Rolex｜保值性最高和最低錶款　溢價率最高在99%上　相反竟蝕23%

ROLEX勞力士手錶深受市場歡迎的關鍵之一在於保值性高、變現性快，時至今日品牌的聲勢已經推向前所未有的高峰。在早期一點的時代，勞力士可能只是被當作可靠的工具錶，如今則是成為收藏等級的奢侈品，這點反映在品牌手錶愈來愈難買、價格愈推愈高的現象上。雖然勞力士手錶相對保值早就不是什麼新聞了，但是有外媒秉持著實事求是的精神，他們希望可以從大數據中看出勞力士不同款式間的品牌定價以及市場實際成交價格到底存在多大的差異，這點其實遠在香港的我們也同樣關心和好奇。

按圖首先查看勞力士手錶溢價榜Top 5▼▼▼

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要知道手錶的定價並不難，因為這是透明公開的資訊，只要直接去勞力士官網他們都一一列清楚在上頭了，比較傷腦筋的是要如何取得所謂的「實際市場成交價格」，由於每家二手錶店銷售手錶並沒有一個公定價，視他們進貨成本以及想要賺取多少的利潤，使得每款手錶在不同的店家都會有不一樣的價格，關於這點，外媒是採用統計分析的方式，從著名二手錶交易網站Chrono24以及一些國際知名的二手錶店如Bob’s Watches、WatchBox和Watchfinder等在錶迷心中具有代表性的平台取得每款手錶各自的報價，最後再加以整理算出一個平均的價格來代表某款錶目前的市場價值。

要注意的是勞力士旗下手錶百百款，外媒當然不可能每只都找出他們的平均市場價格，而是針對較常被提到的知名款式或具有代表性的作品，最終列出20多款手錶來一探它們的保值程度。在這份名單中可以看到這些較有名氣的勞力士手錶幾乎都是超定價在賣，但凡事總有例外，其中還是有兩款目前市場價值反而是低於原廠定價的，可以說是目前勞力士手錶的地雷股。

外國手錶網站列出勞力士手錶的溢價率排行，從圖表中可見品牌知名款式的保值性普遍都高。（timeandtidewatches）

兩款最貶值勞力士

根據外媒整理的這份勞力士手錶溢價榜可以看出，目前他們家知名手錶超定價程度大部分少說都在10%以上，但是包括Yacht-Master II 116680和Cellini Time這兩款分別以-1%和-23%的數值在榜單上敬陪末座。有關116680比較沒那麼受歡迎的理由有幾個，例如它的錶徑（44mm）在品牌旗下相對較大，比較沒那麼容易駕馭，另外手錶招牌的倒數計時功能因為相對複雜導致對消費者來說也多了距離感，在這種複雜功能使用率不高的情況下，想要購買116680的人也就偏少。至於Cellini或許可以歸咎於運氣不佳，在這個「大運動錶」時代，它屬於正裝錶的定位成了讓它價值被貶低的原罪，有的人會覺得Cellini不像是勞力士的錶，比起正裝錶，他們更希望將預算用在運動錶身上，這點無關功能、品質，主要還是受到當今市場喜好的影響。

看完了兩款形同賠錢貨的勞力士，接下來重點登場，我們要列出市場上平均溢價率最高的5款勞力士手錶，它們的溢價程度都在99%以上，平均而言最少也要比定價多花8028.75美金才能買到錶，是真正超難買但保值性也超高的王牌款式。

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勞力士手錶溢價榜第5名：Submariner 124060

無日期黑水鬼2020年面臨新改款，它可以說是水鬼家族最正統的繼承人，光憑它是系列中唯一一款沒有小窗凸透鏡的設計看出它的重要性與特別性，錶款此次升級至3230機芯，機芯規格有了更上層樓的進化，同時外觀上也出現不少細微的修改，包括錶殼小小擴增到41mm，可見勞力士密切觀察市場的需求。這款錶的美金定價是8100，二手市場的平均成交價則是16,128.75美金，中間差了8028.75美金，溢價率達到99%。

勞力士手錶溢價榜第4名：Daytona 116500LN Black

鋼殼Daytona是市場上的人氣款大家都知道，不過自從2016年推出改款後，鋼殼Daytona行情出現了微妙的變化；原本黑面的Daytona比較吃香，可是2016年改款替白面的三眼計時盤加了黑色外框，瞬間使得黑面鋼迪有一點點失寵的味道，但即使如此，鋼迪的好大家都不願錯過，不管白面黑面，只要能買到都值得慶幸。這款錶目前的溢價率雖然也是99%，但是它的定價為13,150美金、平均成交價則是26,110.84美金，中間價差12,960.84美金，因此排名比無日期水鬼要高一名。

勞力士手錶溢價榜第3名：GMT-Master II 126710BLRO

百事圈有一定的經典地位，2018年勞力士推出採用陶瓷圈搭不鏽鋼錶殼的126710BLRO鞏固了它在系列中的人氣頭牌地位，即使隔一年它的兄弟款126710BLNR也發表鋼殼改款，但要比人氣的話，市場上還是會優先選擇百事圈，這款錶曾經讓錶壇製錶大師Philippe Dufour也愛不釋手，可見它的品質達到了一定的水準。目前126710BLRO的定價為9700美金，市場成交價格為20,148.67美金，溢價率衝破3位數達到108%。

勞力士手錶溢價榜第2名：Daytona 116500LN White

鋼迪真的很強大，繼第4名的黑面款之後，攀上排行榜第二名的是白面鋼迪，鋼迪的可怕在於它無論是古董錶或是現代新款都長期受到市場歡迎，而且還有愈陳愈香的味道，近年拍賣市場上常常聽聞Daytona拍出高價的消息可以證明它的行情絕對是勞力士各系列中最佳的。白面鋼迪的定價為13,150美金，實際成交價約為29,122.83美金，溢價率達到121%；值得注意的是，白面鋼迪的溢價價差來到15,972.83美金，若光比溢價金額的話，其實白面鋼迪在這份榜單中才是第1名。

勞力士手錶溢價榜第1名：Submariner Date 126610LV

綠水鬼2020年迎來重大改款，一如前面提到無日期黑水鬼的內外細節改變，它還有個讓人特別關注的地方在於面盤從前一代的綠色改成了黑色，等於將更早之前的”Kermit”版本換裝陶瓷圈後重新帶回市場，雖然大家一開始看到Kermit回歸好像反而還有點不習慣，但是衝著它還是現今勞力士唯一一款綠色陶瓷圈款式，使它的火熱程度一點都不輸給前輩Hulk。最新款126610LV的定價是9550美金，實際成交金額是23,022.50美金，價差僅次於白面鋼迪達到13,472.50美金，溢價率141%則是領先了所有勞力士知名手錶。

前5名當中實際上還是由Daytona、Submariner以及GMT-Master II等勞力士3大系列領銜，足可証明它們是最保值的勞力士手錶。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：外媒最新整理保值性最高和最低的勞力士手錶】