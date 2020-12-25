【Hermes】獨步天下皮具製作技術用以製錶　新作展現強大生命力

Hermes的皮具獨步天下，地位無人能夠挑戰，而其實他們在製錶工藝上也同樣一絲不苟。品牌最近更以自豪的皮革運用在腕錶設計上面，展現出一種帶有溫度與生命力的奢華魅力。

Hermes最新的作品ARCEAU Horse 腕錶，給合了馬具和皮革製作專業工藝。(圖片提供：Hermes)

誕生於 1978 年，由 Henri d’Origny 設計的 Arceau 腕錶，其獨特的美學設計轉化出嶄新的風格表現。它圓形錶殼上取材自馬鐙造形的不對稱錶耳，以及讓人聯想起奔騰駿馬的斜體數字，令錶款既經典又富趣味。

工匠將395顆迷你鉚釘一個個以手工分別釘鑲在新款Arceau Horse腕錶的皮革錶盤上，排列成駿馬圖案。(圖片提供：Hermes)

Hermes最新的作品ARCEAU Horse 腕錶，給合了馬具和皮革製作專業工藝，工匠將395顆迷你鉚釘一個個以手工分別釘鑲在新款Arceau Horse腕錶的皮革錶盤上，排列成駿馬圖案。這些精緻的鉚釘裝飾於同樣以手工細膩裁切製作的黑色或白色皮革上，兩者均被縮至錶盤的大小比例。

ARCEAU Grande Lune大月相腕錶，藍色放射飾紋錶盤搭配同色系深海藍色鱷魚皮錶帶。(圖片提供：Hermes)

這匹個性鮮明的駿馬經由鑲著 100 顆鑽石的精鋼錶殼外框突顯而充滿生命力，並搭配與錶盤同顏色的小牛皮錶帶繫在手腕上，這些工作全部於愛馬仕製錶工坊內完成。

錶盤輔以點綴著滿天星斗的月相和日期指示盤，以及在愛馬仕商標下方的星期與月份顯示窗。(圖片提供：Hermes)

品牌同步推出另一款ARCEAU Grande Lune大月相腕錶，藍色放射飾紋錶盤搭配同色系深海藍色鱷魚皮錶帶，優雅的鋼質錶殼和藍寶石水晶錶底蓋突顯其色彩張力。飛梭的纖細指針與活躍的斜體數字營造出動態效果，此充滿動感的錶盤輔以點綴著滿天星斗的月相和日期指示盤，以及在愛馬仕商標下方的星期與月份顯示窗。時、分、秒與全日曆指示隨著自動上鍊機械機芯的節奏運行，錶殼、錶盤和錶帶皆由Hermes製錶廠與工坊打造。