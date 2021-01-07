二手錶交易平台統計：2020錶迷願望清單　最熱門的品牌、款式是？

2020這一年中，人們的生活方式與習慣因為COVID-19病毒的大流行而遭逢巨大挑戰，以高級手錶市場為例，新冠肺炎疫情一度導致錶廠停工、錶店關門，這直接影響了2020年手錶品牌的出貨量與銷售額，根據著名二手錶線上交易平台Chrono24所提出的資料，光是在2020年3月，也就是疫情正要開始在歐洲大爆發之際，高級手錶市場的銷售額便大幅下降達20%！後來市場持續低迷了一陣子，直到2020年下半年才慢慢有起色，然而因為2020年上半年的低潮，使得今年註定會是一個衰退的一年。

即使人們在疫情期間一度將重心放在一些生活必需品與防疫物資的準備上，那時大家對奢侈品的關注度明顯是下降的，但是當時間推進到2020年下半年，即使疫情威脅未解除，可是人們似乎逐漸適應與疫情共處，消費力也就慢慢回籠，有資料指出2020年高級手錶市場的銷售量在下半年漸入佳境，不只止跌回升，甚至還衝上比疫情爆發前高出13%的情況，尤其是普遍被認為保值性佳、變現性快的勞力士手錶愈來愈炙手可熱。

那麼哪些品牌和手錶款式是市場詢問度較高的人氣明星呢，根據Chrono24的交易紀錄，他們列出了2020年高級手錶市場最受青睞的品牌和款式Top 5，以下我們分別從第五名往前倒數（按圖查看）：

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另外2020年的疫情也造就了一些特定錶款的行情意外飛漲，根據Chrono24指出，歐米茄原本替東京奧運打造的限量紀念版，因為大會後來決定延期至2021年舉行，導致那些刻印有”2020”字樣的紀念錶反而成了一種不存在的誤印版本，結果收藏家對這類型手錶的渴望不降反升，光是在Chrono24網站上，這些歐米茄奧運紀念錶的搜查率就提升了200%之多。

同樣是出自歐米茄旗下的錶款，品牌為了第25部007系列電影《生死交戰》創作的海馬潛水300米系列歐米茄同軸擒縱42毫米大師天文台手錶，也是因為電影一路延到2021年才將上映的關係，使得這手款的搜尋量一下暴增40%。

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Chrono24進一步指出，疫情對於高級手錶市場的影響有點出人意料的發展，從一開始的重大打擊，到了後來反而造成手錶的搶手度升溫，除了消費者對於高級手錶的熱情不減，另一個重大轉變是人們更習慣透過網路管道買錶，Chrono24的CEO Tim Stracke甚至認為今年電商的成長幅度足足比他預期的快了3年降臨。

Tim Stracke同時也補充提到，繼2019年他們的全年銷售額突破15億美金之後，2020年他們有望再創新高，估計到了年底通算之後，Chrono24網站全年的銷售額會有25%以上的成長，顯見線上購錶的市場需求有明顯提升。

以上雖然只是根據Chrono24的站內資料所歸納的排行榜，但是他們自從2003年就已經創立的豐富經驗以及市場口碑仍使得這兩份排行具有一定的參考價值，2020年大家最想買的手錶大概不出這些品牌和款式，尤其在最受歡迎手錶款式方面清一色都是勞力士回應了前面提到在手錶市場景氣受到打擊但逐漸回溫時，人們第一個最想要入手的，還是勞力士的作品為主，不過在這份榜單中，長年的人氣王Daytona和2020年才剛改款的水鬼反而都不是第一名人選，反而是由GMT-Master II稱霸，這點讓人感到小小意外。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：年終買錶願望清單 錶迷最想入手的品牌和款式Top 5】