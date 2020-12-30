【2020回顧】Rolex以外的佳作　總結今年評價最高10款「復刻錶」

今年的歲末年終瀰漫著一股想要趕快擺脫這一年的氣氛，在這個時候來回顧今年的錶款，而且還是復刻錶，某種意義上似乎是件很奇妙的事。以趨勢來說今年的復刻錶並沒有特別突出，基本上就是穩穩地持續在出，其中有些做得特別好的這裡我們選了 10 款，不過跟往年相比倒也不是什麼前所未有的品質大躍進，基本上還是循著製錶業整體的發展節奏，大家平常心看待就好。話說回來今年有件事能讓你繼續用平常心看待或許本身就已經很奢侈了呢。 文：Sun Kyo, Kevin Hsiao／GQ Taiwan

2020年評價最高的十款「復刻錶 」（按圖查看）▼▼▼

+ 10

1. AP [Re]master 01

AP 幾乎沒在做復刻錶的——事實上以他們目前的主力客群來說復刻也不見得有市場，但也正因為如此才更顯示出這款有多難得。翻寫自 1940 年代的珍品計時碼錶口味頗重，不過聽說有些原本在戴離岸型的年輕玩家也附庸風雅地來買這支，看來 AP 的品牌力已經強大到能夠操控 fans 的口味了。

2. Breitling Top Time

百年靈這幾年會引起討論的幾乎都是復刻款，所以品牌現在也很明顯地在往這一塊靠攏，光是今年就有三支重要的復刻錶推出。Top Time 可能是這三支中曝光度最低的，不過我們卻對它充滿了 1960-70 年代風格的大色塊面盤特別有感覺——而且以百年靈的計時碼錶來說它真的不貴。

3. Bulgari Aluminium

寶格麗現在幾乎已經把重心完全壓在 Octo 上了——正確來說是 Octo Finissimo，這對於像我們這些還把 Bulgari．Bulgari 奉為他們家神主牌的老人來說是情何以堪，而 Aluminium 的捲土重來正是要召喚 1990 年代寶格麗的黃金時期，試試看這套當年風靡一世的經典設計如今還有多少號召力。

4. Cartier Tank Asymétrique

卡地亞現在似乎是懷著一種敬意在處理他們當年的一些特殊設計，從中央坦克、酒桶到今年的菱型坦克都是，這些口味獨特的經典款都採取了少量高價的方式發行，專門做給對品牌歷史有感情的資深錶迷欣賞——反正要衝量也衝不起來，乾脆做得精緻一點當在整理文獻。

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+ 24

5. Hublot Classic Fusion 40 週年紀念版

對一個牌子動輒就有幾百年歷史的錶界來說 40 歲的宇舶還只是個青少年，只是當看到這支 1980 年初代 Hublot 復刻版的時候還是會令人感嘆於 40 年可以造成多巨大的變化。復刻版並沒有全盤重現舊版的所有細節，不過光是這個金殼黑面的配色就已經足夠令人懷念了。

6. Mido Ocean Star Decompression Timer 1961 “Rainbow Diver”

今年的彩色面盤氾濫到敎人不想多提，不過 Mido 的這支彩虹面卻可愛得讓我們願意保留一個名額給它。面盤上的多色區塊是用來計算潛水的減壓時間的，當年很多牌子都做過，不過復刻這種事有時候是先搶先贏，這次既然被 Mido 做紅了，往後再出的就只能被當成是在跟風了。

7. Omega Speedmaster Caliber 321 不鏽鋼款

Snoopy？哼哼，真正的超霸迷今年要追的是這支。Omega 去年復刻了元組超霸搭載的 321 機芯，不過裝的是貴森森的鉑金錶殼，直到今年的不鏽鋼版推出大家才真正動了起來準備搶貨。錶款沒限量，但是每年的配額不多，要買還是得排單，不過我保證它比 Snoopy 更值得等待。

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+ 7

8. Seiko Prospex 潛水錶款 ”Captain Willard”

今年 Seiko 有三支我都想選進這個名單，最後留下了這支。Captain Willard 突出的不對稱輪廓讓它比起長得很像的 Turtle 硬是多了一種魅力，在一眾呆呆的老精工潛水錶當中顯得格外性感；同款去年才剛復刻過，不過當時裝的是高檔的8L機芯，定價飆破十萬，相形之下這款五萬有找的才是精工潛水錶的本色。

9. TAG Heuer Carrera 160 週年紀念版 ”Silver”

Carrera 是豪雅的基本款，型錄上永遠都找得到；現行的 Carrera 乍看之下好像將原版的設計元素都繼承過來了，但仔細比較就會發現兩者之間的比例還是有些似是而非的地方。前幾年豪雅曾經做過一款很道地復刻版，不過那支是雙眼的，相形之下這支三眼的更接近原版——而且裝的是自製機芯。

10. Zenith Chronomaster Revival “Shadow”

A384 是這兩年 Zenith 頗為成功的一個復刻款，它很小，又不是圓錶，但卻意外地在市場上引起了不錯的迴響，因此也讓品牌不斷地為它改款。這支 Shadow 是我們覺得很有意思的一個例子，一般這種 all black 的款式都做得又大又怪，目的是為了要吸引年輕消費者，但這款做得小小的卻同樣很帥，某種程度上算是為復刻錶指出了一個新方向。

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【本文獲「GQ Taiwan」 授權轉載，原標題：2020 年專業媒體人評價最高的十只「復刻錶 」】