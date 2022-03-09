Omega「Moonwatch」之外有哪些上過太空的錶？有一枚拍賣過千萬

人類自首次接觸太空至今快61年。在1961年4月12日歷史上首次載人太空飛行任務是由蘇聯發射的東方1號，將蘇聯太空人Yuri Gagarin送上太空並環繞地球一周。每次有太空人上太空，世人的目光都會落左他們身上的裝備上，而太空人手上的腕錶更是重中之中。

Omega Speedmaster Professional Moonwatch（圖片來源：NASA／Omega）

Omega Speedmaster Professional Moonwatch

無論是否熟悉腕錶的朋友都會聽過「Moonwatch」，顧名思義，當然是與登月有關。1969年的登月行動，其中一位太空人、登月艙駕駛員Buzz Aldrin手上戴著來執行任務的正是「Omega Speedmaster Professional Moonwatch」，能夠成為上太空的一員、NASA的御用腕錶，原來是要經過多重測試。在準備過程期間，NASA進行了一個「Qualification Test Procedures」，找來六個品牌作測試，但能夠捱得到第二階段的，就只有Rolex Cosmograph Daytona、Wittnauer以及Omega Speedmaster。及後再進行一系列的抗壓測試，包括華氏0度至160度的溫度測試、90分鐘的減壓、30分鐘的激烈振動及130分貝的聲學對抗，更從六個不同方向經歷多次40公斤的撞擊。測試在1965年結束，就只有Omega Speedmaster能抵受所有考驗。

Bulova Moon Watch

接下來在1971年進行第四次載人登月任務，而那一次指揮官David Scott同樣地戴上了Moonwatch，卻可惜地抵抗不了太空壓力、水晶錶面最終脫離。但David隨即就拿出另一枚腕錶，原來竟是同樣地經受過「Qualification Test Procedures」、Bulova的作品，只不過，這枚Moon Watch並沒有得到NASA的授權，所以在David回到地球時腕錶就被扣留起來，多年來一直被David藏在保險箱中，事隔多年後直到2015年重見天日並進行拍賣，當初原價為500美元的作品在拍賣場上創下1,625,000美元的天價。

1971年7月26日阿波羅15號進行第四次載人登月任務，指揮官David Scott最後換上這一枚Bulova Moon Watch（圖片來源：網上圖片）

「三叉戟」

繼御用的Omega「Moonwatch」，到太空人「執生」換出來的Bulova Moon Watch，原來近年也有太空人靜靜地把一枚神祕腕錶帶上太空。2018年NASA發布了一張照片，相中的一枚腕錶在國際太空站的背景中，但並非NASA曾發布過的官方認證作品，令人紛紛感到好奇這枚腕錶的來頭。及後證實，原來是出自美國潛水員Dave Sutton之手、親手打造出來的作品，它沒有名字、廠牌，從錶面上的三叉戟圖案被稱作「三叉戟」，而且它竟是由多個著名品牌的作品合體而成：主要以Seiko SKX007作設計主軸，錶盤與底蓋來自Dagaz Watch，錶帶則是來自Marine Nationale，這枚作品結合了潛水錶及航空時計的特質。

出自Dave Sutton之手的「三叉戟」（圖片來源：monochrome）

原來Dave Sutton同時是美國海軍與空軍的教官，他曾經在一次航海中差點失落了一枚「Rolex Sea-Dweller Ref. 1665」，於是決定自家研發一枚可以經得起極端環境的作品，並生產了50枚，只送給親友，其中一位正是在國際太空站工作的朋友，後者將之帶到太空站，而照片也是他所拍攝的。最後腕錶在太空如常運作，原來也一早就得到了NASA「非危險物品」認證，那位朋友卻不能公開自己的資料，而「三叉戟」最後因為到過太空站而規定不能轉售出去。