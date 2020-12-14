【愛彼】慈善家送出AP珍藏　超豪華皇家橡樹拍賣超底價四倍籌款

在剛過去的周末，愛彼（Audemars Piguet）再一次成為了慈善界的主角。因為由 One Drop、太陽馬戲團暨 Lune Rouge 創辦人 Guy Laliberté 捐贈的四枚皇家橡樹鏤空大複雜功能腕錶，於Philips的TIME COUNTS拍賣活動上被成功賣出。同場還有一枚皇家橡樹系列「JUMBO」腕錶，更以超越最高估價的四倍以上拍出。而這次拍賣計畫的淨收入將全數捐贈予One Drop Foundation及摩納哥親王阿爾貝二世基金會，以支援全球水資源養護、環境保護議題以及亟需援助的各個弱勢社區。

這幾枚44mm皇家橡樹鏤空系列錶款於2007年至2010年間製造。(圖片提供：Audemars Piguet)

這個豪華的拍賣陣容裡，包括了四枚於 2007 年至 2010 年間製造的皇家橡樹鏤空系列錶款，融合了三種精緻的鐘錶複雜功能：超問報時、萬年曆與雙追針計時腕錶，這幾種精密功能自愛彼成立之初即定義了大複雜功能腕錶的核心精髓。其中的 2885 機芯包含 648 個零件，僅由一位製錶師細心修飾組裝而成，前後歷時超過 8 個月。每年僅有 10 枚左右的大複雜功能腕錶誕生於愛彼工坊，其珍稀程度是令到腕錶一直受到收藏家深深鍾愛的原因。

腕錶同時融合了超問報時、萬年曆與雙追針計時三種精緻的鐘錶複雜功能。(圖片提供：Audemars Piguet)

四枚鏤空神作之外，這次加入拍賣的，還有一枚39mm 皇家橡樹系列精鋼「JUMBO」超薄腕錶。這錶保留了主要的原始功能，包括八角形錶圈，以 8 枚外表可見的六角形螺絲固定在錶殼上、多面的一體成型錶帶，鏈節隨尺寸遞減，以及藍色的「Petite Tapisserie」格紋裝飾錶盤。腕錶優雅的手工製作精鋼錶殼上，附有愛彼標誌性的拋光與緞面處理。

透過藍寶石錶盤及錶底蓋，可以直接窺見腕錶引以為傲的複雜鏤空機械裝置。(圖片提供：Audemars Piguet)

皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶由經典的 2121 機芯驅動，並於 1970 年推出的當時一躍成為史上最薄的自動上鍊機芯。這次的拍賣品錶底蓋更刻有摩納哥親王阿爾貝二世 （H.S.H. Prince Albert II of Monaco）親筆簽名。

皇家橡樹系列「JUMBO」超薄腕錶的估價為2-4萬美元，最後以超過16萬美元拍出。(圖片提供：Audemars Piguet)