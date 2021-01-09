江詩丹頓原創機芯提供無障礙錶盤　牛年牛錶發揮工匠刻苦精心創作

「有得做好過無得做」，這是我去年聽過最多的一句祝福，2020終於都捱過了，2021將會怎樣不知道，但只要像牛一樣努力，大家一直撐得過的。對於，即將來到的農曆新年是牛年，江詩丹頓（Vacheron Constantin）已經急不及待的推出了他們Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇之牛年腕錶，戴住這錶會不會讓你更努力呢？

粉紅金款Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇之牛年腕錶。(圖片來源：Vacheron Constantin)

兩款新作限量發行各12枚，同樣用上卓越的2460 G4機芯。機芯為腕錶的裝飾設計保留了獨特而理想的舞台，讓錶盤中央的圖案更引人注目。錶盤無指標的時間顯示方式，通過四個顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期。前兩個顯示器採用滑動式，後兩個則採用了跳字式，顯示方式是由江詩丹頓所原創。透過鉑金或粉紅金錶殼背面的透明藍寶石水晶錶底蓋，可以清晰欣賞到機芯中的22K金質擺陀，擺陀上飾有馬耳他十字圖案。所有零件均經過精細打磨處理，完全符合日內瓦印記的嚴格要求。

機芯為腕錶的裝飾設計保留了獨特而理想的舞台，讓錶盤中央的圖案更引人注目。(圖片來源：Vacheron Constantin)

重點的金質錶盤上，以手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉紋樣，並採用半嵌入式設計，將深淺不同的浮雕圖案精心組合在一起，營造出富有層次感的縱深效果，所雕刻的植物仿若懸浮於錶盤之上，之後進行大明火琺瑯工藝的製作。而錶盤中央的鉑金或粉紅金生肖「牛」圖案，則經手工雕刻技藝精心雕琢而成，其細緻程度足以讓你驚喜，可想而知那些工匠們也應該是像牛一般努力才能打造出來。