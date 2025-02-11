Richard Mille推出RM 07-02系列淡紫新色　合成藍寶石好過天然？

【Richard Mille RM 07-02】現時藍寶石在錶壇已廣泛應用，藍寶石除了因為其出色的堅硬度常用於錶面之外，也會透過匠心製成錶殼，首個推出藍寶石錶殼的正是Richard Mille。不過偌大個錶殼全以藍寶石來打造，不見得世界上有如此完整的藍寶石可用，所以大多都是以合成藍寶石取代，如果想為藍寶石增添繽紛的顏色，當中的難度極高，Richard Mille為RM 07-02系列新推出的款式就是迷人的紫色，藉此機會，今回來看看藍寶石製錶需要面對甚麼困難。

RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列新色（圖片來源：Richard Mille）

品牌自2012年推出首款粉紅色藍寶石錶款RM 07-02 Pink Lady，及後在2015年推出RM 07-02 Automatic Winding Sapphire系列，使之在錶壇有著難以撼動的地位。RM 07-02系列以其透明藍寶石水晶錶殼聞名，藍寶石的硬度極高，加工難度亦相當大，每個錶殼的製作需要耗費超過1,000小時的精密加工，使得每枚腕錶極為珍貴。系列提供綠色、紫丁香色、粉紅色配色，滿足不同佩戴者的喜好。在錶盤設計上，品牌從裝飾藝術風格中汲取靈感，呈現出優雅的幾何圖案，而且這些圖案都鑲嵌了與錶殼顏色相呼應的寶石，如鑽石、藍寶石和黃色藍寶石，為腕錶增添更耀眼的奢華光彩，部分錶盤採用鏤空設計，讓錶迷得以窺看內部精密的機芯運作。

RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列（圖片來源：Richard Mille）

在機芯方面，RM 07-02搭載CRMA5自動上鏈機芯，是一款專為該系列而設的佳作，結合卓越的性能與精美的裝飾，機芯採用白金或紅金材質製作的底板和橋板並鑲嵌寶石，顯得出對一絲細節有著極致追求。為確保精準計時，機芯配備了快速旋轉的發條盒和可變慣性擺輪，有助於提升腕錶的走時穩定性，此外機芯的自動盤採用可變幾何結構設計，能夠根據用家的活動量自動調整上鏈效率，使腕錶在各種情況下都能保持最佳狀態。

RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列（圖片來源：Richard Mille）

RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列（圖片來源：Richard Mille）

系列的特色是彩色藍寶石，甚至在藍寶石上鑲嵌了其他寶石，藍寶石的材質硬度僅次於鑽石，在莫氏硬度表上達到9級，所以藍寶石的加工向來極為困難，尤其是在雕刻和拋光方面。此外，品牌最為標誌性的酒桶形錶殼設計亦令難度一再提升，在超過1,000小時的加工時間之中，有大半的時間都落在錶殼成型及拋光之上，可見得這個系列充滿挑戰。剛才提及到合成藍寶石的應用，有賴於此技術可以讓藍寶石展現出不同的色彩，不過在製作時需要在晶體結構中精確地摻入金屬氧化物以達到所期望的顏色，因為混入不同的物質所以彩色晶體對加熱和生長過程的敏感度更高，在開發新色彩時往往需要進行多次試驗才能達到精確的色調。

RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列（圖片來源：Richard Mille）

天然藍寶石雖然珍貴，但因為種種限制所以在製錶工藝其實並不常用，首先是高品質的天然藍寶石稀有兼價格不菲，實在難以滿足大規模生產的需求。天然寶石在顏色、透明度和內含物方面皆存在差異，難以保證每一塊材料的品質一致，對於出品的穩定性、美學甚至功能性都可能產生影響，而且藍寶石雖然硬度極高，但同時也有著易碎的特色，鑑於加工的複雜性和風險採用合成藍寶石會更為保險。