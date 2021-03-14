ROLEX勞力士在2018～2019年連續兩年推出GMT-Master II的改款，首先是紅藍百事圈126710BLRO，再來是藍黑圈126710BLNR，同時品牌也趁這兩波改款同步重整了整個系列，並確立了一些新規則或是將部分款式下架以便推上其他新款。

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其中在新規則方面例如系列作品都升級為3285機芯，同時隨著126710BLRO和126710BLNR接連問世，也間接證明了勞力士打算替不鏽鋼錶殼的GMT-Master II配上五珠帶、半金或貴金屬錶殼的GMT-Master II則維持原本的三板帶設計。

至於有些款式如黃金半金綠針的116713LN、黃金綠針的116718LN以及白金百事圈的116719BLRO⋯⋯等都在前兩年改款中陸續停產，取而代之的是白金百事圈藍面的126719BLRO、白金百事圈隕石面126719BLRO、永恆玫瑰金半金沙士圈126711CHNR、永恆玫瑰金沙士圈126715CHNR等款式。

經過這番整頓後，目前GMT-Master II已經沒有黃金錶殼的款式，剩下兩款不鏽鋼、兩款白金、一款永恆玫瑰金以及一款永恆玫瑰金半金，其中夾在不鏽鋼款和貴金屬款中間，永恆玫瑰金半金沙士圈126711CHNR成為系列中一個頗為特別的存在。

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126711CHNR是在2018年隨著不鏽鋼百事圈一起登場的作品，雖然說棕黑雙色的沙士圈是系列首見的顏色組合，但當年由於鋼殼百事圈實在過於轟動，使得沙士圈的聲量多少被掩蓋過去，不過經過這兩、三年的發展，126711CHNR的獨特性也有愈陳愈香的感覺。錶款採用永恆玫瑰金搭配不鏽鋼的錶殼，錶圈一如前面提及是相當新奇的棕、黑雙色陶瓷材質。永恆玫瑰金是勞力士專屬的合金，它與一般玫瑰金的不同在於更不易褪色，原因與品牌在合金成分中多加了1.5％至3％的鉑金。

如果單看126711CHNR的官方照，會以為它的棕色是淺棕色，但實際上實錶的色調比較深，有點類似牛奶巧克力的顏色，而不管是黑色或棕色，搭配永恆玫瑰金錶圈以及鍊節都很搭，這樣的顏色組合不只在勞力士旗下少見，放眼錶壇其他運動錶也是超有特色，而錶款以不鏽鋼材質為主的基礎也有助於突顯運動錶的實用、硬派本色。

半金沙士圈的定價為HK$ 115,500，不過就像百事圈與藍黑圈一樣，因為它的定價門檻也還在20萬以內，不像其他貴金屬款定價都是40萬起跳，所以這款錶也是相對搶手的熱門款式，所謂的勞力士熱門款式大概就是超定價的代名詞，目前想入手這款沙士圈的價格約在台幣55萬以上，溢價程度相較百事圈還算小了；雖說黃金半金綠針116713LN停產有點可惜，但是接替它位子的126711CHNR無論顏值乃至機芯規格也都猶有過之，在現階段兩款鋼殼GMT-Master II很難搶、三款K金GMT-Master II定價又相對高昂的情況下，系列中唯一半金錶殼的126711CHNR遂成為各方條件都很均衡的市場候選目標。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：GMT-Master II半金沙士圈值得入手的理由】