2020高級錶Google搜尋排行榜　Rolex獨攬首4位　只有這品牌能匹敵

根據知名高級二手錶商Watchfinder & Co.所公佈的消息，他們從網路大數據中搜集了2020年一整年全球網路使用者在Google上查找手錶品牌和款式的資料，Watchfinder & Co.從中列出了全球網友熱搜度最高的品牌與款式Top 5排行榜。令人有點意外的是，在前五名中，共有四名都被同一品牌包辦，而且直到第五名才出現其他品牌的手錶，相信大家要猜出是哪個品牌這麼搶手並不難，倒是那第五名就顯得競爭者眾了，究竟這份排行榜詳細的名單為何，以下就來一一為你揭曉。

根據Watchfinder & Co.釋出的報告，他們由2020年11月底往前推12個月，在這一年的時間中，全球網友利用Google搜尋「品牌＋手錶款式」的搜索條件共有6270萬筆，其中牽涉到超過2000款的品牌手錶，其中榜首是勞力士的Submariner水鬼，這款錶平均每月的Google搜尋次數大約有43萬次，而從第二名到第四名也都是勞力士旗下的款式，直到第五名才換成愛彼上榜，至於上榜的是什麼系列應該不需要猜了，就是AP的人氣王牌——Royal Oak。

以下直接從第五名往前倒數過去12個月當中，Google搜尋次數最高的手錶排行，大致而言上榜的手錶平均每個月都會有超過十萬次以上的搜尋紀錄，表示網友們對這幾只錶特別感興趣。

2020年Google搜尋次數最高的手錶排行Top 5（按圖查看）▼▼▼

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而像第五名是皇家橡樹也沒什麼懸念，畢竟它本來就也是高級手錶的長青熱門款，倒是另一個長青人氣手錶——PP的金鷹以及2020年推出到第三代、引爆錶壇搶錶大戰的歐米茄超霸史努比登月錶沒擠進榜單也讓人小小驚訝。不過要注意的是這份榜單主要還是針對英語的搜查結果，使用其他語言來搜查的紀錄雖然也不少，但整體來說，英語還是全球共通的語言，因此對於亞洲地區的我們來說，這份榜單可以參考，但也不是絕對，因為比起英文，小編還是習慣Key中文搜尋比較方便，如果有人可以針對中文Google搜尋列出另一份排行榜，可能結論跟這個英文版又會有點出入。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2020年Google高級錶搜尋排行Top 5】