錶，這也是品牌為歷屆Only Watch創制的第二複雜的錶款。2024年5月10日，該腕錶由佳士得拍出。

4. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.1518A萬年曆計時腕錶（產於1943年）

成交價：11,002,000瑞郎

百達翡麗Ref.1518A（腕表之家提供）

百達翡麗Ref.1518問世於1941年，是有史以來首款帶有計時功能的萬年曆腕錶。品牌共生產了281枚Ref.1518，其中大部分為黃金材質，約55枚為玫瑰金材質，僅有4枚為不鏽鋼材質，2016年11月13日富藝斯拍出的就是其中之一，也是4枚中第一個生產的。

延伸閱讀：ROLEX勞力士2025年公價上調 金錶售價再創新高 平均5-7%漲幅（點擊連結看全文）

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5. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.1518萬年曆計時腕錶（產於1948年）

成交價：9,570,000美元

百達翡麗Ref.1518（腕表之家提供）

這枚35毫米玫瑰金腕錶具備萬年曆、計時和月相功能，曾屬埃及王子Mohammed Tewfik A. Toussou所有。2021年4月，王子過世，繼承人委託蘇富比拍賣該腕錶。這枚腕錶帶有原裝錶盒和文件，由蘇富比於2021年12月9日拍出。

6. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.2523 Gobbi Milan「Heures Universelles」腕錶（產於1953年）

成交價：70,175,000港幣

百達翡麗Ref.2523（腕表之家提供）

這枚腕錶產於1953年，於1957年4月交付給意大利米蘭腕錶愛好者兼零售商Raimondo Gobbi先生。2019年11月23日，該腕錶由佳士得拍出，成交價為70,175,000港幣。

7. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.2523J North America腕錶（產於1955年）

成交價：66,625,000港幣

百達翡麗Ref.2523J （腕表之家提供）

這枚雙錶冠世界時腕錶採用35.6毫米18K黃金錶殼，搭配描繪北美大陸的掐絲琺琅錶盤，是已知僅存3枚具有此配置的百達翡麗腕錶之一。2023年5月28日，該腕錶由佳士得拍出。

8. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref.2523J Eurasia腕錶（產於1953年）

成交價：65,475,000港幣

百達翡麗Ref.2523J（腕表之家提供）

這枚雙錶冠世界時腕錶採用35.5毫米18K黃金錶殼，搭配描繪歐亞大陸的掐絲琺琅錶盤，是已知僅存3枚具有此配置的百達翡麗腕錶之一。2024年5月26日，該腕錶由佳士得拍出。

9. F.P. Journe Tourbillon à Remontoire d’Egalité Ref.15/93腕錶（產於1993年）

成交價：7,320,000瑞郎

F.P. Journe Tourbillon à Remontoire d’Egalité Ref.15/93（腕表之家提供）

除了百達翡麗和勞力士，還有一個品牌出現在榜單中，那便是F.P. Journe。這枚Tourbillon à Remontoire d’Egalité腕錶是François-Paul Journe售出的第一枚腕錶，也是他製作的第二枚腕錶。該腕錶採用38毫米鉑金錶殼，由富藝斯於2024年11月8日拍出，中拍人還獲得了原始技術圖紙和切割出陀飛輪框架的金屬板等物品。

10. 百達翡麗（Patek Philippe）Ref. 2523J Eurasia「Silk Road」腕錶（產於1953年）

成交價：7,048,000瑞郎

百達翡麗Ref. 2523J（腕表之家提供）

這枚雙錶冠世界時腕錶採用36毫米18K黃金錶殼，搭配描繪歐亞大陸的掐絲琺琅錶盤。錶殼編號306'193，可能是最早的配有掐絲琺琅錶盤的Ref. 2523J腕錶。2021年5月8日，該腕錶由富藝斯拍出。

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