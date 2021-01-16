手錶︱盤點「理想手錶」的5大條件　不鏽鋼錶殼比K金更受歡迎？

2020年對高級手錶市場而言既是危機也是轉機，由於新冠肺炎疫情的關係，導致錶展停辦、錶廠停工、錶店關門，所以在2020年上半年，不少品牌紛紛延後了自己預定的新錶推出日程。在疫情剛開始爆發期間，人們一度對高級手錶這類的奢侈品冷感，因此當時即使是市場上人氣最旺的熱門錶，價格行情也不免受到衝擊開始往下掉；不過這種低潮並沒有維持太久，大概到了2020年6月以後，當錶廠逐漸回到正軌、店家陸續恢復開業後，高級手錶市場的買氣也開始回溫。

按圖先查看二手手錶交易平台統計，「理想手錶」五個條件：

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其中電商平台的生意相較往年有更為明顯的提升——畢竟在疫情仍然嚴峻的情況下，在網路上買錶有其方便且安全的優勢，所以包括像Chrono24、Watchfinder等行之有年的知名手錶電商2020年業績都呈逆風高飛的趨勢，同時不少品牌如ULYSSE NARDIN、HUBLOT和ZENITH等也都在短時間內催生出自己的線上購錶管道，人們的購錶習慣從實體店面慢慢轉移到電商會是2020年對高級手錶所造成的深遠影響之一。

電商平台可以藉由消費者在網路上的活動紀錄以及交易案件建立起完整而龐大的資料庫，以Chrono24為例，他們的使用者數超過900萬人，架上的手錶數量多達數萬隻，從中我們也可以獲得一些值得參考的數據，先前我們曾在《年終買錶願望清單 錶迷最想入手的品牌和款式Top 5》介紹過由Chrono24所統計2020年在他們家的成交紀錄中，最受歡迎的人氣品牌和手錶款式前五名排行榜，緊接著這次我們要從Chrono24提供的大數據中去歸納出到底2020年什麼樣條件的手錶是最受消費者青睞和渴望擁有的，換句話說，我們試著從消費者的購錶紀錄中，看看那些最多人買的手錶大概有哪一些共通特徵，再從這些特徵中找出現今人們如果要買錶的理想天菜，通常會具備什麼樣的條件。

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根據Chrono24的統計，2020年比較多人購買的錶款材料前幾名分別是不鏽鋼、K金和鉑金，而最受歡迎的錶帶類型則包括金屬鍊帶、皮帶和NATO帶，至於功能性方面又以日期和計時碼錶等功能較受歡迎。以下進一步列出一般消費者在挑選手錶的5大條件中，消費者往往最先考慮的會是怎樣的目標。

1.錶殼材質：不鏽鋼 2.錶殼尺寸：40mm 3.錶帶類型：金屬鍊帶 4.面盤顏色：黑色 5.功能性：日期顯示

如果把以上這些條件加起來，那麼目前消費者心中最理想的手錶類型應該是40mm不鏽鋼錶殼，搭配金屬鍊帶和黑色面盤，然後帶有日期顯示的手錶，這種組合看起來好像樸實無華，但應該很多人都會第一時間想到某品牌的那款錶！而如果剛好你的手錶都符合以上條件，那真要恭喜你，因為你擁有的是一款多數人眼中各方條件面面俱到的理想手錶。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：2020大數據統計「理想手錶」五個條件】