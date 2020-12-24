【積家】翻轉Reverso 90周年　重塑經典加強保護性更新增實用功能

積家（Jaeger LeCoultre）創立以來製作過的名作無數，但數當中最具獨特面貌的，我一定選他們的Reverso翻轉系列腕錶。

Reverso Tribute Duoface Fagliano翻轉系列雙時區腕錶將限量發行190枚，於積家專賣店獨家發售。(圖片提供：Jaeger LeCoultre)

Reverso翻轉系列腕錶最初的出現，是為了滿足當時馬球選手之要求，因為他們又貪靚想戴著腕錶比賽，又擔心激烈的比賽過程中會撞壞錶面，於是積家便讓錶面設計成可以翻到背面，以增加其保護效果。

背面錶盤的中央時間顯示及較小的晝夜顯示圓盤採用閃亮的乳白色裝飾，營造細緻巧妙的對比。(圖片提供：Jaeger LeCoultre)

這設計推出至今原來已經有90周年，而為了紀念這日子，積家就重新演繹這經典傑作，推出全新Reverso Tribute Duoface Fagliano翻轉系列雙時區腕錶，以酒紅色錶盤搭配玫瑰金錶殼。不用再擔心太多保護性能，反而盡用這機械結構，製成既有雙面觀賞價值，同時又具兩地時間顯示實用性的佳作。

刻面時標在視覺上為深邃的酒紅色漆面錶盤增添層次感，並與太子妃式指針相呼應。(圖片提供：Jaeger LeCoultre)

全新作品結合Duoface雙時區複雜功能與Tribute系列純粹簡約的美學，搭配原款錶帶，並由世界知名的阿根廷馬球及馬靴製造商Casa Fagliano專門設計及以手工製作。Duoface雙時區腕錶最初於1994年研發，設有兩個對比鮮明的錶盤，各顯示一個時區的時間，並由854A/2型手動上鏈機械機芯同時驅動。為保留錶殼完美一體的設計，第二時區時間透過完全嵌入錶框頂部的推桿調校，只有在將錶殼從錶框中推出以翻轉時才可見此推桿。

配有兩錶面，但錶身厚度也不誇張。(圖片提供：Jaeger LeCoultre)

正面錶盤沿用原型Reverso翻轉系列腕錶的設計，12時位置採用筆直的雙時標。刻面時標在視覺上為深邃的酒紅色漆面錶盤增添層次感，並與太子妃式指針相呼應。6時位置設有小秒盤，其軌道式刻度環與錶盤和錶殼的幾何直線營造對比，相得益彰。

背面錶盤的設計巧妙地運用圓弧與直線之間的張力，並以對比鮮明的裝飾作襯托。「巴黎鉚釘」扭索飾紋呈點狀質感，而中央時間顯示及較小的晝夜顯示圓盤則採用閃亮的乳白色裝飾，營造細緻巧妙的對比。

酒紅色的錶面與錶帶，帶著華麗氣氛也並不過於嚴肅。(圖片提供：Jaeger LeCoultre)

兩種錶盤處理方式在玫瑰金錶殼和暖色調的襯托下更見均衡，與雙色錶帶相映成趣。著名的阿根廷馬球靴品牌Casa Fagliano從夏季馬球比賽的帆布和皮革馬球靴汲取靈感，糅合Cordovan皮革與帆布，製作全新錶帶。一如以往，每條錶帶均採用手工剪裁及縫製。