Rolex經典款Daytona名字有段古　Cosmograph才是地通拿本名？

收藏勞力士手錶的進階課題就是入手他們的複雜功能，目前品牌的複雜款相對較少，包括Daytona、Yacht-Master II以及Sky-Dweller等等，其中要論牌子老的話當然還是Daytona的計時功能，這款錶長期以來都很受市場歡迎，加上受到名人效應（如保羅紐曼）的加持，除了新錶搶手，在二手錶市場上的反應也都很熱絡。 有些人可能會有個疑惑，就是Daytona為什麼要叫Daytona？（可能也有人是直接念音譯的地通拿）但是不管念英文或中文，聽起來都跟計時碼錶本身好像沒太大關係，那麼當初勞力士為什麼會有這個命名的想法呢？

美國佛羅里達州的世界賽車中心

其實當然是有原因的，Daytona的名稱由來乃是跟美國佛羅里達州的戴通納海灘（Daytona beach）很有關聯，該州有個別稱叫做世界速度之都，這是因為打從1903年以來，就陸續有許多賽車活動聚集在這邊舉行，所以不少跟陸地最速相關的紀錄都是在戴通納海灘所締造的，戴通納海灘除了本身的地利條件，連美國的國際賽道公司和全國運動汽車競賽協會（NASCAR）及美國汽車競賽協會（GRAND-AM）等機構也都紛紛選擇把總部設在這邊，也因此也有人稱戴通納海灘是「世界賽車中心」。

按圖看戴通納海灘舉辦的賽車活動精彩照片▼▼▼

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1959年迪通拿國際賽道正式啟用

走過20世紀前半期的輝煌歷史之後，戴通納海灘在1950年面臨都市發展與沙質惡化的雙重挑戰，為了能夠更長久提供優質的賽車環境，NASCAR創辦人William France爵士因而提出創建迪通拿國際賽道，隨後此賽道更真的付諸實行，到了1959年正式開幕像世人打招呼。這條賽道全長4公里，當時堪稱是全美能跑出最高速的先帶賽道，一些賽道的特色還包括它的彎道傾側度達31度、最高點達10公尺，高傾側度可以讓汽車高速過彎時，不受離心力影響而有滑出跑道的可能，同時它的觀眾席也經過很縝密的規劃，標榜無論你坐在看台上的哪一個位置，都能清楚欣賞到賽事的精彩內容。

Daytona手錶與賽車密不可分的關係

除了新穎並經過設計上的優化，William France爵士也頗有先見之明的在賽道創建前提出要在大型賽道的內場建造公路賽車道，用作舉行跑車與摩托車賽事，此舉可以將經典的賽道與帶有傾側度彎位的獨特橢圓形賽道完美結合。這個一魚多吃的點子對於耐力車賽影響很大，包括利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）以及勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At Daytona®）都受到迪通拿國際賽道的影響。後者首屆賽事於1962年舉行，當時還名叫「迪通拿大陸賽」（Daytona Continental），而勞力士的Daytona手錶則是從1963年正式問世，兩者之間的關係緊密由此不難看出。

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以賽道為名 經典計時碼錶就此誕生

有段小故事值得一提，William France爵士本身是名勞力士手錶的愛好者，甚至他跟品牌也曾有合作關係，因此他選擇勞力士作為迪通拿國際賽道的大會指定時計有跡可循，而且他還奠定了迪通拿大陸賽獲勝車手除了可以獲頒獎盃，還能額外進帳一只勞力士手錶的傳統。Daytona手錶剛出時，事實上還叫做Cosmograph用以突顯它的計時功能，不過由於它推出後很快就變成迪通拿大陸賽的冠軍獎品，因此勞力士也就順勢把手錶名稱更名為「Cosmograph Daytona」，這就是你我今日耳熟能詳勞力士Daytona計時碼錶命名的由來。從中可以知道，Daytona這個名稱象徵了與賽車息息相關的計時功能，而它既然選擇以世界頂尖賽道為名，背後自然也隱含了品牌對自家手錶品質能夠躋身業界前茅的這層意義。

經典名稱與國際賽道齊名

至於迪通拿大陸賽哪時改名變成「迪通拿24小時耐力賽」（24 Hours of Daytona），時間點是在1992年，也就是Daytona手錶推出將近30年之後的事了。目前該項車賽還是維持了冠軍將頒贈Daytona手錶的傳統，無形中也成了一種吸引眾家賽車高手前來較勁的誘因，畢竟在這邊既能下場跟其他好手一塊競技，如果跑出好成績又可以多帶一只勞力士手錶回家，想想絕對值得。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：Daytona是什麼意思？怎麼大家都在追】