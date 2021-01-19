Rolex｜定價低Oyster Perpetual亦現炒價？盤點背後關鍵原因

ROLEX勞力士在2020年找回了1970年代Day-Date和Datejust曾推出市面的「Stella」彩色面盤設計，不過這次品牌不是把彩色面盤放在DD和DJ身上，反而是導入在旗下的入門產品Oyster Perpetual，剎那間讓人對這系列的好感度提升不少，原本最容易入手卻也相對低調樸實的OP，因為多了五種彩色漆面面盤的選擇，激發人更想要入手的強烈慾望。

ROLEX新款Oyster Perpetual大受歡迎的關鍵原因（按圖查看）▼▼▼

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彩色面盤源自1970年代的「Stella」Day-Date和Datejust

提到Stella面盤，對於品牌來說是一段有點苦澀的過去。在1970年代那時，平價且設計多變、色彩繽紛的Swatch手錶還沒問世前，勞力士已經先在Day-Date和Datejust等系列放上彩色面盤，據說當時品牌是為了中東和亞洲市場生產這種跳脫傳統黑、白主要色系的作品，只是在當年市場對於這種擁有花俏面盤顏色的手錶並沒有太多共鳴，因此到後面逐漸變得乏人問津，也因此勞力士在推行一段時間後便逕自停產了這種Stella面盤手錶，有傳聞說品牌當年甚至還直接銷毀了一些還沒組裝完成的彩色面盤，使得現今留存的Stella面盤手錶數量相對有限，結果反倒引起現代收藏家的興趣，似乎晚了半世紀才達到品牌當初對這種設計的期待。

迎合千禧世代的喜好

為甚麼勞力士在相隔將近50年後又要再次推出類似帶有彩色面盤的手錶呢？主要便是因為市場的客群有了變化，如今Millennial千禧世代（Y世代）這些出生於1980年代～1990年代的年輕一族崛起，他們在逐漸成年後也開始成為高級手錶市場的潛力買家，千禧世代大概可以佔一個國家人口的1/5～1/4之多，他們從小接觸的環境對於時尚、精品的認知相比前幾代都要更廣更深，不過想要吸引千禧世代的注意和喜好，光靠「經典」這個特色已經愈來愈吃不開。所以這也讓勞力士興起了改革旗下錶款的念頭，因此2020年推出糖果彩色面盤的Oyster Perpetual可以視為品牌長期觀察年輕世代喜好所做出的策略調整。

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彩色OP剛推出時評價兩極

不過當Oyster Perpetual新款剛發表時，曾引起兩極化的反應，有Feel的人覺得這些糖果面盤甩開了勞力士的傳統包袱，第一眼就很吸引人。而有些比較傳統派的人則是認為彩色面盤會降低手錶的高級感，甚至有人稱糖果面Oyster Perpetual是「富人版的Swatch手錶」。

OP的市場行情水漲船高

過往我們不會把Oyster Perpetual列為勞力士熱門錶的範圍裡，也就是說它的入手難度和價格在品牌各系列中是相對容易和親切的，只是自從糖果面Oyster Perpetual發表後，即使它一開始評價兩極，但是想要的人還是有一籮筐，導致連這款錶後來想要在店裡看到也變得非常困難，在大家都想要盡快拿到新錶的心態下助長了手錶價格被哄抬，雖然Oyster Perpetual的定價屬於勞力士入門級距，但價格一炒起來也變得要超定價才能買到，和之前的情況對照顯然有一段落差。

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糖果色面盤影響手錶銷量？

根據知名線上手錶交易平台Chrono24的資料，Oyster Perpetual新改款推出至今三個多月的時間已經可以看出一些市場趨勢，例如賣最好的OP錶徑是2020年新增設的41mm，接下來依序是36mm、31mm、34mm和28mm，除了尺寸較大比較容易受到男性買家青睞之外，34mm和28mm之所以銷量落後於其他三種尺寸很重要的一個原因是因為這兩個尺寸都沒有推出糖果彩色面盤，這多少影響了買家的入手動力。

後勢看漲的新款Oyster Perpetual

再來從銷售額的部分來看，新改款的Oyster Perpetual靠著2020年9月以後衝出的高人氣，使這系列手錶銷售額得以佔品牌全年度銷售的13%之多，要知道在品牌還沒推出OP的改款錢，這個比例應該不可能達到雙位數百分比才是，可見其新款推出後，造成市場新一波熱潮。

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而或許糖果彩色面盤的Oyster Perpetual還需要更多時間觀察它們引起的效應，究竟是人們只是喜歡一時的新鮮感，還是千禧世代的喜好已經開始對製錶品牌造成影響，未來可能會有更多採用相同理念的作品推出？一切還有待時間來給我們答案。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：新款Oyster Perpetual大受歡迎的關鍵原因】