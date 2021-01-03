Arashi松本潤買錶品味獨到　竟戴百萬Rolex古董錶玩遊戲節目？

話說我是偶然在由嵐主持的綜藝節目上注意到松本潤戴的錶很厲害的。某次在電視上轉到《VS 嵐- 嵐的大運動會》時我很驚訝地發現松本潤戴了一支勞力士的 Daytona 保羅紐曼；基本上以松本潤的年紀（37 歲）會戴到保羅紐曼不論是財力還是品味都很令人佩服。

除非是真的非常親日的 fans，否則大部分一般觀眾對傑尼斯偶像的興趣恐怕只到 Smap 就結束了（還是說只到木村拓哉本人？），隨著日劇的黃金時期在 2000 年代前半逐漸走向下坡，身為外國人的我們就很難再對這些日本明星激起像 ’90 年代當時的熱情了。

不過這是對外國人來說，事實上在日本 Smap 和木村才是人氣岌岌可危的老藝人，相對地已經接下傑尼斯扛霸子近十年的 Arashi 嵐至今仍舊如日中天，團體中的五人不論是單獨還是合體的活動都極其活躍，長年擔任 NHK 紅白歌合戰主持人等等國家級的任務更是讓他們成為日本最具代表性的藝人，而這也正是為什麼他們即將在今年 12 月 31 日解散一事會在日本造成社會現象等級騷動的理由。

要感受嵐的魅力我認爲最好的媒介是綜藝節目（再來是演唱會），尤其在台灣觀眾對綜藝節目的口味被本土製作徹底搞壞、逐漸轉向韓國乃至於中國的現在，日本綜藝（尤其是偶像綜藝）的精緻品質應該可以對我們造成很新鮮的刺激。

按圖查看Arashi嵐「松本潤」身上出現過的錶▼▼▼

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話說我是偶然在由嵐主持的綜藝節目上注意到松本潤戴的錶很厲害的。某次在電視上轉到《VS 嵐- 嵐的大運動會》時我很驚訝地發現松本潤戴了一支勞力士的 Daytona 保羅紐曼；基本上以松本潤的年紀（37 歲）會戴到保羅紐曼不論是財力還是品味都很令人佩服——要知道這不比戲劇演出，劇中戴用的服裝手錶都是由劇組準備的，像在這種節目中戴的錶通常都是本人的私物，而松本潤會戴著一支動輒幾百萬台幣的古董錶去上這種要跑要跳的節目，可見他平常是真的戴得很習慣了。

稍微搜尋了一下發現松本潤對手錶的口味真的滿獨到，之前我在節目中目擊到的 Daytona 保羅紐曼是二代的 Ref. 6241，除此之外他至少還有一支三代的 6265，雖然不像保羅紐曼那麼誇張但同樣也是幾百萬台幣的行情，看樣子是真的很敢買（附帶一提，作為嵐的師兄，Tokio 的長瀨智也也有一支保羅紐曼，之前看他上《VS 嵐》的時候就直接說過自己是個錶咖）。

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松本潤也戴沛納海。就我印象所及日本藝人沒那麼常戴沛納海，相形之下勞力士和 Omega 比較容易被目擊到，這可能是他們對 TPO 和合身與否比較講究的結果，所以一旦得知了松本潤有戴沛納海我反而有點意外；不過他對款式的選擇還是有表現出一些偏好的，有別於小沛最受歡迎的 Luminor，松本戴的是相對比較冷門的 Radiomir，而且還是混合了兩種時標的加州面盤，復古的口味跟他愛戴老勞這點倒是頗為一致（補充一下，他戴的是 2012 年推出的 PAM00424，面盤上有 OP logo，而非 2006 年的 249，可能他當時出道還不滿十年，不敢戴那麼高調的錶吧）。

有意思的是，有別於他私下實際會戴的錶，松本潤在日劇中戴的反而還比較誇張，比如說在《流星花園》裡戴的卡地亞和寶格麗、或是在《彩虹閃耀夏之戀》裡戴的 Franck Muller，某種程度上這好像還比較符合一般人對偶像戴錶的印象，看來我們對傑尼斯的成見真的很深啊。

其實除了松本潤之外嵐的另外幾個人戴的錶也很有趣，大野智有好幾支 Zenith，櫻井翔有寶璣和 PP，二宮和也有一支積家，相形之下似乎只有相葉雅紀戴的錶比較普通，除此之外其他人的不論貴不貴都講得出個名堂，同樣都跳脫了偶像的刻板印象。

沒有意外的話年底的紅白就是嵐的最後一場演出了（到時候應該是跟他們自己的告別演唱會連線），而這恐怕也是今年紅白最大的看點之一，不論過去二十年你有沒有趕上日本演藝圈的這個重大現象，在這最後一刻或許也可以試著感受一下他們在日本人心目中的地位。

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【本文獲「GQ Taiwan」 授權轉載，原標題：為什麼要從Arashi 嵐「松本潤」身上學買錶品味？】