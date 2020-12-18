Rolex｜潮流教父藤原浩IG曬勞力士水鬼　竟有網友質疑是假錶？

日本潮流教父藤原浩平常常在IG上分享自己的生活點滴，從中可以看出他喜歡的和用的東西都很有自己的格調；身為資深潮流人士，藤原浩身上的配件當然很講究，包括手錶也是他出門的重要配件之一，他收藏的名錶頗多，從古董錶玩到Apple Watch應有盡有，甚至他近年也跟TAG HEUER聯名推出自己的機械錶。 最近藤原浩似乎又有新歡入袋，因為他稍早前才在IG上Po出一只手錶，那是勞力士在1970年代替英國軍方製作的Military Submariner 5517，只是藤原浩才剛開心曬出愛錶不久，底下卻引來識貨的錶友質疑，這只5517看起來似乎是假錶！？難道玩古董錶也算老經驗的藤原浩也有看走眼的時候嗎？

藤原浩在Instagram分享了一隻Military Submariner 5517，但有人質疑似乎是假錶，按圖查看原因▼▼▼

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Military Submariner 5517由於一開始只是生產給英國軍方使用，數量本來就不多，即使後來勞力士釋出一些市售款給市場，據知數量也只有200只而已，因此無論是當年軍隊人員配給的5517或是市面上販售的5517，現存於市場的都非常稀有，如2020年8月英國Fellows拍賣行也才剛售出一款5517，當時拍出的價格是174,800英鎊，可見這款錶目前擁有極高的收藏價值。

身為勞力士古董錶老司機，藤原浩當然知道5517是好東西，只是他這次可能見獵心喜而忽略了古董錶也可能存在假貨，究竟他這次入手的5517為何會被錶友吐槽是假錶呢？

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根據長期在玩勞力士古董錶的收藏家指出，要分辨5517真假有一個重要依據，那就是面盤6點方向的”T”字（這個T其實是指手錶時標和指針塗的氚氣夜光物料，並非與軍隊相關），真的5517通常T字會做得很「粗勇」，反觀藤原浩這次入手的5517上面的T字卻顯得有點過於纖細。

另外收藏家們也點出正版的Military Submariner 5517大致有兩種面盤，一種是Pre-Comex Dial、另一種為Maxi Dial，前者的特色在於勞力士皇冠Logo會有點左右不對稱，而後者則是時標上的夜光塗層繪塗得又厚又濃，從藤原浩分享的手錶圖片看來，收藏家認為那只錶既非Pre-Comex Dial，也不是Maxi Dial，即使不能貿然斷定手錶是假的，至少面盤很有可能不是原裝。

身為一位大家熟知的勞力士古董錶玩家，藤原浩這次曬錶不成反而栽了個跟斗，比較令人好奇的是他這次到底花了多少錢入手這款錶，若是比照一般5517的行情，那可是台幣幾百萬的代價，假如這真的如收藏家們所言是假的5517，那麼藤原桑這次真的是賠了夫人又折兵，花大錢買了尷尬回來，不過截至目前他本人並未針對手錶有任何回應，而且該則IG貼文也只是一張捧在手心的錶頭照片和簡單寫上5517的說明文字而已，究竟是不是藤原浩新入手？或是他只是把看到的假錶拿出來分享這些都不得而知，身為手錶同好，當然還是希望他不是花大錢買到假錶。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：潮流教父藤原浩最近買勞力士水鬼 網友質疑假錶？！】