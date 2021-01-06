【TUDOR】帝舵藍色製錶專家　海洋色彩帶給品牌無限創作靈感

藍色在高級腕錶的設計中並不少見，但對於藍色有著一種近乎痴迷的態度，帝舵（Tudor）可說是相當出名。

帝舵迷戀藍色並不是單純的設計喜好，而是因為品牌歷史與故事都與海洋密不可分，於是海洋的千百種藍色變化，就成為了帝舵常用的創作靈感。

Tudor Royal 系列錶款擁有磨光飾面與坑紋切割相互間隔的特色「坑紋外圈」。(圖片提供：Tudor)

帝舵對「皇家」一詞的使用可追溯至1950年代，後來品牌的標誌性藍色元素於1960年代登上歷史舞台後，就成為了其皇家系列的恒久特色。Tudor Royal 系列錶款擁有磨光飾面與坑紋切割相互間隔的特色「坑紋外圈」，最受歡迎的款式，也算是最經典的組合，就是飾有藍色太陽光線效果磨光飾面錶面的版本。

Black Bay Fifty-Eight的「海軍藍」源自於海軍軍錶。(圖片提供：Tudor)

1970年代中期，法國海軍開始委託帝舵提供專業潛水腕錶，持續近二十年，此批錶款均選用藍色為主色調。多年來，帝舵更以藍色錶面替代了當時潛水錶常用的經典黑色錶面。而Black Bay Fifty-Eight，就是以這個「海軍藍」作為背景而誕生。除了配備藍色啞面錶面及外圈之外，更沿用了直徑39毫米的經典比例。

藍色Pelagos擁有一系列專為水下作業而研發的技術性能，包括飽和潛水時所需的排氦閥門及搭配磷光鐘點標記的陶質旋轉外圈。(圖片提供：Tudor)

為代表品牌天生敢為的探險精神，帝舵所推出的藍色Pelagos也是一代經典。腕錶擁有一系列專為水下作業而研發的技術性能，包括飽和潛水時所需的排氦閥門及搭配磷光鐘點標記的陶質旋轉外圈，同時還配備專利帶扣的獨特錶帶，採用鈦金屬及鋼的材質搭配，可根據佩戴者手腕自動調整長度，以適應潛水衣在下潛或浮出水面時因壓力變化而產生的厚度差異。

Black Bay 32的小巧精緻，搭載自動上鏈機械機芯清晰易讀。(圖片提供：Tudor)

Tudor的藍色，並不是只供給剛硬的男士。Black Bay 32的小巧精緻，搭載自動上鏈機械機芯清晰易讀，實用性能本來就賣點十足，其碧藍色亮漆錶面版本更是讓人難忘的佳作。

以地中海藍為色調製成的Heritage Chrono Blue以「Monte-Carlo」別稱聞名。(圖片提供：Tudor)

最後一款叫人印象深刻的藍色Tudor，是他們以地中海藍為色調製成的Heritage Chrono Blue。以「Monte-Carlo」別稱聞名的錶款仿佛帶人回到溫暖慵懶的南法海岸，洋溢著濃濃的假日風情。