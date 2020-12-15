Rolex｜台灣勞力士熱門錶款12月行情　疫情平緩使令價格消長極端

2020年來到最後一個月，今年手錶市場面臨COVID-19疫情的威脅經歷了很大的起伏，連向來是人氣與買氣保證的勞力士熱門錶如綠水鬼、鋼迪和百事圈等款式在疫情剛衝上高峰的那段時間也不免受到影響，一度價格都跌到近年的低谷；但是從2020年下半年開始後，相較全球的疫情威脅依舊嚴峻，台灣先前一連串的防疫措施倒是收到了良好效果，台灣疫情相對平緩、安全許多，這讓手錶玩家、收藏家又開始有了買錶的興致，因此在台灣勞力士熱門錶在上半年和下半年呈現出極端的消長。

尤其在2020年9月由於之前瑞士錶廠先後復工，使得勞力士也得以比我們預期得更早推出他們的新款，而且還是採取有別往年的模式，隨著新款發佈便同時向市場鋪貨，這下使得市場又開始熱絡起來，如果大家還有印象，在Submariner新款剛推出的前兩週，新、舊綠鬼都曾經被喊出超過70萬的不可思議價碼，然而那畢竟是一時的興奮和激情使然，自勞力士新款推出至今不知不覺也有3個月時間，熱門錶的價格也開始回到正軌，不像之前兩波那種大落又大起的戲劇化轉折。

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原本在2019年12月時，勞力士熱門錶的價格讓人感覺已經有一點疲乏，似乎炒價炒到了某種天花板，結果2020年遇到新冠肺炎疫情直接把行情帶到近年新低，當時我們預料市場也許有可能藉著這次動盪將熱門錶的價格拉回到比較合理的範圍，結果大家期盼的低谷還沒真正出現，價格卻又因為台灣疫情趨緩而呈現上揚趨勢（事實上全球就算疫情威脅未解除，但手錶買氣也有回溫的跡象），因此若把2020年12月和2019年12月勞力士熱門錶的價格兩相對照，會發現今年的行情竟然比去年同期更好了！

幾個熱門款如綠水鬼去年底時的價格約在45.8萬～46.5萬之間，今年舊款綠鬼目前則有58萬～62萬的身價，新款則也有55萬～58萬左右；另外像白面鋼迪去年底價格落在75萬～76萬，今年則又漲到83萬～85萬。還有GMT-Master II百事圈去年底行情達到54.5萬～56萬，今年此刻變化不大，維持在55萬～57萬的水準，看起來熱門款的熱度不僅沒有受到太大影響，反而還衝到比去年收尾時更高的地步，在全球經濟低迷的時期，硬是逆勢高飛，可見優質機械錶的魅力，眼下暫時還是不容易被科技產品所輕易取代。以下我們就來一窺勞力士較受市場歡迎的款式近期最新價格行情：

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：勞力士熱門款12月最新行情(附價格表)】