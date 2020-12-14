【萬希泉陀飛輪】以大師工藝展現盛唐六駿　活現中國名山珍品

名牌腕錶可謂成功人士的「裝備」，腕錶除了用來報時，更可為全身造型添亮點，突出個人品味。除此之外，更是有保值作用的另類投資！高級機械腕錶向來有價有市，成立只有短短十年的香港陀飛輪腕錶品牌萬希泉，可謂近年錶壇新星！萬希泉最新推出品牌首枚手動上鏈無卡度中央陀飛輪腕錶——「盛唐六駿陀飛輪腕錶」，把中國的名山「三山五嶽」，以及古代石刻藝術珍品「昭陵六駿」細緻展現人前，其精細度令人嘩然，定必引起炒賣風潮。

萬希泉向來擅長細膩的浮雕工藝，這枚「盛唐六駿陀飛輪腕錶」以精湛的微雕技術，呈現中國秀麗的山河景致，以及乘雲而奔的駿馬。於直徑只有42毫米的腕錶內，盡覽華夏大地的名山「三山五嶽」。體現中華五千年文明、經濟的兩大泉源「長江」、「黃河」，並加入唐朝著名的歷史、天文及藝術元素，充分彰顯中華民族的文明及輝煌。

以18K黃金雕刻的駿馬，每匹馬身長7毫米、高5毫米。

為紀念唐太宗李世民於建立唐朝期間，征戰疆場的豐功偉績。萬希泉參照陝西醴泉著名的青石浮雕石刻「昭陵六駿」，打造立體駿馬時間刻度。以18K黃金雕刻的四匹駿馬——「青騅」、「什伐赤」、「白蹄烏」及「特勒驃」，置於3、6、9及12時位置。每匹馬身長7毫米、高5毫米，為了生動傳神地表現出各匹戰馬的體態，每位雕刻大師需花上260小時來完成一套微雕作品，巧奪天工。而另外兩匹駿馬「颯露紫」及「拳毛騧」則以平面雕刻技術，飾於時針盤及分針盤上，駿馬隨時間盤轉動增添動感。指針採用唐朝著名天文學家僧一行所測定的子午線——經線（時針）和緯線（分針）為靈感，以表揚其天文及大地測量方面的貢獻。

駿馬奔馳於「三山五嶽」之間。

駿馬奔馳於中國巍峨壯麗的名山之間，綿延千里。萬希泉以精湛的微雕技術，用銀鍛造雕刻錶盤打造成「三山五嶽」。工匠根據各個山峰的高度及獨有輪廓，以雕刻刀精準地在金屬上逐一刻劃而成，其山嶺刻紋深度不足一毫米，不容半分差池。由1時位置起為泰山（東嶽）、華山（西嶽）、嵩山（中嶽）、衡山（南嶽）、恒山（北嶽）、黃山、廬山及雁蕩山，高峻挺拔，大氣磅礴。每座山峰均經手繪大師微繪上色，呈現出層次多變的山林色彩。「三山五嶽」不但雕工精緻，群山中更暗藏驚喜！於漆黑中，能發現兩條中國主要河流「長江」及「黃河」橫跨錶盤，散發光芒。

機芯底夾板上手工線刻劃「飛天」仙女圖案。

陀飛輪置於面盤中央，並與時、分針同軸，複雜的輪系排列是品牌的新突破。擒縱調速系統採用了雙層對向無卡度游絲結構，有效矯正游絲伸縮過程的重心偏移所產生的等時性誤差，令振動頻率更平均、更精準，大幅提升走時精準度。腕錶含42小時動力儲存，中央陀飛輪每轉一圈60秒，振頻每小時達28,800次。機芯底夾板上手工線刻劃上唐代著名的敦煌壁畫當中，最具代表性的「飛天」仙女圖案作點綴，把民族藝術的瑰寶融合到陀飛輪裝置上，突顯民族品牌的魅力。

木製錶盒上加入與腕錶相呼應的拱形立體錶盤模型。

品牌於包裝上亦一絲不苟，專誠打造與腕錶外形相呼應的錶盒。木製錶盒上加入拱形立體錶盤模型，透過中央位置的玻璃視窗，能看到精緻的「盛唐六駿」陀飛輪腕錶。隨腕錶更附送放大鏡，方便你仔細欣賞錶盤的精細造工。